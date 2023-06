Les actions mondiales ont augmenté et le dollar s'est détendu mardi après que les données sur les prix à la consommation aux États-Unis aient montré que l'inflation avait à peine augmenté en mai, augmentant les attentes de la Réserve fédérale qui devrait suspendre ses hausses de taux d'intérêt lorsqu'elle conclura sa réunion de deux jours mercredi.

L'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation a été la plus faible depuis plus de deux ans. Mais les pressions sous-jacentes sur les prix restent fortes, ce qui suggère que l'inflation ne se calmera pas facilement et laissera la porte ouverte à une future hausse des taux d'intérêt de la Fed.

Les actions se sont redressées, le Nasdaq, à forte composante technologique, progressant de près de 30 % depuis le début de l'année. Cette hausse a amené de nombreux acteurs du marché à s'interroger sur le fait qu'elle soit alimentée par seulement sept ou huit actions de grande capitalisation et qu'elle soit souvent comparée au boom et à l'effondrement des entreprises point-com il y a vingt ans.

"En temps utile, les valorisations des valeurs technologiques s'étaient emballées et elles ont continué à s'emballer jusqu'à ce qu'elles ne le fassent plus", a déclaré Phil Orlando, stratège en chef pour les actions chez Federated Hermes à New York.

"Quel est le catalyseur, quand le marché va-t-il commencer à inverser la tendance ? Je n'en sais rien. J'aurais pensé que cela aurait déjà commencé. Mais ce n'est pas le cas.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets en un an, ce qui a permis à l'indice MSCI des actions mondiales, centré sur les États-Unis, de progresser de 0,84 % sur la journée et de 11,8 % sur l'année.

En Europe, l'indice pan-régional STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,55 %, tandis qu'à Wall street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,43 %, le S&P 500 de 0,69 % et le Nasdaq Composite de 0,83 %.

Les prévisions selon lesquelles la Fed maintiendra son taux cible inchangé mercredi dans une fourchette de 5 % à 5,25 % ont augmenté à 91,9 %, mais la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed se terminant le 26 juillet a augmenté à 60,1 %, selon l'outil FedWatch de CME Group.

Selon Joseph LaVorgna, économiste en chef pour les États-Unis chez SMBC Nikko Securities à New York, c'est la vigueur de l'économie qui dictera la décision de la Fed de procéder à une nouvelle hausse des taux d'intérêt dans le courant de l'année.

"Je ne suis pas sûr que cela soit dû à l'inflation en tant que telle, car l'inflation de base va rester stable pendant un certain temps", a-t-il déclaré. "Cela sera dû au fait que les tendances générales du PIB s'accélèrent à nouveau ou que le marché de l'emploi ne montre aucun signe d'assouplissement.

L'indice du Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six pairs, s'est replié de 0,28%, le différentiel de taux s'étant réduit avant une probable hausse de la Banque centrale européenne jeudi et peut-être de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine. La Banque du Japon devrait maintenir sa politique ultra-libre vendredi.

L'euro et la livre sterling devraient continuer à bien se comporter par rapport au dollar, mais le facteur le plus important est la Chine, a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial de Macquarie pour les devises et les taux d'intérêt.

"La Chine est la clé. Si nous commençons à observer une croissance et des mesures de relance en Chine, le dollar s'affaiblira à nouveau, tout comme il s'est affaibli en mars et en avril, lorsque tout le monde était convaincu que la Chine connaîtrait une forte croissance", a-t-il déclaré.

L'euro a gagné 0,32 % à 1,0791 $, la livre sterling a augmenté de 0,73 % à 1,2609 $ et le yen s'est affaibli de 0,42 %.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a augmenté de 5,6 points de base pour atteindre 3,821%, inversant les baisses initiales après que les données aient indiqué un ralentissement du rythme de l'inflation.

Entre-temps, des données montrant une accélération rapide de la croissance des salaires au Royaume-Uni au cours des trois mois précédant avril pourraient compliquer les choses pour la Banque d'Angleterre, qui est déjà aux prises avec une inflation plus de quatre fois supérieure à son objectif de 2 %.

"L'élément clé à retenir ici est que non seulement le chômage n'a pas augmenté, mais que nous avons une forte croissance de l'emploi et que la croissance des salaires est extrêmement élevée en ce moment, ce qui va mettre la Banque d'Angleterre très mal à l'aise", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principal des marchés chez City Index.

Les marchés monétaires montrent que les opérateurs anticipent désormais un pic des taux britanniques à environ 5,7 % d'ici décembre, contre un taux terminal de 4,85 % en novembre il y a un mois.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 3%, se remettant des pertes importantes de la session précédente, après que la banque centrale chinoise ait abaissé le taux de prêt à court terme pour la première fois en 10 mois.

Le brut américain a augmenté de 2,30 dollars pour s'établir à 69,42 dollars le baril, tandis que le Brent a augmenté de 2,45 dollars pour s'établir à 74,29 dollars le baril.

L'or a reculé en raison de la remontée des rendements des bons du Trésor, tandis que les traders ont renforcé les paris sur la stabilité des taux d'intérêt de la Fed.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,6 % à 1 958,60 dollars l'once.