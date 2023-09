Les actions mondiales étaient globalement en hausse vendredi, mais devaient terminer le mois de septembre avec leur pire performance trimestrielle depuis un an, hantées par les inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt.

Les actions européennes ont augmenté, aidées par des gains pour les stocks de luxe, et les contrats à terme sur les actions américaines ont indiqué un début ferme pour Wall Street plus tard dans la journée.

Pourtant, à l'approche de la fin du troisième trimestre, les marchés boursiers mondiaux ont essuyé de lourdes pertes en raison de la hausse des rendements obligataires.

Les marchés obligataires sont restés globalement stables, mais ils terminent également un trimestre torride. Les rendements des obligations d'État de la zone euro, qui, avec les rendements du Trésor américain, ont atteint de nouveaux records pluriannuels cette semaine, se dirigent vers leur plus forte hausse trimestrielle depuis un an.

"Les rendements sont beaucoup trop élevés et vont baisser, mais nous sommes dans l'intervalle entre aujourd'hui et le moment où cela se produira", a déclaré James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez TD Securities à Londres.

"On a l'impression que les rendements (du Trésor américain à 10 ans) pourraient atteindre 5 %, mais en fin de compte, ils baisseront.

Vendredi, à Londres, le rendement du Trésor américain à 10 ans était en baisse de 5 points de base (pb) à 4,54 %, après avoir atteint jeudi son plus haut niveau en 16 ans.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a baissé de 10 points de base à 2,86 % après avoir augmenté de 13,5 points de base la veille. Il devrait néanmoins terminer la semaine en hausse de 14 points de base, soit sa plus forte augmentation hebdomadaire depuis le début du mois de juillet.

Pendant ce temps, les obligations d'État britanniques, qui ont également été fortement vendues jeudi, se sont redressées.

La performance économique de la Grande-Bretagne depuis le début de la pandémie de COVID-19 a été plus forte qu'on ne le pensait, avec une croissance plus rapide que celle de l'Allemagne ou de la France, selon les révisions des données officielles publiées vendredi.

Les actions asiatiques ont gagné plus de 1 %, leur meilleure journée depuis des semaines, mais sont toujours en passe de réaliser leur pire performance trimestrielle depuis un an, tout comme les actions européennes et l'indice boursier mondial MSCI.

Le Nikkei japonais a clôturé en légère baisse, tandis que les marchés chinois étaient fermés pour cause de vacances et feront relâche la semaine prochaine.

L'immobilier chinois est resté au centre de l'attention après que le groupe China Evergrande a déclaré que son fondateur faisait l'objet d'une enquête.

Les investisseurs attendent avec impatience l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis et les données sur l'inflation dans la zone euro.

L'attention s'est également portée sur Washington, où le Sénat américain, dirigé par les démocrates, est allé de l'avant jeudi avec un projet de loi bipartisan visant à éviter une quatrième fermeture partielle du gouvernement en dix ans, tandis que la Chambre des représentants a commencé à voter sur des projets de loi de dépenses républicains partisans qui n'ont aucune chance d'être adoptés par la loi.

Les divergences entre les deux chambres ont augmenté les chances que les agences fédérales se retrouvent à court d'argent dimanche, ce qui entraînerait la mise au chômage technique de centaines de milliers d'employés fédéraux et l'interruption d'un grand nombre de services.

"Les gens s'habituent aux fermetures partielles, mais si elles se prolongent et que les enjeux augmentent, les conséquences économiques commencent à se faire sentir", a déclaré Jan von Gerich, stratège en chef des marchés chez Nordea, ajoutant que le dollar pourrait souffrir si aucun accord n'est conclu à Washington.

L'indice du dollar a baissé de 0,40 % à 105,79, mais est resté proche de 106,84, son plus haut niveau depuis 10 mois, atteint en début de semaine. L'indice est en hausse d'environ 2 % ce mois-ci et devrait connaître un deuxième mois consécutif de hausse.

Le yen japonais était à 148,93 pour un dollar, gagnant un répit pour l'instant avec des marchés en alerte pour une intervention potentielle des autorités japonaises.

L'inflation de base dans la capitale japonaise a ralenti en septembre pour le troisième mois consécutif, principalement en raison de la baisse des coûts du carburant, ont montré des données vendredi, suggérant que les pressions sur les coûts commencent à atteindre leur maximum, ce qui constitue un soulagement pour la fragile reprise économique.

Les prix du pétrole ont regagné du terrain après une brève pause dans un rallye, les traders ayant mis en balance les attentes d'augmentation de l'offre par la Russie et l'Arabie Saoudite avec les prévisions d'une demande positive de la part de la Chine pendant ses vacances de la semaine d'or.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,2 % pour atteindre 91,88 dollars le baril et le Brent était à 95,22 dollars, peu de changement sur la journée.

Les prix de l'or se sont préparés à leur plus forte baisse mensuelle depuis février, oscillant autour de leurs plus bas niveaux depuis six mois. L'or au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 1 872 dollars l'once.