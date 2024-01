Les actions en Europe et à Wall Street ont chuté mardi, tout comme les prix de la dette publique américaine, alors que l'optimisme du marché quant à la capacité de la Réserve fédérale à réaliser un atterrissage en douceur en réduisant les taux d'intérêt cette année a perdu un peu de son lustre.

Le dollar a bondi par rapport aux principales devises alors que le rendement du bon du Trésor à 10 ans, qui évolue inversement au prix, a rebondi pour s'échanger au-dessus de 4 % au début de la journée.

La semaine dernière, le rendement de la référence américaine s'est négocié jusqu'à 3,783 %, soit plus que les 150 points de base de réduction des taux que les contrats à terme ont prévu d'ici décembre prochain pour le taux d'intérêt cible de la Fed, alors que le marché évalue les perspectives économiques.

La plus grande inquiétude est de savoir si le marché interprète mal le ralentissement de la croissance comme un signe avant-coureur d'une récession imminente, a déclaré Jack Janasiewicz, gestionnaire de portefeuille et stratégiste principal de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions à Boston.

"Le risque est que nous ayons deux ou trois chiffres faibles (mais) le plus important sera le marché de l'emploi", a-t-il déclaré. "Mon intuition me dit que le marché extrapolera la faiblesse dans le résultat de l'atterrissage brutal. Il s'agira probablement d'une toile de fond quelque peu trompeuse".

Les actions technologiques ont mené les marchés boursiers à la baisse des deux côtés de l'Atlantique, alors que l'optimisme de réduction des taux dans un contexte de ralentissement de l'économie a rongé le sentiment. L'estimation GDPNow de la Fed d'Atlanta pour la croissance annualisée corrigée des variations saisonnières au quatrième trimestre 2023 est tombée à 2,0 % mardi, contre 2,3 % le 22 décembre.

En outre, les dépenses de construction aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en novembre, en raison d'une baisse des dépenses pour les projets publics. Cependant, les données du mois précédent ont été révisées à la hausse, ce qui suggère une force sous-jacente dans le secteur.

Le dollar s'est raffermi parce que sa récente liquidation était exagérée, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York. Le rapport sur l'emploi pour le mois de décembre de ce vendredi montrera probablement un marché du travail américain encore robuste, a-t-il dit.

"Lorsque la Fed se réunira plus tard ce mois-ci, elle verra une croissance supérieure à la tendance et un marché du travail résistant. Un marché du travail résilient est synonyme de revenus, ce qui signifie une demande, et c'est pourquoi le dollar se redresse", a déclaré M. Chandler.

Selon un sondage Reuters, les économistes s'attendent à ce que 168 000 emplois aient été créés le mois dernier, contre 199 000 en novembre, et à ce que le taux de chômage passe de 3,7 % à 3,8 %.

L'indice du dollar, qui mesure la valeur de la monnaie américaine par rapport à six grands partenaires commerciaux, a augmenté de 0,78 %. L'euro a baissé de 0,87 % à 1,0948 $ et le yen japonais s'est affaibli de 0,73 % à 141,92 pour un dollar.

En Europe, l'indice pan-régional STOXX 600 a perdu 0,11 %, tandis que l'indice MSCI des actions du monde entier a perdu 1,03 %.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 0,24 %, l'indice S&P 500 0,95 % et l'indice Nasdaq Composite 2,12 %.

Les trois principaux indices boursiers américains avaient enregistré des gains mensuels, trimestriels et annuels vendredi dernier, les opérateurs ayant intégré les chances accrues de voir la Fed réduire ses taux d'intérêt cette année. L'indice de référence S&P 500 a terminé la semaine dernière à moins de 1 % du record de clôture atteint le 3 janvier 2022.

Les contrats à terme montrent que les opérateurs s'attendent à 78 % de réduction de 25 points de base ou plus du taux au jour le jour de la Fed lorsque les décideurs politiques se réuniront en mars, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les traders voient le taux cible de la Fed à 3,843% en décembre.

Les opérateurs tentent de déterminer si les principales banques centrales jugeront que l'inflation a suffisamment ralenti pour permettre des baisses de taux importantes.

"Il y a un sentiment que l'assouplissement (monétaire) est à venir et il semble qu'il y ait plus à faire dans le rallye à court terme", a déclaré l'analyste en chef de Nordea, Jan von Gerich. "Je pense qu'il y a un risque de baisse pour les actions, mais la dynamique est forte en ce moment", a-t-il ajouté.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 2 %, les analystes estimant que ce mouvement était dû à une escalade des tensions en mer Rouge ainsi qu'aux espoirs d'une forte demande de la part de la Chine, où les investisseurs s'attendent à de nouvelles mesures de relance.

Dimanche, des hélicoptères américains ont repoussé une attaque menée par des militants Houthi soutenus par l'Iran contre un porte-conteneurs Maersk en mer Rouge, coulant trois bateaux Houthi et tuant 10 militants. Les investisseurs évaluent les risques de voir la guerre entre Israël et Gaza se transformer en un conflit régional plus large, qui pourrait fermer des voies navigables cruciales pour le transport du pétrole.

Le pétrole brut américain a perdu 1,27 dollar à 70,38 dollars le baril, tandis que le Brent a baissé de 1,15 dollar pour s'établir à 75,89 dollars le baril.

Par ailleurs, le directeur de l'entreprise énergétique E.ON a déclaré que l'instabilité au Moyen-Orient pourrait faire monter en flèche les prix de l'énergie, mais que l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne est en bien meilleur état qu'il ne l'était après que la Russie a interrompu les livraisons l'hiver dernier.

Les données indiquant que la confiance des entreprises en Chine pour 2024 est faible ont pesé sur les actifs chinois au cours des échanges asiatiques. L'indice des valeurs sûres de la Chine a baissé de 1,3 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,5 %.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 8,3 points de base pour atteindre 3,943 %.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté, le rendement de référence à 10 ans de l'Allemagne gagnant 2,8 points de base sur la journée à 2,057%.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 061,07 dollars l'once.