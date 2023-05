Les actions mondiales ont augmenté lundi, alors que les négociations à Washington ont repris pour éviter un défaut de paiement des États-Unis, et les prix de l'or ont reculé sous la pression des remarques optimistes des responsables de la Réserve fédérale.

Les prix du pétrole ont terminé en hausse grâce à l'optimisme de la demande, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré que les négociations de lundi matin sur la dette étaient "sur la bonne voie".

sur la bonne voie

"avant de rencontrer le président américain Joe Biden. Le 1er juin reste une "date butoir" après laquelle le Trésor s'attend à ce que le gouvernement fédéral ait du mal à payer ses dettes.

Si le plafond de la dette n'est pas relevé, le pays se retrouvera en situation de défaut de paiement, ce qui entraînera probablement le chaos sur les marchés financiers et une flambée des taux d'intérêt.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a gagné 0,32% à 14h38 EDT (1838 GMT).

Les principaux indices de Wall street étaient pour la plupart en hausse. Le S&P 500 a gagné 8,72 points, soit 0,21%, à 4 200,70 et le Nasdaq Composite était en hausse de 74,40 points, soit 0,59%, à 12 732,30.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 79,12 points, soit 0,24 %, à 33 347,51 points.

"Les investisseurs s'attendent à ce qu'un accord soit conclu à Washington. Le marché réagit à cela", a déclaré Quincy Krosby, chef de la stratégie mondiale chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Les banques régionales ont fait l'objet d'achats de la part de fonds spéculatifs. C'est un signe de bonne santé pour le marché".

L'indice KBW Banking a progressé de 2,55 %.

L'indice européen STOXX 600 a récupéré ses pertes antérieures.

Jonathan Pingle, économiste en chef américain chez UBS, a déclaré que le yen japonais et l'or étaient les mieux placés pour bénéficier d'un éventuel défaut de paiement des États-Unis.

"Seule une impasse d'un mois après la date X est susceptible de provoquer un resserrement des conditions de financement suffisamment important pour entraîner une forte hausse du dollar", a déclaré M. Pingle.

INTERDICTION DES CHIPS

Les actions asiatiques ont augmenté après que la Chine ait interdit dimanche à l'entreprise américaine Micron de vendre des puces mémoire à des industries nationales clés pour des raisons de sécurité.

L'interdiction a aidé les actions des rivaux de Micron en Chine et ailleurs, qui sont susceptibles de bénéficier du fait que les entreprises du continent recherchent des produits de mémoire auprès d'autres sources.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la question de savoir s'il voterait en faveur d'une hausse des taux d'intérêt ou d'une pause dans le cycle de resserrement de la banque centrale lors de la réunion du mois prochain était "serrée". Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré qu'il était trop tôt pour dire ce que la banque centrale ferait ensuite.

L'inflation a

érodé

Le sentiment de sécurité financière des ménages américains s'est érodé, a déclaré la Fed.

Les contrats à terme prévoient près de 90 % de chances que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion en juin, et un total de près de 50 points de base de réduction d'ici la fin de l'année.

"Personne ne devrait penser que la Fed a peur de relever à nouveau ses taux. Elle a le luxe d'avoir un marché du travail solide, un consommateur toujours prêt à dépenser et une économie qui croît, bien que lentement", a déclaré M. Krosby de LPL.

Le prix de l'or au comptant a baissé de 0,18 % pour atteindre 1 972,99 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or ont baissé de 0,22% à 1 977,20 dollars.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté à 3,7091% par rapport à la clôture de vendredi de 3,692%. Le rendement à deux ans, qui augmente avec les attentes des traders concernant la hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 4,3133% par rapport à une clôture précédente de 4,289%.

Le Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres grands partenaires commerciaux, était en hausse à 103,21.

En Asie, la Chine a maintenu ses taux directeurs inchangés, même si la reprise économique a été décevante. Les traders ont également digéré les implications de l'approche du Groupe des Sept, qui consiste à "réduire les risques et non à découpler" la Chine et les chaînes d'approvisionnement, comme l'a souligné le groupe lors de son sommet.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 0,6 %.

Le pétrole brut américain a terminé en hausse de 0,61 % à 71,99 dollars le baril. Le pétrole Brent a augmenté de 0,54% pour s'établir à 75,99 dollars le baril.