Les actions mondiales ont augmenté lundi grâce à un optimisme prudent avant les délibérations de cette semaine sur le plafond de la dette américaine de 31 400 milliards de dollars, à une série de données économiques et à un grand nombre de banquiers centraux prêts à laisser entendre que de nouvelles hausses des taux d'intérêt sont attendues.

Les actions américaines devraient ouvrir en hausse, les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq augmentant respectivement de 0,4 % et de 0,3 %. Les marchés européens ont grimpé, avec le Stoxx pan-régional en hausse de 0,4% à partir de 1102 GMT.

Sur les marchés émergents, la livre turque a touché un plus bas de deux mois après que les élections du week-end se soient dirigées vers un second tour, tandis que le baht thaïlandais a augmenté de près de 1% après que l'opposition thaïlandaise ait mis en déroute les partis alliés à l'armée lors des élections du week-end.

La lire était à 19,65 pour un dollar à 1103 GMT, après avoir atteint 19,70 dans les échanges précédents, son plus bas niveau depuis un record de 19,80 atteint en mars de cette année suite aux tremblements de terre qui ont tué au moins 56.000 personnes.

Il était en voie de réaliser sa pire séance depuis le début du mois de novembre. À la bourse d'Istanbul, une baisse de 6,38 % a déclenché un disjoncteur à l'échelle du marché.

Lundi, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a inversé les pertes antérieures pour augmenter de 0,7 %, grâce à un rebond tardif des actions asiatiques et européennes.

La banque centrale chinoise a maintenu lundi les taux des prêts à moyen terme, bien que l'on s'attende à ce que l'assouplissement de la politique monétaire soit inévitable dans les mois à venir pour soutenir la reprise économique.

En ce qui concerne le plafond de la dette américaine, le président Joe Biden espère rencontrer les dirigeants du Congrès mardi afin de relever le plafond de la dette et d'éviter un défaut de paiement catastrophique, et a déclaré samedi que les négociations progressaient.

"Le plafond de la dette est l'éléphant dans la pièce, mais les traders gardent l'espoir que le bon sens l'emportera", a déclaré James Rossiter, responsable de la stratégie macro mondiale chez TD Securities à Londres.

Aucune des deux parties ne souhaite un défaut de paiement, a déclaré M. Rossiter, qui pense qu'un accord sera trouvé, mais qui a ajouté que tout était possible.

Les craintes que le Congrès américain ne relève pas le plafond de la dette en temps utile ont créé d'importantes distorsions dans la partie courte de la courbe des taux, car les investisseurs évitent les bons qui arrivent à échéance lorsque le Trésor risque d'être à court de fonds, et se tournent vers des émissions alternatives.

Le rendement des obligations de référence à 10 ans a augmenté d'environ 3 points de base pour atteindre 3,4887 %, après avoir augmenté de 6 points de base vendredi, et les rendements à deux ans sont restés stables à 4,0083 %, après avoir également augmenté de 10 points de base au cours de la session précédente.

Cette semaine, de nombreux responsables de la Réserve fédérale s'exprimeront, dont le président Jerome Powell vendredi, ce qui pourrait faire couler beaucoup d'encre et faire bouger les choses.

Les traders placent actuellement les probabilités que la Fed maintienne ses taux à 17,7 %, contre 8,5 % il y a une semaine, après qu'un rapport ait montré vendredi que les prévisions d'inflation à long terme aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis 2011, ce qui a stimulé le dollar et les rendements des bons du Trésor.

Toutefois, les paris se portent toujours sur trois réductions d'un quart de point d'ici la fin de l'année, après que les données de l'IPC et de l'IPP aient soutenu les arguments en faveur d'une pause de la Fed, étant donné le ralentissement de l'inflation.

La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré vendredi que la banque centrale américaine devra probablement relever davantage les taux d'intérêt si l'inflation reste élevée.

L'attention se tournera cette semaine vers les données hebdomadaires sur les demandes d'emploi aux États-Unis, jeudi, après des rapports "selon lesquels une bonne partie de la récente augmentation des demandes était probablement due à des déclarations frauduleuses dans le Massachusetts", a déclaré une note de la Deutsche Bank lundi.

Le Massachusetts représente environ la moitié de la hausse de 23 % de la moyenne mensuelle des demandes d'emploi depuis janvier, selon la note.

"Une chose que les participants au marché recherchent est d'être en avance sur le jeu ou d'avoir un premier avantage dans toute série de données qui est publiée plus régulièrement", a déclaré David Roberts, responsable des revenus fixes chez Nedgroup Investments.

Les investisseurs obligataires qui ont une vision à long terme prennent ces séries de données "avec une pincée de sel", a-t-il ajouté.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent et le pétrole brut américain ont augmenté de 0,3 % pour atteindre 74,36 dollars le baril et 70,26 dollars le baril, respectivement.

Les contrats à terme sur l'or ont abandonné leurs gains et se sont échangés 0,1% plus haut à 2 013,46 $ l'once à 1111 GMT. (Reportage de Nell Mackenzie ; Rédaction d'Amanda Cooper, William Maclean et Chizu Nomiyama)