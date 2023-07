Les marchés boursiers mondiaux et les rendements des bons du Trésor ont augmenté lundi, les investisseurs se préparant aux décisions sur les taux d'intérêt des principales banques centrales, y compris la Réserve fédérale américaine, ainsi qu'aux résultats des entreprises qui pourraient donner des indications sur l'état de l'économie.

Une majorité écrasante de traders s'attend à ce que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de politique générale cette semaine, selon les données du CME Group, contribuant à raviver les craintes d'une récession imminente après une croissance économique américaine résiliente.

La Banque centrale européenne devrait également maintenir une position optimiste lors de sa réunion de cette semaine, tandis que la Banque du Japon devrait maintenir sa politique monétaire très souple après sa réunion.

Les rendements des obligations à 10 ans se situaient à 3,874 %, après une baisse en début de séance, tandis que les rendements à deux ans, sensibles aux taux, étaient en hausse à 4,8917 %.

Cependant, les marchés anticipent également les résultats positifs des principales entreprises américaines, notamment Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Intel Corp et Microsoft Corp, dont les performances ont largement contribué à la hausse de près de 19 % de l'indice de référence S&P 500 depuis le début de l'année.

L'expression la plus galvaudée dans ce secteur est "optimisme prudent", mais c'est là que nous en sommes", a déclaré Tom Plumb, gestionnaire de portefeuille au Plumb Balanced Fund.

"Nous pensons toujours qu'en général, l'économie va croître, mais qu'il y aura des récessions continues dans certains segments de l'économie, ce qui est très sain car cela tend à conduire à des marchés haussiers importants à long terme", a déclaré M. Plumb.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 50 pays, a augmenté de 0,21 %, tandis que les actions européennes n'ont progressé que de 0,06 %.

À Wall Street, les trois principaux indices ont clôturé en hausse, grâce à des gains dans les secteurs de la finance, de la consommation discrétionnaire, de la technologie et de l'énergie. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,52 % pour atteindre 35 411,24, l'indice S&P 500 a gagné 0,40 % pour atteindre 4 554,64 et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 0,19 % pour atteindre 14 058,87.

"Le consensus s'attend à ce que la Fed augmente ses taux de 25 points de base, puis à ce qu'il y ait d'autres indications qu'ils pourraient être en fin de course. Nous n'avons pas beaucoup d'indications que ce serait différent, mais si c'est le cas, cela augmenterait considérablement la volatilité des marchés", a ajouté M. Plumb.

Le dollar américain a légèrement augmenté par rapport aux principales devises après que les données économiques ont continué à montrer la résistance de l'économie américaine par rapport à ses pairs.

L'enquête auprès des directeurs d'achat a montré lundi que l'activité commerciale américaine a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq mois en juillet, entraînée par la décélération de la croissance du secteur des services, mais les données étaient meilleures que celles d'enquêtes similaires menées en Europe. L'indice du dollar a augmenté de 0,297 %, tandis que l'euro a baissé de 0,56 % à 1,1061 $.

Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis près de trois mois, soutenus par le resserrement de l'offre, l'augmentation de la demande d'essence aux États-Unis, les espoirs de mesures de relance chinoises et les achats techniques.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 2,1 % pour s'établir à 82,74 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 2,1 % pour s'établir à 78,74 dollars.

Les prix de l'or, valeur refuge, ont été fluctuants en raison de la hausse du dollar. L'or au comptant a baissé de 0,3 % à 1 954,50 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,06 % à 1 960,30 $ l'once. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Rédaction de Sharon Singleton, Nick Macfie et Cynthia Osterman)