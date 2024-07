Les actions du monde entier ont augmenté mercredi, les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ayant renforcé les attentes de réduction des taux américains, et ayant également mis un bref coup d'arrêt aux récentes hausses des rendements des bons du Trésor et du dollar.

L'indice mondial des actions MSCI a gagné 0,2 % pour atteindre un nouveau record, tandis que l'indice européen STOXX 600 a progressé de 0,4 % dans les premiers échanges.

Plus tôt dans la journée, les actions asiatiques ont augmenté, le Nikkei japonais progressant de 1,4 %, poursuivant son record atteint en mars, après que les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse mardi.

Les remarques de M. Powell, mardi, selon lesquelles les États-Unis sont de nouveau sur une "voie désinflationniste", ont façonné le tableau économique et boursier plus large, bien qu'il ait averti que les décideurs politiques avaient besoin de plus de données avant d'envisager une réduction des taux d'intérêt.

Les commentaires de M. Powell ont fait baisser les rendements du Trésor américain, le rendement de la note à 10 ans étant stable à 4,44 % mercredi, s'éloignant du plus haut d'un mois atteint lundi à 4,493 %.

"Il y a eu un changement de ton de la part de Powell", a déclaré Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique chez State Street Global Markets.

"Les derniers chiffres de l'inflation ont été encourageants. L'idée que l'inflation n'est pas aussi rigide que prévu et que vous pourriez obtenir un certain soutien politique est encourageante."

Les opérateurs évaluent actuellement à 69 % les chances que la Fed réduise ses taux en septembre et qu'elle procède à deux baisses de taux au cours de l'année.

C'est loin des 150 points de base d'assouplissement attendus au début de l'année, mais c'est un pas en avant par rapport à il y a quelques mois, lorsque les investisseurs considéraient qu'aucune réduction des taux de la Fed cette année n'était plausible, voire qu'il s'agissait de leur scénario de base.

Les investisseurs ont également pris en compte les données montrant un marché du travail américain tendu et se concentreront sur les données des emplois non agricoles de vendredi, les marchés américains étant fermés jeudi et fermant tôt mercredi.

En Europe, le calendrier est moins chargé mercredi, mais l'attention se porte sur les élections nationales britanniques jeudi et sur le second tour des élections législatives françaises dimanche.

Les marchés n'ont guère été préoccupés par les élections britanniques - les sondages indiquent une victoire du parti travailliste d'opposition - alors que la politique française a provoqué de fortes fluctuations au cours des dernières semaines.

La Chine a toutefois publié des données montrant que l'activité des services du pays s'est développée au rythme le plus lent.

L'activité dans le secteur des services a progressé au rythme le plus lent depuis huit mois et la confiance a atteint son niveau le plus bas depuis quatre ans en juin, en raison du ralentissement de la croissance des nouvelles commandes.

Les blue chips chinoises ont fait figure d'exception parmi les indices en hausse en Europe et en Asie, reculant de 0,24 %, et le yuan chinois a atteint son niveau le plus bas depuis sept mois face au dollar.

VIGILATION DU YEN

La pause dans la hausse des rendements des bons du Trésor a stoppé la progression du dollar, du moins à court terme. L'euro était en hausse de 0,16 % à 1,0763 $ et la livre de 0,1 % à 1,2699 $.

Même le yen s'est légèrement calmé, bien que le dollar ait atteint son plus haut niveau depuis 38 ans, à 161,94 yens. Le yen a chuté de plus de 12 % par rapport au dollar cette année, pénalisé par l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon.

Les traders sont à l'affût de signes d'intervention des autorités japonaises sur le marché des devises pour soutenir le yen fragile, certains analystes suggérant que la ligne dans le sable pourrait être plus éloignée que les niveaux actuels.

"Nous pensons que l'intérêt pour la paire a diminué car la menace d'une intervention plane autour du niveau 164-165," a déclaré Alex Loo, stratégiste macro chez TD Securities à Singapour.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont augmenté alors que les données de l'industrie américaine ont stimulé les espoirs d'une demande solide de carburant pendant la saison estivale de conduite dans le pays qui consomme le plus de pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 0,3 % à 86,52 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate étaient en hausse de 0,22 % à 82,99 dollars le baril.

L'or au comptant était en hausse de 0,6 % à 2 343,7 dollars l'once.