Les actions mondiales ont atteint un niveau record et l'euro a progressé jeudi après que la Banque centrale européenne a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois en près de cinq ans, tout en signalant que d'autres mesures pourraient prendre un certain temps.

Les responsables politiques de la BCE ont procédé à la réduction d'un quart de point à 3,75 %, largement annoncée, mais les marchés se sont sentis un peu découragés après que la banque a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'inflation revienne à son niveau cible avant 2026.

Ces commentaires ont suffi à réduire les gains de l'indice paneuropéen STOXX 600 à 0,7 %, tandis que l'euro s'est rapproché de 1,0890 dollar par rapport au dollar et que les rendements des obligations d'État - qui reflètent les coûts d'emprunt et évoluent à l'inverse des prix - ont également augmenté.

L'indice MSCI des 47 principaux pays du monde a progressé de 0,3 % pour atteindre un niveau record, avant de réduire légèrement ses gains. Wall Street, en revanche, a suivi le chemin inverse, l'indice S&P 500 reculant de 0,2 % après avoir atteint un record historique. L'indice Dow Jones Industrial Average est resté stable et l'indice Nasdaq Composite a reculé de 0,3 %, également après avoir atteint un niveau record.

Le fabricant de puces Nvidia a chuté de 2,4 % après avoir atteint un niveau record, un jour après avoir franchi la barre des 3 000 milliards de dollars de valorisation boursière.

Marchel Alexandrovich, partenaire chez Saltmarsh Economics, a déclaré que les marchés se concentreront désormais sur la question de savoir si la Réserve fédérale américaine réduira ses taux en septembre.

Le gain de l'euro, après une hausse de 2 % au cours du mois dernier, l'a amené à 1,0887 dollar, bien que la plupart des traders soient restés les bras croisés. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a souligné au début de sa conférence de presse d'après réunion que "nous ne nous engageons pas à l'avance" : "Nous ne nous engageons pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière".

Des données plus solides que prévu au cours des dernières semaines, ainsi que le relèvement jeudi des prévisions d'inflation internes de la BCE, ont suscité des doutes quant au nombre de réductions de taux supplémentaires qui seront justifiées cette année.

"Il s'agit d'une baisse prudente", a déclaré Samuel Zief, responsable de la stratégie mondiale de change chez J.P. Morgan Private Bank. "Nous pensons actuellement que le mois de septembre pourrait être le prochain. Mais (il n'y a) aucune raison de s'attendre à des réductions significatives dans un avenir proche, la croissance s'étant accélérée ces derniers temps".

HISTOIRE DE BOUCLES D'OR

Mercredi, la Banque du Canada a devancé la BCE pour devenir le premier pays du G7 à réduire ses taux dans ce cycle. La Réserve fédérale américaine se réunit la semaine prochaine, mais on ne s'attend pas à ce qu'elle prenne des mesures avant septembre, au plus tôt.

"Cette anticipation de la Fed n'était pas du tout évidente il y a trois mois", a déclaré Eric Vanraes, responsable des titres à revenu fixe chez Eric Sturdza Investments. "Nous continuons à penser que la première baisse de taux interviendra avant le quatrième trimestre, en septembre."

En revanche, le débat à la Banque du Japon, qui se réunit la semaine suivante, portera sur la question de savoir s'il faut relever les taux, et quand.

Le dollar canadien a réduit une partie des pertes subies après la baisse des taux jeudi, pour s'établir à 1,37 dollar canadien pour un dollar américain.

Sur les marchés obligataires, le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a atteint 3,037 %. Il a atteint 3,125 % vendredi dernier, son plus haut niveau depuis la mi-novembre.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans sont restés stables à 4,2851%, bien que cela reste proche de leur plus bas niveau depuis deux mois, après que les données de cette semaine aient suggéré que le marché de l'emploi américain se refroidit enfin.

Les données comprenaient les chiffres de l'emploi privé américain mercredi et un rapport mardi qui a montré que les offres d'emploi ont chuté en avril à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans.

Les marchés évaluent maintenant les réductions de près de deux quarts de point de la Fed cette année, avec une probabilité de 68 % pour une décision en septembre, contre 47,5 % la semaine dernière.

Nous sommes toujours dans la zone "Boucles d'or", les mauvaises nouvelles économiques ont été bénéfiques pour les actions, car les réductions de taux de la Fed sont de nouveau sur la table", a déclaré Ben Bennett, stratégiste d'investissement pour l'Asie-Pacifique chez Legal and General Investment Management.

L'attention des investisseurs se tournera bientôt vers le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de mai, vendredi, un sondage Reuters auprès des économistes prévoyant une augmentation des emplois de 185 000 postes.

Nous avons besoin d'une augmentation de 100 à 150 000 emplois pour maintenir le scénario "Boucles d'or", a déclaré M. Bennett. "Si ce chiffre est beaucoup plus élevé, les rendements pourraient remonter, mais s'il est nul ou négatif, nous pourrions à nouveau parler d'un atterrissage brutal.

Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 2 % pour atteindre 79,97 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 76,65 dollars.

L'or a gagné 0,7 % à 2 371,1 dollars l'once après une hausse de 1 % précédemment, tandis que la crypto-monnaie bitcoin était à 71 415 dollars, se rapprochant du record de mars. (Reportage de Marc Jones ; Rédaction de Jan Harvey et Leslie Adler)