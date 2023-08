Les actions mondiales ont dérapé et le dollar a bondi mardi après que Moody's a abaissé les notes de crédit de 10 banques américaines de petite et moyenne taille et que les données commerciales de la Chine ont été moins bonnes que prévu en juillet, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux perspectives de l'économie mondiale.

Le yuan est tombé à son plus bas niveau depuis trois semaines, tandis que les actions asiatiques et les dollars australien et néo-zélandais, considérés comme des indicateurs de la croissance chinoise, se sont affaiblis. Ces données ont renforcé la pression exercée sur la Chine pour qu'elle prenne de nouvelles mesures de relance afin de soutenir la demande.

Moody's a également placé six géants bancaires, dont Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street et Truist Financial, sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse, ce qui a tempéré les perspectives de croissance encore solides aux États-Unis.

À long terme, un problème est peu probable, mais la hausse des taux d'intérêt et l'exposition des banques régionales à l'immobilier commercial ont jeté un voile sur le marché, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.

"Les investisseurs utilisent certaines de ces nouvelles pour réduire des positions qui ont très bien fonctionné", a-t-il déclaré. "Les marchés traversent une période où les investisseurs se demandent si les prix des actions n'ont pas dépassé certains fondamentaux.

Autre malheur bancaire potentiel, les défauts de paiement sur les cartes de crédit ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 11 ans au deuxième trimestre, mesuré sur une moyenne de quatre trimestres, alors que les Américains empruntent plus que jamais, a indiqué la Banque fédérale de réserve de New York dans son rapport trimestriel sur l'endettement et le crédit des ménages.

Lorsque les remboursements des prêts étudiants reprendront le 1er octobre, les dépenses discrétionnaires seront réduites, peut-être considérablement, a déclaré Troy Ludtka, économiste américain senior chez SMBC Nikko Securities Americas à New York.

"Les Américains auront du mal à rembourser les prêts automobiles, les cartes de crédit et, de plus en plus, les prêts hypothécaires", a-t-il déclaré.

L'indice MSCI des actions mondiales, centré sur les États-Unis, a perdu 0,65 %. L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,23 %, les pertes étant limitées par la hausse de 17,3 % des actions du fabricant de médicaments Novo Nordisk, qui ont atteint un niveau record après qu'une étude a montré que son traitement contre l'obésité avait des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire.

L'Italie a provoqué une onde de choc dans le secteur bancaire européen en instaurant une taxe exceptionnelle de 40 % sur les bénéfices des banques italiennes tirés des taux plus élevés, après avoir réprimandé les prêteurs pour ne pas avoir récompensé les déposants.

L'indice des banques de la zone euro a chuté de 3,54 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse en une seule journée depuis les turbulences financières du mois de mars.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 200,33 points, soit 0,56 %, à 35 272,8 points, l'indice S&P 500 a perdu 25,23 points, soit 0,56 %, à 4 493,21 points et l'indice Nasdaq Composite a perdu 127,99 points, soit 0,91 %, à 13 866,41 points.

Le S&P 500 se négocie à environ 18,5 fois les bénéfices de l'année prochaine, et "si nous évitons une récession et que les analystes ont raison, alors le marché boursier est plus équitablement évalué", a déclaré M. Saglimbene.

Mais la croissance des bénéfices est à nouveau négative pour le deuxième trimestre et devrait être nulle pour le troisième trimestre, ce qui rend les valorisations pour cette année un peu tendues, a-t-il ajouté.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,44 % après que les chiffres décevants du commerce chinois ont incité les investisseurs à se tourner vers des actifs plus sûrs.

La nouvelle que Country Garden, le plus grand promoteur immobilier privé de Chine, n'avait pas payé deux coupons d'obligations en dollars dus le 6 août, a ajouté aux signes de graves tensions dans le secteur de l'immobilier.

L'euro a baissé de 0,41 % pour atteindre 1,0957 dollar.

Les rendements des obligations américaines et européennes ont baissé, inversant certaines des augmentations observées au cours de la semaine dernière.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 0,4 point de base à 4,754 %, tandis que le rendement des bons à 10 ans a baissé de 5,8 points de base à 4,020 %.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté lorsque l'Administration américaine de l'information sur l'énergie a prévu que la croissance du PIB augmenterait de 1,9 % en 2023, contre une prévision antérieure de 1,5 %. Cependant, les données baissières sur les importations et les exportations de pétrole brut de la Chine ont neutralisé l'optimisme suscité par le rapport.

Les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 98 cents pour s'établir à 82,92 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi en hausse de 83 cents à 86,17 dollars.

Le prix de l'or est tombé à son plus bas niveau depuis près d'un mois, les investisseurs se réfugiant dans le dollar après la faiblesse des données commerciales chinoises, tandis que la prudence prévalait à l'approche des chiffres de l'inflation américaine plus tard dans la semaine.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5 % à 1 959,90 dollars l'once.

Les investisseurs mondiaux attendent les chiffres de l'inflation de jeudi, qui constitueront un élément clé de la prochaine décision de la Fed en matière de taux d'intérêt en septembre.