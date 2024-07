* Le S&P 500 et le Nasdaq progressent

* Les rendements de référence du Trésor à 10 ans baissent

* La livre sterling reste ferme après la victoire des travaillistes britanniques aux élections

* Le dollar américain s'affaiblit, l'or augmente

* Le dollar américain s'affaiblit, l'or augmente

* Le bitcoin s'apprête à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d'un an

*

(Nouveau tout au long, ajoute le commentaire d'un analyste, met à jour les prix, ajoute NEW YORK à la ligne de temps)

NEW YORK/LONDRES, 5 juillet (Reuters) - Les actions mondiales ont progressé tandis que les rendements du Trésor américain ont baissé vendredi après que des données très attendues sur l'emploi ont renforcé les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. La croissance de l'emploi aux Etats-Unis s'est ralentie en juin à un rythme encore soutenu, le taux de chômage atteignant 4,1%, ce qui indique que la Fed pourrait commencer à réduire ses taux à mesure que l'inflation ralentit. L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 0,19 % pour atteindre 816,72, ce qui constitue un record. À Wall Street, les indices de référence S&P 500 et Nasdaq ont progressé, tandis que le Dow Jones est resté stable. "Notre thèse globale pour l'économie est actuellement celle d'un ralentissement mais pas d'une faiblesse", a déclaré Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services à Atlanta.

"Je pense que ce rapport l'a confirmé, mais je pense aussi que c'est le taux de chômage de plus de 4 % qui attirera l'attention de la Fed et lui fournira probablement la flexibilité nécessaire pour commencer à réduire les taux d'intérêt. Nous pensons que c'est probablement en septembre", a-t-il ajouté.

Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,06% à 39 285,43, le S&P 500 a gagné 0,35% à 5 556,67 et le Nasdaq Composite a gagné 0,82% à 18 337,40. Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont baissé après la publication des chiffres de l'emploi. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 7,1 points de base pour atteindre 4,276 %. Les actions britanniques ont abandonné leurs gains antérieurs et ont terminé en baisse après que Keir Starmer soit devenu le nouveau premier ministre britannique à la suite d'une victoire écrasante de son parti travailliste aux élections générales, après 14 ans de règne des conservateurs. L'indice londonien FTSE 100 a perdu 0,45 %. En Europe, l'attention des marchés s'est rapidement détournée du résultat des élections britanniques pour se porter sur le second tour des élections législatives de dimanche en France. L'indice européen STOXX 600 a perdu 0,18 %. Sur les marchés des devises, l'indice du dollar a légèrement baissé, la livre sterling a gagné du terrain après les élections britanniques, l'euro a augmenté avant le vote français et le dollar s'est affaibli face au yen avant de limiter ses pertes. L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,21% à 104,94. La livre sterling s'est renforcée de 0,39 % à 1,2807 $ et l'euro a progressé de 0,17 % à 1,0828 $.

Les prix du pétrole ont augmenté, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis la fin avril et rebondissant après les plus bas de début juin, les investisseurs anticipant une forte demande de carburant pour l'été et des perturbations potentielles de l'offre.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,13 % à 87,54 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) ont gagné 0,27 % à 84,11 dollars.

Les prix de l'or ont augmenté pour atteindre leur plus haut niveau en un mois, alors que le dollar américain s'est affaibli. L'or au comptant a gagné 1,23% à 2 385,12 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,8% à 2 378,60 dollars l'once.

Dans les cyrptocurrencies, le bitcoin était sur le point de connaître sa plus forte chute hebdomadaire en plus d'un an, en raison des inquiétudes concernant le dumping probable des jetons de la défunte bourse japonaise Mt. Gox. Le bitcoin a chuté de 2,90 % à 56 637,00 $, tandis que l'Ethereum a diminué de 4,81 % à 2 991,4 $.