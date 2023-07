Les actions mondiales ont augmenté et le dollar s'est renforcé mercredi après qu'un refroidissement surprise de l'inflation britannique ait renforcé le sentiment de risque sur les marchés qui anticipent que la Réserve fédérale relèvera les taux d'intérêt pour la dernière fois la semaine prochaine.

Le dollar a rebondi après que l'inflation au Royaume-Uni ait chuté plus que prévu en juin à son rythme le plus lent depuis plus d'un an, soit 7,9 %. Ce chiffre a entraîné une forte baisse de la livre sterling par rapport aux autres grandes monnaies.

L'indice du dollar a augmenté de 0,32% et la livre sterling a chuté de 0,74% à 1,2938 $.

Le prix de l'or s'est stabilisé après un pic de huit semaines atteint mardi, en raison des attentes selon lesquelles la Fed mettra fin à sa politique de hausse des taux la plus agressive depuis plus de quarante ans lorsqu'elle augmentera les taux pour la dernière fois à la fin d'une réunion de politique générale de deux jours le 26 juillet.

Les actions de Wall Street ont augmenté, les investisseurs ayant ignoré les résultats médiocres de Goldman Sachs pour le deuxième trimestre et s'étant réjouis des bénéfices importants réalisés par des acteurs plus modestes du secteur bancaire.

Citizens Financial et M&T Bank ont battu les estimations de Wall Street pour leurs bénéfices du deuxième trimestre, bénéficiant des hausses de taux rapides de la Fed. L'indice bancaire KBW a progressé de 2,61 %, pour la troisième journée consécutive de hausse, et de 25 % par rapport à son plus bas niveau de mai, après que la faillite de la Silicon Valley Bank a déclenché une crise bancaire.

"Il est clair que le marché s'intéresse à la réunion de la Fed", a déclaré Rhys Williams, stratège en chef chez Spouting Rock Asset Management à Bryn Mawr, en Pennsylvanie.

"À court terme, nous nous trouvons dans ce scénario Boucles d'or où les bonnes nouvelles sont les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles sont les bonnes nouvelles", a déclaré M. Williams, ajoutant que si la Fed devait indiquer la semaine prochaine qu'une augmentation des taux pourrait être envisagée, cela mettrait à mal le récent rallye.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,26 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a progressé de 0,13 % pour clôturer à un nouveau plus haut de 15 mois après huit jours consécutifs de hausse.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,31 %, l'indice S&P 500 de 0,24 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,03 %.

Alors que les actions américaines poursuivent une ascension apparemment ininterrompue - le Dow Jones a également enregistré sa huitième journée de hausse consécutive -, de nombreux investisseurs s'inquiètent des perspectives en matière de bénéfices et de valorisations.

"Les attentes des analystes en matière de bénéfices diminuent. C'est la plus grande divergence dans ce tableau rose", a déclaré Brad Conger, directeur adjoint des investissements chez Hirtle Callaghan & Co à Conshohocken, en Pennsylvanie.

"La robustesse des prix n'est pas confirmée par les prévisions, et c'est là le plus gros problème, si l'on peut dire", a ajouté M. Conger.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé à l'extrémité longue de la courbe des rendements, les investisseurs pariant sur le fait que la Fed est proche de la fin de son cycle de hausse des taux.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a baissé de 4,5 points de base pour atteindre 3,744 %. Les contrats à terme prévoient que le taux de prêt au jour le jour de la Fed sera de 4,48 % dans un an, en baisse par rapport au pic de 5,4 % atteint en novembre.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 1,1 point de base à 4,764 %.

Les rendements obligataires de la zone euro ont baissé après que les données sur l'inflation britannique aient renforcé les signes de relâchement des pressions sur les prix à l'échelle mondiale. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé de 0,2 point de base à 2,377%.

Les prix du pétrole ont légèrement baissé, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après les gains antérieurs dus au resserrement de l'offre de brut aux États-Unis et à la promesse de la Chine de revigorer sa croissance économique.

Le brut américain a perdu 40 cents pour s'établir à 75,35 dollars le baril, tandis que le Brent a baissé de 17 cents à 79,46 dollars.

Les contrats à terme sur l'or américain sont restés inchangés à 1 980,80 dollars l'once.