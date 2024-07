Les actions mondiales ont augmenté tandis que le dollar américain a baissé mercredi suite à des données peu encourageantes sur le marché du travail qui ont renforcé les attentes des investisseurs quant aux réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale dans le courant de l'année.

Les données du département du travail américain ont montré que les demandes initiales de chômage ont augmenté de 238 000 au cours de la semaine qui s'est achevée le 29 juin, ce qui est légèrement supérieur aux attentes et indique un assouplissement des conditions du marché du travail.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 0,71% à 812,52, tandis que l'indice européen STOXX 600 a augmenté de 0,74%.

"Nous avons un ralentissement de la croissance, mais plus proche de la tendance, avec la possibilité que la Fed commence à réduire les taux d'ici septembre, et les bénéfices qui ont été encore assez bons, c'est une très bonne toile de fond", a déclaré Jack Janasiewicz, stratégiste en chef de portefeuille chez Natixis Investment Managers à Boston.

Lors de leur dernière réunion, les responsables de la Fed ont reconnu que l'économie américaine semblait ralentir et que "les pressions sur les prix diminuaient", mais ils ont tout de même conseillé une approche attentiste avant de s'engager à réduire les taux d'intérêt, selon les minutes de la session de deux jours qui s'est tenue les 11 et 12 juin et qui ont été publiées mercredi.

À Wall Street, les indices de référence S&P 500 et Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets en fin d'année, les valeurs technologiques, les services publics et les matériaux figurant parmi les plus fortes hausses. Les actions du secteur de la santé ont poussé le Dow Jones à terminer en baisse. Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,06% à 39 308,00, le S&P 500 a gagné 0,51% à 5 537,02 et le Nasdaq Composite a gagné 0,88% à 18 188,30. L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a reculé de 0,26% à 105,39, l'euro progressant de 0,34% à 1,078 dollar. "D'un point de vue saisonnier, les deux premières semaines de juillet ont tendance à être bonnes et nous suivons en quelque sorte ces modèles saisonniers en ce sens que les chiffres économiques continuent d'indiquer un ralentissement de l'économie, et non une économie lente, et tout le reste est encore assez favorable ici", a ajouté M. Janasiewicz.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont baissé suite aux données sur le chômage et aux signes de faiblesse de l'industrie manufacturière, l'indice ISM non manufacturier étant inférieur aux attentes. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 8,1 points de base pour atteindre 4,355 %. L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,26 % à 105,40, l'euro ayant augmenté de 0,34 % à 1,078 dollar. Le yen a atteint son niveau le plus bas depuis 38 ans face au dollar américain et son niveau le plus bas face à l'euro avant les vacances du 4 juillet aux États-Unis. Le yen est tombé à 161,96 pour un dollar pour la première fois depuis décembre 1986. Les prix du pétrole ont gagné environ 1 % après une baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis, mais les gains ont été limités par les inquiétudes concernant l'augmentation des stocks mondiaux dans un marché étroit avant le jour férié de la fête de l'indépendance des États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 1,3 % pour s'établir à 87,34 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont gagné 1,3 % pour s'établir à 83,88 $.

Le prix de l'or a augmenté de plus de 1 % pour atteindre son plus haut niveau depuis près de deux semaines en raison de l'affaiblissement du dollar américain. L'or au comptant a augmenté de 1,13 % pour atteindre 2 355,62 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,66 % pour atteindre 2 361,60 $ l'once.