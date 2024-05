Les actions mondiales ont marqué le pas mardi et sont restées à deux doigts de leurs records avant les données très attendues sur l'inflation américaine, tandis que les obligations japonaises ont été comprimées alors que la banque centrale a légèrement réduit son programme d'achat d'obligations.

L'indice mondial des actions MSCI est resté stable ce jour-là, mais est resté 0,35 % en dessous du record historique de la mi-mars. Les indices nationaux et régionaux des actions en Europe, dont beaucoup ont atteint ou frôlé des records, sont restés stables, tout comme les contrats à terme du S&P 500 aux États-Unis.

Une saison des bénéfices largement positive au premier trimestre a aidé les marchés boursiers ces dernières semaines, mais les investisseurs se sont montrés prudents cette semaine à l'approche d'importantes données sur l'inflation aux États-Unis.

L'indice des prix à la production américain prévu à 1230 GMT est le principal événement macroéconomique de mardi, bien qu'il sera probablement éclipsé par les chiffres de l'inflation des consommateurs de mercredi, l'un des principaux points de données du mois.

"Aujourd'hui est un échauffement, mais l'IPC américain de demain est ce que les gens attendent", a déclaré Jan von Gerich, stratège en chef chez Nordea.

On s'attend à ce que l'IPC de base ralentisse, passant de 3,8 % en mars à 3,6 % en avril. Les investisseurs seront attentifs à la question de savoir si les surprises à la hausse du premier trimestre n'étaient qu'un accident de parcours ou une tendance inquiétante qui pourrait obliger la Réserve fédérale à maintenir les taux à un niveau élevé tout au long de l'année.

"Je pense que les attentes (d'une inflation plus forte) ont augmenté et qu'il sera difficile de les surpasser. Vous avez eu trois surprises à la hausse d'affilée et si nous nous alignons sur les attentes, les taux baisseront", a déclaré M. von Gerich.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans était en dernier lieu à 4,473 %, un peu plus bas sur la journée, en baisse par rapport au plus haut de cinq mois de la mi-avril de 4,729 %, mais toujours en forte hausse par rapport aux 3,899 % auxquels il a commencé l'année.

Une enquête publiée lundi par la Fed de New York a montré que les Américains considèrent que l'inflation dans un an sera de 3,3 %, ce qui est plus élevé que ce qu'ils pensaient un mois plus tôt.

Les obligations d'État britanniques, ou gilts, ont légèrement surperformé leurs homologues européens après des données montrant que les salaires britanniques ont augmenté plus que prévu, mais que d'autres chiffres suggéraient que le marché du travail perdait un peu de sa chaleur inflationniste.

Le rendement britannique à 10 ans a baissé de 2 points de base à 4,154%, celui de l'Allemagne est resté stable à 2,488%.

Dans l'actualité des entreprises, Delivery Hero a grimpé de 20%, en passe de réaliser sa plus forte hausse en une journée depuis décembre 2019, après qu'Uber a annoncé un accord de 1,25 milliard de dollars pour racheter son activité de livraison de nourriture foodpanda à Taïwan et acheter de nouvelles actions de l'entreprise allemande.

Anglo American a présenté une mise à jour de sa stratégie qui comprend l'exploration d'options pour ses activités de charbon sidérurgique, de nickel et de platine, alors qu'il repousse une offre publique d'achat de BHP .

Mardi, Alibaba devrait également publier ses résultats et le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devrait s'exprimer à 14 heures GMT.

LE HANG SENG BONDIT

En Chine, l'indice Hang Seng de Hong Kong est en hausse de 30 % par rapport à son plus bas niveau de janvier et a bondi de près de 20 % en un mois grâce à l'afflux constant d'argent en provenance des acheteurs du continent.

Les investisseurs ont accueilli favorablement l'annonce de l'émission par la Chine d'obligations spéciales d'une valeur de mille milliards de yuans, signe avant-coureur de dépenses, alors que la faiblesse des données relatives aux prêts montre également que l'assouplissement monétaire atteint ses limites. La semaine dernière, les volumes du Hang Seng ont été les plus importants depuis 17 mois.

"Certains de mes clients me demandent tous les jours quoi acheter, quand acheter, parce qu'ils ont encore une position sous-pondérée dans les actions de Hong Kong", a déclaré Steven Leung, directeur exécutif de la maison de courtage UOB Kay Hian à Hong Kong.

"Je pense que cette situation peut perdurer pendant un certain temps.

Toujours en Asie, les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans ont augmenté de deux points de base pour atteindre 0,96 %, le rendement le plus élevé depuis novembre, un jour après que la banque centrale du Japon ait réduit de manière inattendue le montant des obligations qu'elle a offert d'acheter dans le cadre d'une opération d'achat régulière.

L'écart avec les rendements américains reste toutefois de plusieurs centaines de points de base et suffisamment important pour maintenir le fragile yen sous pression.

Le yen s'est négocié à 156,4 pour un dollar. L'euro est resté stable à 1,0786 dollar.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en baisse de 0,3 %, à 83,08 dollars le baril, et l'or au comptant était en légère hausse, à 2 339 dollars l'once.