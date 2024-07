Les actions de Wall Street ont augmenté vendredi après que des données ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti à un rythme encore sain en juin.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 0,3 %, l'indice S&P 500 a grimpé jusqu'à 0,11 % avant de redescendre et de rester stable, et l'indice Nasdaq Composite a progressé de 0,3 %.

La livre sterling et les actions britanniques ont également progressé à la suite de la victoire écrasante du parti travailliste britannique aux élections générales, après 14 ans de règne des conservateurs.

En Europe, l'attention des marchés s'est rapidement déplacée des élections britanniques - dont le résultat du vote de jeudi était largement anticipé - vers le second tour des élections législatives de dimanche en France.

Les actions françaises ont regagné du terrain après avoir été fortement vendues à la suite de l'annonce surprise des élections le mois dernier. L'euro a bénéficié de la reprise des spéculations sur la baisse des taux d'intérêt américains.

Les échanges sont restés stables au lendemain du 4 juillet, jour férié aux États-Unis, et après la publication du rapport de juin sur les emplois non agricoles aux États-Unis.

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est ralentie à un rythme encore sain en juin, le taux de chômage augmentant à 4,1 %, ce qui augmente les chances que la Réserve fédérale soit en mesure de maîtriser l'inflation sans faire basculer l'économie dans la récession.

"Nous sommes dans la période des vacances d'été pour les marchés, les investisseurs se concentrant sur l'inflation qui se rapproche des objectifs dans les grandes économies", a déclaré Guy Miller, stratège en chef du marché chez Zurich Insurance Group.

L'indice boursier mondial MSCI a atteint un niveau record. Il est resté proche de ce niveau et a progressé de 0,05 %. Les actions européennes ont progressé de 0,3 %, tandis que l'indice japonais Nikkei et l'indice plus large Topix ont également atteint des niveaux record.

Suite au résultat des élections britanniques, l'indice FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,38 % à l'ouverture. Le rendement des obligations d'État britanniques à 10 ans, ou gilts, a baissé de 4 points de base à 4,16 %, ce qui est largement conforme aux autres marchés européens, et la livre sterling a progressé jusqu'à environ 1,2797 dollar.

"Une victoire écrasante apporte le type de clarté et de stabilité dont les marchés boursiers ont besoin dans un monde de plus en plus volatile", a déclaré Ben Ritchie, responsable des actions des marchés développés chez Abrdn.

Selon Kevin Gardiner, stratège en investissements mondiaux chez Rothschild & Co, ce qui importe sera révélé plus lentement, à mesure que l'on comprendra comment le Premier ministre Starmer paiera pour la croissance plus rapide qu'il recherche.

"Même un gouvernement travailliste centriste ne sera pas aussi favorable aux entreprises ou libertaire qu'un gouvernement conservateur, et nous devrions nous attendre à de nombreux changements dans le détail des politiques fiscales et sectorielles dans les semaines à venir, dont certains seront controversés", a déclaré M. Gardiner.

L'EMPLOI EN POINT DE MIRE

Le mois dernier, le Bureau des statistiques du travail du ministère américain du travail a annoncé que le nombre d'emplois non agricoles avait augmenté de 206 000 le mois dernier, dans le cadre de son rapport sur l'emploi très suivi de vendredi. Les données du mois de mai ont été révisées à la baisse et font état de 218 000 emplois créés au lieu des 272 000 précédemment annoncés.

M. Miller, de Zurich, a noté un affaiblissement des données récentes sur l'emploi et a déclaré qu'un nombre d'emplois plus faible que prévu soutiendrait les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt américains en septembre.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont peu évolué au cours des échanges londoniens, les rendements à deux ans se négociant autour de 4,64% et les rendements de référence à 10 ans augmentant légèrement à 4,32%.

Sur les marchés des devises, l'euro a atteint 1,0828 dollar alors que les sondages indiquent que le Parti national français d'extrême droite n'obtiendra pas la majorité absolue lors du second tour des élections législatives de dimanche.

"Si les sondages s'avèrent exacts, cela signifierait que les politiques les plus extrêmes d'expansion fiscale et de limitation de l'immigration ont peu de chances d'être adoptées", a déclaré Michael Wan, analyste chez MUFG.

Le dollar était en baisse autour de 160,93 yens. Le dollar australien est resté proche de son plus haut niveau en six mois, à 0,6739 $, alors que les écarts de rendement ont évolué en sa faveur, soutenu par des paris selon lesquels la prochaine évolution des taux australiens pourrait être à la hausse étant donné que l'inflation s'avère tenace.

Le Bitcoin a connu sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d'un an, en raison des inquiétudes concernant le dumping probable des jetons de la défunte bourse japonaise Mt. Gox et de nouvelles ventes par les joueurs à effet de levier après la forte hausse de la crypto-monnaie.

Elle a perdu jusqu'à 8 % sur la journée pour atteindre 53 523 dollars, son niveau le plus bas depuis la fin du mois de février.

L'or a augmenté de 0,8 % pour atteindre 2 374,80 dollars l'once et devrait enregistrer une deuxième hausse hebdomadaire consécutive, tandis que les prix du pétrole devraient enregistrer une quatrième semaine consécutive de hausse.

Les prix du pétrole sont en passe de connaître leur quatrième semaine de hausse consécutive. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 9 cents à 87,52 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate a augmenté de 11 cents à 83,98 dollars le baril.