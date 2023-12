Les actions mondiales ont progressé mardi et le dollar est resté proche de son niveau le plus bas en cinq mois, les investisseurs continuant à parier sur le fait que le ralentissement de l'inflation américaine conduira la Réserve fédérale à réduire ses taux d'intérêt l'année prochaine.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 2 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis près d'un mois, soutenus par les conflits au Moyen-Orient et les espoirs des investisseurs que d'éventuelles réductions de taux stimuleront la croissance économique mondiale et alimenteront la demande.

Les échanges ont été limités en ce lendemain de Noël, plusieurs marchés, notamment en Australie, à Hong Kong, en Grande-Bretagne et en Allemagne, étant fermés pour le lendemain de Noël et la semaine de congés étant également susceptible de connaître des mouvements limités.

L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,28 %. À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,27 %, le S&P 500 de 0,31 % et le Nasdaq Composite de 0,43 %.

Signe de la bonne tenue de l'économie américaine, un rapport de Mastercard a montré mardi que

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 3,1 % entre le 1er novembre et le 24 décembre.

Bien qu'inférieure à la hausse de 7,6 % de l'année dernière, la croissance des ventes au détail aux États-Unis a été de 3,1 % du 1er novembre au 24 décembre.

"Les consommateurs continuent de dépenser, mais ils sont toujours attentifs aux prix et veulent étirer leur budget", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CRFA Research.

Reflétant les attentes de baisse des taux, le rendement de référence du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté à 3,902%, tandis que le rendement du Trésor à 2 ans a augmenté à 4,3711%.

Le pétrole brut américain a augmenté de 2,5 % pour atteindre 75,37 dollars le baril et le Brent était à 80,85 dollars, en hausse de 2,25 % sur la journée.

L'indice du dollar a baissé de 0,03% à 101,61, à proximité d'un plus bas de 5 mois de 101,42 atteint vendredi. La faiblesse du dollar a permis à l'euro de gagner 0,16 % à 1,1025 $.

Les investisseurs étaient encore en train de digérer les données publiées vendredi qui ont montré que les prix américains ont baissé en novembre pour la première fois en plus de 3 ans et demi, soulignant la durabilité de l'économie.

L'inflation, mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), a baissé de 0,1 % le mois dernier.

"D'une certaine manière, les marchés n'auraient pas pu attendre de meilleures nouvelles de la poursuite de la baisse du déflateur PCE en novembre", a déclaré Nicholas Chia, stratégiste macro-économique pour l'Asie chez Standard Chartered.

Le manque de liquidités devrait exacerber le "rallye du Père Noël" des actions avant la fin de l'année", a ajouté M. Chia.

La fin de l'année est généralement une période faste pour les actions, un phénomène appelé "rallye du Père Noël".

Les investisseurs ont accueilli favorablement les signes récents de la Fed concernant les perspectives d'évolution des taux d'intérêt. À l'issue de sa réunion du 13 décembre, la Fed a indiqué qu'elle avait atteint la fin de son cycle de resserrement et ouvert la porte à des baisses de taux d'intérêt au cours de l'année à venir.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 75 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed en mars, contre 21 % à la fin du mois de novembre. Les marchés prévoient également plus de 150 points de base de réduction des taux l'année prochaine.

"La Réserve fédérale a changé sa rhétorique de manière agressive afin d'obtenir un assouplissement significatif des conditions financières", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

"La combinaison d'un ralentissement de l'inflation de base et d'inquiétudes croissantes concernant la récession a conduit les responsables de la Fed à modifier leur rhétorique pour ne plus s'engager à lutter contre l'inflation avec des taux plus élevés pour longtemps, mais pour rassurer les marchés sur le fait qu'ils ne s'accrocheront pas à des taux plus élevés pendant trop longtemps."

En Asie, les actions chinoises ont baissé de 0,47 %, plombées par les actions du secteur des semi-conducteurs, tandis que les actions du secteur des jeux se sont stabilisées après qu'une série de sociétés ont annoncé des plans de rachat d'actions. L'indice Hang Seng de Hong Kong est resté fermé.

L'indice japonais Nikkei a gagné 0,16 % et reste le marché boursier asiatique le plus performant, avec une hausse de 27 % en 2023.

Le yen s'est affaibli de 0,16 % par rapport au billet vert, à 142,56 pour un dollar, revenant sur certains gains récents réalisés dans la perspective de la fin prochaine de la politique ultra-légère de la Banque du Japon (BOJ).

La monnaie asiatique est en hausse de 4 % ce mois-ci, en passe de connaître son deuxième mois consécutif de hausse par rapport au dollar. Mais sur l'année, le yen reste en recul de 7,8 % par rapport au billet vert.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré lundi que la probabilité d'atteindre l'objectif d'inflation de la banque centrale augmentait progressivement et que celle-ci envisagerait de modifier sa politique si les perspectives d'atteindre durablement l'objectif de 2 % augmentaient suffisamment.

L'or au comptant a gagné 0,2 % à 2 056,69 $ l'once, tandis que le bitcoin a chuté de 2,8 % à 42 371,00 $.