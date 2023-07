Le dollar a rebondi sur son plus bas niveau depuis 15 mois et les marchés boursiers mondiaux ont progressé mardi, alors que les résultats positifs de Wall Street et les ventes au détail indiquant une économie américaine résiliente ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale relèvera ses taux d'intérêt la semaine prochaine.

Bank of America a enregistré une hausse de 20 % de son bénéfice au deuxième trimestre et Morgan Stanley a battu les estimations des analystes, ce qui laisse penser que les entreprises produiront des résultats qui dépasseront les attentes réduites du marché pour cette saison des résultats.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,2 % le mois dernier, selon le département américain du commerce, mais les ventes au détail de base ont augmenté de 0,6 %, en excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires. Les données principales pour le mois de mai ont également été révisées à la hausse et montrent que les ventes ont augmenté de 0,5 % au lieu de 0,3 % comme indiqué précédemment.

Le dollar a chuté à son plus bas niveau depuis 15 mois avant de rebondir, les contrats à terme indiquant une probabilité de 97,3 % que la Fed augmente ses taux de 25 points de base à l'issue d'une réunion de deux jours le 26 juillet, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice du dollar a augmenté de 0,071 % et l'euro a reculé de 0,11 % à 1,1222 $, après avoir atteint un nouveau sommet de 17 mois à 1,1276 $.

Les analystes ont revu leurs estimations à la baisse, plaçant la barre très bas, tandis que les données sur l'inflation de la semaine dernière ont donné au marché une nouvelle confiance dans le fait que la Fed est sur le point de terminer sa campagne de resserrement, a déclaré Jimmy Chang, directeur de l'information au Rockefeller Global Family Office à New York.

"Historiquement, lorsque vous arrivez à ce stade où la Fed a fini de relever ses taux et que l'économie se porte toujours bien, le marché a tendance à se redresser", a déclaré M. Chang. Cette combinaison crée un scénario "Boucle d'or" et j'ai le sentiment que nous traversons cette phase.

L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,52 %, tandis qu'en Europe, l'indice pan-régional STOXX 600 a augmenté de 0,62 %.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,09 %, l'indice S&P 500 de 0,76 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,91 %, rebondissant après des pertes précoces.

Les actions asiatiques ont chuté plus tôt dans la session, les marchés ayant pris en compte les données de croissance de lundi, qui montrent que le rebond post-pandémique de l'économie chinoise est terminé.

La Deutsche Bank a déclaré qu'elle abaissait ses prévisions de croissance économique pour la Chine cette année, à la suite de décisions similaires prises lundi par J.P. Morgan, Morgan Stanley et Citigroup.

"La Chine est très importante pour l'Europe", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principal des marchés chez City Index. "On s'inquiète beaucoup de ce que la faiblesse de la Chine pourrait signifier pour l'Allemagne et l'économie allemande, et je pense que cela se répercute sur le DAX, qui a du mal à grimper.

Outre la Fed, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon tiendront également des réunions de politique générale la semaine prochaine.

Les attentes selon lesquelles la Fed et la BCE divergeront sur les hausses de taux ont entraîné un affaiblissement du dollar ces derniers temps.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé, le rendement allemand à 10 ans atteignant son plus bas niveau depuis le 29 juin à 2,337 %, soit une baisse d'environ 1,1 point de base sur la journée.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a baissé de 1,4 point de base à 3,7834%.

Les prix du pétrole ont augmenté, les investisseurs ayant mis en balance un éventuel resserrement de l'offre de brut aux États-Unis et une croissance économique chinoise plus faible que prévu.

Le brut américain a augmenté de 2,01% à 75,64 dollars le baril et le Brent était à 79,65 dollars, en hausse de 1,46%.

L'or au comptant a augmenté de 1,2% à 1 977,15 dollars l'once.