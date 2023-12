* Graphique : Taux de change mondiaux http://tmsnrt.rs/2egbfVh

* Graphique : Performance des actifs mondiaux http://tmsnrt.rs/2yaDPgn

* Les actions européennes gagnent 0,2 % ; les contrats à terme du S&P 500 augmentent de 0,1 %.

* Le dollar recule alors que les rendements du Trésor atteignent leur plus bas niveau depuis 7 mois

* L'or atteint une clôture record, le pétrole s'intéresse aux nouvelles de la Mer Rouge

LONDRES/SYDNEY, 28 décembre (Reuters) - Les actions mondiales ont progressé jeudi, les paris sur des baisses de taux d'intérêt toujours plus agressives ayant prolongé la hausse des actions et des obligations américaines, tandis que le dollar est retombé à son plus bas niveau depuis cinq mois.

Les actions européennes ont augmenté de 0,2 % pour s'approcher d'un plus haut de 23 mois atteint il y a deux semaines, et étaient en voie de réaliser des gains d'environ 13 % cette année.

Wall Street s'attendait également à des gains, les contrats à terme du S&P 500 ayant augmenté de 0,1 % pour atteindre un nouveau record et les contrats à terme du Nasdaq s'étant raffermis de 0,2 %.

Le S&P 500 a grimpé de 14 % en l'espace de deux mois et s'est rapproché de son pic de clôture historique, tandis que son ratio cours/bénéfice a progressé d'un quart sur l'année, à 24,0.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 47 pays, a gagné 0,3 %.

L'absence de nouvelles importantes n'a pas empêché les investisseurs de parier davantage sur une baisse rapide des taux d'intérêt l'année prochaine de la part de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme impliquent désormais 88 % de chances d'une réduction des taux dès le mois de mars, ce qui représente un énorme changement par rapport au mois dernier, où la probabilité n'était que de 21 %.

Le marché a intégré environ 157 points de base d'assouplissement pour 2024 et prévoit que les taux atteindront 3,00-3,25 % en 2025.

"Le déclin rapide de l'inflation devrait conduire la Fed à réduire rapidement ses taux d'intérêt afin de les ramener à un niveau que la plupart des participants considéreront bientôt comme trop élevé", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note.

"Nous prévoyons trois réductions consécutives de 25 points de base en mars, mai et juin, suivies d'une réduction par trimestre jusqu'à ce que le taux des fonds atteigne 3,25-3,5 % en 2025 Q3. Nos prévisions impliquent 5 réductions en 2024 et 3 réductions supplémentaires en 2025."

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans est resté stable, proche de son niveau le plus bas depuis plus d'un an.

Plus tôt, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a ajouté 1,5%, pour être en hausse d'environ 11% en deux mois et à son plus haut niveau depuis le mois d'août.

BULGE D'OBLIGATIONS

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'est établi à 3,812%, après avoir atteint son plus bas niveau en cinq mois pendant la nuit. Le rendement à deux ans était en baisse à 4,273 %, après avoir atteint 5,295 % en octobre.

Ces baisses ont pesé sur le dollar américain et ont permis à l'euro d'atteindre son plus haut niveau depuis juillet, à 1,1129 dollar. La monnaie unique était en dernier lieu à 1,1115 $, après avoir gagné 2 % depuis le début du mois et s'être rapprochée de son sommet de 2023 à 1,1276 $.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, est tombé à 100,76, son plus bas niveau depuis cinq mois. L'indice est en voie de diminuer de 2,6 % cette année, mettant fin à deux années consécutives de fortes hausses.

La livre sterling a atteint un sommet de cinq mois à 1,2816 $, après avoir brisé la résistance à 1,2794 $ au cours de la nuit.

"Les investisseurs accordent plus d'importance aux attentes de la Fed, qui influencent les devises, qu'aux signaux d'autres banques centrales comme la BCE", a déclaré Alan Ruskin, responsable mondial de la stratégie de change pour le G10 à la Deutsche Bank.

"Cela s'explique en partie par le fait que la Fed a également plus d'impact sur l'environnement global du risque, qui est devenu plus favorable au risque et donc moins favorable à l'USD.

Le dollar a également perdu du terrain face au yen à 140,995 yens, ayant perdu 4,7 % depuis le début du mois. Il est toujours en forte hausse pour l'année alors que la Banque du Japon adopte une approche glaciale pour resserrer ses politiques super-assistantes.

Dans une interview publiée mercredi, le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré qu'il n'était pas pressé de mettre fin à ces politiques souples car le risque que l'inflation dépasse largement les 2 % et s'accélère était faible.

Les prix du pétrole, qui ont baissé mercredi, sont restés modérés, les inquiétudes concernant les approvisionnements s'étant atténuées après que les principaux transporteurs ont annoncé qu'ils retourneraient en mer Rouge.

Le Brent a augmenté de 10 cents à 79,85 dollars le baril, tandis que le brut américain a baissé de 5 cents à 74,14 dollars le baril.