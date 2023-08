Les actions mondiales ont poursuivi leur remontée mardi, tandis que les rendements des obligations du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans, en raison des craintes que les taux d'intérêt ne restent plus longtemps élevés, et que le dollar, valeur refuge, s'est éloigné de ses récents sommets de 10 semaines.

L'indice boursier MSCI All Country a augmenté de 0,4 % lors d'une deuxième séance consécutive de gains, s'éloignant de plus en plus du creux de 2 mois et demi atteint vendredi. Les actions paneuropéennes ont gagné 0,7%, tandis que les contrats à terme américains ont indiqué de petits gains pour Wall Street plus tard dans la journée.

Mais ce sont les bons du Trésor américain qui ont une fois de plus monopolisé l'attention, les rendements de référence à 10 ans atteignant 4,366 % - leur plus haut niveau depuis 2007 et une hausse de près de 40 points de base depuis le début du mois.

"Les marchés financiers font preuve d'un optimisme plus prudent", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principal des marchés chez City Index à Londres.

Cependant, elle a ajouté que les perspectives pour les actions en particulier restaient difficiles.

"Nous avons eu un mois de juillet optimiste et nous réalisons maintenant que ce que la Fed a dit à propos de taux plus élevés pendant plus longtemps va se vérifier", a-t-elle ajouté, faisant référence à la banque centrale américaine.

L'envolée des rendements - qui évoluent à l'inverse des prix - fait suite à des nouvelles économiques américaines étonnamment optimistes qui ont incité les investisseurs à revoir à la baisse les prévisions d'assouplissement de la politique de la Réserve fédérale l'année prochaine.

Ces craintes de taux d'intérêt plus élevés et plus longs, ainsi que les inquiétudes concernant l'économie chancelante de la Chine, ont récemment sapé l'appétit des investisseurs pour les actions avant le rebond de mardi.

Les contrats à terme sur le Trésor impliquent désormais moins de 100 points de base (pb) de réduction des taux par la Fed en 2024, contre 130 pb il y a quelques semaines.

Dans le même temps, les prévisions d'inflation ont à peine bougé, ce qui signifie que les rendements "réels", qui ne tiennent pas compte des prévisions d'inflation, ont bondi, une évolution susceptible d'inciter les investisseurs à réévaluer leur prise de risque.

"La configuration baissière avec une réduction de l'escompte de la Fed prévaut, et avec la vente du Trésor à 20 ans et le symposium de Jackson Hole qui se profile plus tard cette semaine, l'appétit pour prendre l'autre côté est faible", a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING.

Les marchés attendent davantage d'indications sur les perspectives des taux d'intérêt de la part des décideurs politiques lorsque les responsables de la Fed et les décideurs politiques de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon se rendront à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour leur conférence annuelle des banques centrales, plus tard dans la semaine.

Les quelque 300 points de base ajoutés aux rendements réels américains à 10 ans depuis septembre 2021 constituent le resserrement le plus marqué des taux réels en 25 ans, a déclaré Vishnu Varathan, responsable des questions économiques à la Mizuho Bank à Singapour. Le taux réel à 10 ans a franchi la barre des 2 % à la fin de la semaine dernière.

En Europe, les rendements obligataires de référence en Allemagne, en France et en Italie se sont détendus après la forte hausse de lundi.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis plus de neuf ans, à 0,665 %, franchissant un niveau qui avait incité la Banque du Japon à intervenir sur le marché au début du mois.

NVIDIA BOOST

En Europe, les gains ont été tirés par un bond de 1,8% dans le secteur technologique, grâce à l'optimisme entourant le fabricant de puces le plus important au monde, Nvidia, avant la publication de ses résultats trimestriels mercredi.

La dynamique du secteur technologique a également stimulé les bourses asiatiques, le Hang Seng mettant fin à une série de sept jours de baisse pour terminer en hausse de 1 %.

L'attention s'est également portée sur les valeurs bancaires américaines, après que S&P Global a abaissé, lundi en fin de journée, les notes de crédit et révisé les perspectives de plusieurs prêteurs, à la suite d'une décision similaire de Moody's, avertissant que les risques de financement et la baisse de la rentabilité mettront probablement à l'épreuve la solidité du crédit du secteur.

Les mouvements de rendement ont également exercé une pression sur certaines monnaies à faible rendement, les marchés étant à l'affût d'interventions.

L'indice du dollar - qui mesure la monnaie par rapport à six autres monnaies des marchés développés - a baissé de 0,18% à 103,10, en dessous du plus haut de 10 semaines atteint vendredi à 103,68. L'euro s'est raffermi de 0,1 % à 1,0908 $.

Le yuan chinois est redescendu à environ 7,30 pour un dollar, après avoir montré des signes de stabilisation après que les banques d'État aient utilisé le marché des contrats à terme offshore pour le défendre.

Le yen a également fait l'objet d'interventions et a été légèrement stimulé par une réunion entre le chef de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, et le Premier ministre. Il était en dernier lieu en hausse de 0,4 % à 145,66 pour un dollar.

Ailleurs, le pétrole est resté stable, les investisseurs continuant à s'inquiéter des perspectives économiques de la Chine et de la demande du premier importateur mondial de pétrole brut, limitant ainsi l'impact des réductions de l'offre. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont atteint 84,21 dollars en dernier lieu.

Les prix du gaz européen ont augmenté alors que des grèves menacent les installations de gaz naturel liquéfié australiennes. Le gaz néerlandais de référence a augmenté de près de 50 % en août.

Le prix de référence du minerai de fer de Dalian, en Chine, a bondi de 4,1 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis deux ans.