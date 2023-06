Les actions mondiales ont gagné du terrain, atteignant leur plus haut niveau depuis plus d'un an lundi, tandis que les rendements du Trésor américain et le dollar sont restés pratiquement inchangés avant les principaux chiffres de l'inflation américaine et les décisions sur les taux d'intérêt prises plus tard cette semaine par la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales.

Le dollar a peu progressé, les investisseurs optant pour des actifs plus risqués, la Fed étant largement attendue mercredi pour ne pas relever ses taux pour la première fois depuis janvier 2022.

Cependant, le pétrole a chuté d'environ 4 %, les contrats à terme sur le pétrole Brent clôturant à leur plus bas niveau depuis décembre 2021, en raison des inquiétudes liées à la faiblesse de la demande et à l'augmentation de l'offre mondiale, l'incertitude sur les taux et les données relatives à l'inflation venant s'ajouter à ces inquiétudes.

Les investisseurs suivront de près les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis, qui seront publiées mardi, et les données de l'indice des prix à la production, qui seront publiées mercredi, pour savoir dans quelle mesure le cycle de resserrement de la politique monétaire de la Fed a réussi à freiner l'inflation élevée.

L'indice de référence S&P 500 a clôturé à son plus haut niveau depuis avril 2022, après avoir enregistré la semaine dernière une hausse de 20 % par rapport à son plus bas niveau du 12 octobre, annonçant ainsi le début d'un nouveau marché haussier, tel que défini par certains acteurs du marché.

Les gains de l'indice boursier reflètent en partie les attentes d'une pause dans le resserrement de la politique monétaire de la Fed et d'une baisse de l'IPC et de l'IPP par rapport au mois précédent, ont déclaré les gestionnaires de fonds et les stratèges.

"Les investisseurs attendent avec impatience une pause de la Fed dans le cycle de hausse des taux depuis qu'ils ont commencé il y a plus d'un an. Ils essaient de prendre de l'avance", a déclaré Burns McKinney, gestionnaire de portefeuille chez NFJ Investment Group à Dallas.

En particulier, M. McKinney a constaté lundi une surperformance des secteurs de croissance sensibles aux taux d'intérêt, tels que la technologie, car les paris sur une inflation faible donneraient à la Fed le feu vert pour cesser d'augmenter les taux, au moins lors de la réunion de cette semaine.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 189,55 points, soit 0,56 %, pour atteindre 34 066,33 points, tandis que l'indice S&P 500 a gagné 40,07 points, soit 0,93 %, pour atteindre 4 338,93 points.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a gagné 202,78 points, soit 1,53 %, pour atteindre 13 461,92, ce qui représente sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 26 mai.

L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,66 %, atteignant son plus haut niveau depuis avril 2022, pour la troisième journée consécutive de hausse.

Les traders estiment qu'il y a environ 75 % de chances que la Fed maintienne ses taux et 25 % de chances qu'elle les augmente de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME.

Alors que la Fed devrait maintenir ses taux, les hausses de taux surprises de la Banque de réserve d'Australie et de la Banque du Canada la semaine dernière ont maintenu les investisseurs attentifs à l'idée d'un cycle de resserrement prolongé.

Les analystes s'attendent à ce que la Banque centrale européenne relève ses taux de 25 points de base (pb) et signale qu'il reste encore du chemin à parcourir. En revanche, la Banque du Japon, qui annoncera son plan vendredi, devrait maintenir sa politique ultra-libre.

Du côté des devises, le Dollar Index, qui mesure le cours du billet vert face à un panier de devises majeures, a progressé de 0,087%, l'euro de 0,08% à 1,0756 dollar.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,15 % par rapport au billet vert, à 139,57 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2509 dollar, en baisse de 0,48 % sur la journée.

"Bien qu'il soit plus probable qu'improbable que la Fed ne procède pas à une augmentation ce mois-ci, il semble que personne ne veuille être pris du mauvais côté du marché si elle décidait de procéder à une augmentation ce mois-ci, ce qui maintient la volatilité à un niveau bas sur la plupart des marchés principaux", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.

Helen Given a déclaré qu'une hausse de la Fed "serait probablement très positive pour le dollar car elle irait à l'encontre des attentes actuelles du marché".

En ce qui concerne les obligations du Trésor américain, les obligations de référence à 10 ans étaient en baisse de 0,7 point de base à 3,738%, contre 3,745% vendredi dernier. L'obligation à 30 ans était en baisse de 0,8 point de base pour un rendement de 3,8786%, tandis que le billet à 2 ans était en baisse de 2,3 points de base pour un rendement de 4,5813%.

Alors que les traders attendent les décisions des banques centrales et s'inquiètent de la faiblesse de la demande chinoise et de l'augmentation de l'offre russe, le pétrole brut américain s'est établi en baisse de 4,35 % à 67,12 $ le baril et le Brent à 71,84 $, en baisse de 3,94 % sur la journée.