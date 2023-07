Les actions mondiales ont poursuivi leur progression vendredi, s'apprêtant à enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire de l'année, tandis que le dollar s'est maintenu à un niveau proche de ses plus bas niveaux depuis 15 mois, les investisseurs ayant parié sur le fait que la Réserve fédérale américaine approchait de la fin de son cycle de relèvement des taux d'intérêt.

Les données de mercredi ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté à leur rythme le plus lent depuis plus de deux ans, puis jeudi, les données ont montré la plus faible augmentation de l'inflation à la production aux États-Unis depuis près de trois ans.

Les investisseurs ayant parié sur des perspectives d'inflation plus douces, l'indice MSCI World Equity a atteint son plus haut niveau depuis le début de l'année. Il a enregistré des gains chaque jour de l'année et, vendredi, il était en hausse de 0,2 % sur la journée, en passe de connaître sa meilleure semaine depuis novembre 2022.

Les indices boursiers européens étaient pour la plupart en hausse, l'indice MSCI Europe progressant de 0,2 % et le FTSE 100 de Londres de 0,1 %. Cependant, le STOXX 600 est resté stable sur la journée, tout en restant sur la voie de sa meilleure semaine depuis mars, et le DAX allemand a baissé de 0,3 %, revenant également sur ses gains récents.

Les opérateurs du marché monétaire s'attendent toujours à ce que la Fed relève ses taux de 25 points de base le 26 juillet, mais ils ont réduit les chances d'une nouvelle hausse cette année.

Norman Villamin, stratège en chef de l'UBP, a déclaré qu'il s'attendait à une nouvelle hausse des taux de la Fed en juillet, mais que la réunion de septembre était plus incertaine.

"Nous sommes probablement plus proches de la fin du cycle", a-t-il déclaré, tout en ajoutant que l'on s'attend toujours à ce que l'inflation dépasse les objectifs à long terme.

"Obtenir un taux d'inflation de 3 % est une chose, revenir à 2 % sera une tâche beaucoup plus difficile", a déclaré M. Villamin. "Cela met un plancher à la baisse des rendements obligataires.

Un autre facteur cité par M. Villamin, de l'UBP, pour expliquer la reprise du marché des actions a été l'afflux de liquidités provenant du système de la Réserve fédérale.

Le compte de pension de la Fed, qui permet aux entreprises éligibles de placer des liquidités auprès de la banque centrale en échange d'un rendement sans risque, s'élève à 1,8 milliard de dollars, contre 2,3 milliards de dollars à la fin du mois d'avril, selon les données de Refinitiv, ce qui indique que 500 milliards de dollars de liquidités ont été réintroduits sur les marchés au cours de cette période.

L'indice du dollar américain était à 99,786, se maintenant près du plus bas niveau de 15 mois de 99,574 atteint plus tôt dans la session et s'apprêtant à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre. L'euro est resté stable à 1,1231 dollar, après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de 16 mois.

Pendant ce temps, la couronne suédoise était prête pour son plus grand gain hebdomadaire contre le dollar et l'euro depuis 14 ans.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro étaient généralement en baisse, le rendement de référence allemand à 10 ans étant de 2,454 %.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, aidés par le sentiment haussier de la demande américaine. Les prix à terme du Brent et du WTI étaient tous deux en hausse de 0,1 %.

L'or était en passe de connaître sa meilleure semaine depuis avril, également aidé par la faiblesse du dollar et stimulé par les attentes concernant la fin des hausses de taux d'intérêt aux États-Unis.

L'attention des investisseurs se tourne maintenant vers les résultats des banques américaines, qui commencent avec JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo et BlackRock qui présenteront leurs résultats du deuxième trimestre plus tard dans la journée de vendredi.