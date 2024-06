(Mise à jour des prix)

* Les actions mondiales et le dollar gagnent du terrain

* Réunion de la BCE jeudi

* Le Canada réduit ses taux de 25 points de base pour la première fois en 4 ans

* Les actions indiennes rebondissent après la chute des votes

* Les données sur l'emploi privé aux Etats-Unis soutiennent les paris sur la baisse des taux d'intérêt

NEW YORK/MILAN, 5 juin (Reuters) - Les actions mondiales ont progressé et les rendements du Trésor américain ont baissé mercredi, les investisseurs se concentrant sur la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne et la faiblesse des données sur le marché du travail américain renforçant les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre.

La banque centrale du Canada a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base pour la première fois en quatre ans, renforçant l'espoir des investisseurs que les actions bénéficieront bientôt d'une baisse des taux d'intérêt dans d'autres pays.

Un rapport sur l'emploi américain a montré que le nombre d'emplois privés a augmenté de 152 000 le mois dernier, ce qui est inférieur aux prévisions.

"Le marché du travail ne devrait plus être considéré comme un risque pour l'inflation", ont déclaré les analystes de TD Securities. "Il est également favorable à ce que la Fed commence à assouplir sa politique en septembre si l'inflation continue à se normaliser progressivement, comme nous le prévoyons d'ici là."

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a bondi de 0,9 %, soutenu par des gains en Asie, en Europe et à Wall Street. L'indice S&P 500 a grimpé de 1,2 % pour atteindre un niveau record, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles a progressé de 0,3 % et l'indice composite Nasdaq a fait un bond de 2 %, atteignant lui aussi un niveau record.

Nvidia a atteint un niveau record sur le Nasdaq, portant la valorisation boursière du fabricant de puces d'intelligence artificielle à 3 000 milliards de dollars, alors qu'il a dépassé Apple pour devenir la deuxième entreprise la plus précieuse au monde.

La BCE se réunit jeudi et les marchés estiment qu'il est presque certain qu'elle procédera à une première baisse des taux.

"J'ai une opinion positive sur la baisse de demain car elle marque la fin d'une ère de hausses de taux qui a commencé il y a deux ans", a déclaré Carlo Franchini, responsable des clients institutionnels à la Banca Ifigest.

"Maintenant, nous devons voir l'impact que les réductions de taux auront sur la demande intérieure et la reprise économique".

Les données ont montré que l'activité commerciale de la zone euro a augmenté en mai à son rythme le plus rapide depuis un an, la croissance des services ayant dépassé la contraction de l'industrie manufacturière.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,8 % et l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 1 %. Le Nikkei à Tokyo a chuté de 0,9 % en raison de la vigueur renouvelée du yen japonais.

Mardi, les données ont montré que les créations d'emplois aux États-Unis ont chuté plus que prévu en avril, atteignant leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans. Les marchés tablent désormais sur un assouplissement de 45 points de base cette année de la part de la Fed.

Les traders évaluent à 65% la probabilité d'une réduction des taux américains en septembre, contre 46% une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.

"Les données économiques américaines s'affaiblissent franchement. Par le passé, de telles données provoquaient une forte reprise des cours et de belles remontées sur le marché boursier. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas", a déclaré Giuseppe Sersale, gestionnaire de portefeuille chez Anthilia.

"Le marché semble passer d'une phase où il célébrait les mauvaises données à une phase où il craint que le ralentissement soit un peu plus prononcé. Cela explique pourquoi les actions évoluent de manière latérale depuis plusieurs semaines", a-t-il ajouté.

Conformément aux attentes de baisse des taux américains, les rendements de référence des obligations du Trésor à 10 ans sont tombés à 4,2832 %, leur niveau le plus bas depuis plus de deux mois.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a légèrement baissé à 2,527 %, un jour après sa plus forte baisse en deux jours depuis le mois de mars.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,14 % à 104,3, juste au-dessus du plus bas niveau de 103,99 atteint mardi.

Selon un sondage réalisé par Reuters auprès de stratèges, la force récente du dollar s'estompera au cours des 12 prochains mois.

Le yen s'est affaibli à 156,09 pour un dollar, un jour après avoir atteint son plus haut niveau en plus de deux semaines, à 154,55.

En Asie, les marchés indiens sont restés sous les feux de la rampe, les actions ayant bondi de plus de 3 % après que les principaux alliés se sont engagés à soutenir la formation d'un nouveau gouvernement à la suite d'une victoire serrée du Premier ministre Narendra Modi.

L'indice indien Nifty 50 a progressé de 3,4 % dans un marché volatil après avoir chuté de près de 6 % mardi, journée au cours de laquelle les investisseurs étrangers ont vendu pour environ 1,5 milliard de dollars d'actions.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont dépassé leurs plus bas niveaux depuis quatre mois, les traders ayant pris en compte la décision de l'OPEP+ d'augmenter l'offre plus tard dans l'année et l'augmentation des stocks de pétrole brut et de carburant aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient à 78,46 le baril, en hausse de 1,2 %, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate se négociaient à 74,1 dollars le baril, également en hausse de 1,2 %.