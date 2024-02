Les actions mondiales ont reculé et les rendements des bons du Trésor ont augmenté mercredi après que les minutes de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale ont réaffirmé les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine ne réduira pas ses taux d'intérêt de sitôt.

Le compte-rendu a maintenu le sentiment modéré alors que les investisseurs attendaient les résultats très attendus de Nvidia après la clôture du marché. Les résultats et les perspectives du fabricant de puces pourraient freiner ou alimenter la hausse des actions liées à l'intelligence artificielle de cette année.

La plupart des décideurs de la Fed étaient préoccupés par les risques d'une réduction trop rapide des taux, avec une grande incertitude quant à la durée pendant laquelle les coûts d'emprunt devraient rester à leur niveau actuel, selon les procès-verbaux de la session des 30 et 31 janvier.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 4,3 points de base pour atteindre 4,655 %, tandis que l'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,47 %.

"Je ne pense pas que les minutes nous aient vraiment appris quelque chose de nouveau. Les marchés ont déjà fait le travail de la Fed en évaluant les chances d'une baisse des taux en mars et d'une série de baisses à venir", a déclaré Kim Rupert, directeur général des revenus fixes mondiaux chez Action Economics à San Francisco.

Les décideurs politiques craignent que l'économie ne limite les tendances désinflationnistes ou, du moins, que les progrès en matière d'inflation ne s'essoufflent, a-t-elle ajouté.

"Il existe un très faible risque de hausse qui a été intégré dans les prix en raison des chiffres de l'inflation plus élevés que prévu la semaine dernière", a déclaré Mme Rupert.

Une faible majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attend désormais à ce que la Fed commence à réduire ses taux en juin, ce qui est plus éloigné que les attentes du marché le mois dernier, qui prévoyaient une première réduction en mars.

Les marchés s'attendent maintenant à ce que la Fed réduise ses taux de 91,5 points de base (pb) cette année, ce qui est plus proche de la projection de la banque centrale américaine, qui prévoit 75 pb d'assouplissement, ou de la moitié des 150 pb de réduction prévus par les traders au début de l'année.

Les actions ont chuté en Europe alors que les actions de HSBC ont dégringolé de 8,4 % dans leur plus grande baisse en une seule journée depuis avril 2020, après qu'une charge choquante de 3 milliards de dollars sur sa participation dans une banque chinoise ait mis un terme au bénéfice annuel record de la plus grande banque de la région.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,17 %.

Mais l'attention de la journée se porte sur Nvidia, dont les actions ont bondi de 40 % depuis le début de l'année à la clôture de mardi.

Si Nvidia ne répond que marginalement ou dépasse les attentes, la société souffrira considérablement car les investisseurs chercheront une excuse pour se retirer, au moins dans le secteur des grandes technologies, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan. "Nvidia devra absolument écraser les bénéfices et les attentes en matière de bénéfices et probablement fournir des perspectives supérieures aux attentes pour que cette action continue à monter", a-t-il déclaré.

"Si le rapport de Nvidia est terne et entraîne une baisse de 5 à 10 % des grandes entreprises technologiques ou de l'ensemble du S&P 500, je ne changerais pas mes prévisions. Ce serait sain pour le marché", a déclaré M. Saglimbene.

Nvidia devrait multiplier par plus de trois son chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce à la forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle, qui dominent le marché.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,55 %, l'indice S&P 500 a perdu 0,56 % et l'indice Nasdaq Composite a perdu 1,07 %.

L'évolution des perspectives de taux a dopé le dollar et maintenu le yen, qui est extrêmement sensible aux taux américains, à un niveau proche de son plus bas niveau depuis trois mois.

L'indice du dollar est resté stable, l'euro a progressé de 0,09 % à 1,0813 dollar.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,15 % à 150,21 pour un dollar.

Les mesures prises par les autorités chinoises pour soutenir la croissance économique du plus grand consommateur de matières premières au monde ont ravivé les doutes sur les perspectives de croissance, ce qui a pesé sur le pétrole brut et le minerai de fer.

Les actions chinoises de premier ordre ont affiché un gain de 1,4 % sur la journée, un jour après la réduction la plus importante à ce jour du taux hypothécaire de référence du pays, les autorités ayant intensifié leurs efforts pour soutenir le marché immobilier.

Les prix du pétrole ont augmenté de 1 % alors que les tensions géopolitiques faisaient rage au Moyen-Orient et que les négociants évaluaient les signes d'un resserrement de l'offre à court terme.

Le prix à terme du pétrole West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 87 cents pour s'établir à 77,91 dollars le baril, tandis que le pétrole Brent a augmenté de 69 cents pour s'établir à 83,03 dollars le baril.

Les contrats à terme sur le minerai de fer ont baissé pour la troisième fois consécutive mercredi, atteignant leur niveau le plus bas depuis près de quatre mois.