Les actions mondiales ont eu du mal à progresser lundi après que les chances d'une réduction précoce des taux d'intérêt au niveau mondial se soient éloignées et que les marchés chinois aient enregistré des gains modestes à leur retour de la pause du nouvel an lunaire.

Un jour férié pour les marchés américains a rendu les échanges difficiles, et les résultats de la star de l'intelligence artificielle Nvidia mercredi pourraient remettre en cause la dernière hausse des valeurs technologiques.

L'indice MSCI le plus large des actions mondiales et l'indice européen le plus large des actions ont tous deux échangé autour de 0,05% à 13:53 GMT.

"Les données économiques mitigées publiées dernièrement nous ont placés dans une période de transition et nous attendons que les données racontent une histoire cohérente", a déclaré James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez TD Securities.

Un indice des prix à la consommation (IPC) américain très élevé mardi, suivi d'une autre surprise à la hausse des prix à la production vendredi, a laissé les investisseurs inquiets quant à la persistance de l'inflation. Un rapport plus faible sur les ventes au détail, suggérant un ralentissement de la dynamique économique, a renforcé leurs inquiétudes.

Cependant, les chiffres du marché du travail américain ont continué à montrer une abondance d'emplois et une croissance élevée des salaires.

En Asie, le Nikkei japonais a terminé stable lundi, sous la pression des actions liées aux puces, suite à la chute de leurs homologues américains à la fin de la semaine dernière.

Les valeurs sûres chinoises ont terminé en hausse d'un peu plus de 1 %, après que les revenus du tourisme pendant les vacances du Nouvel An lunaire ont augmenté de 47 % par rapport à l'année précédente, plus de 61 millions de voyages en train ayant été effectués.

La banque centrale du pays n'a pas eu l'occasion de réduire ses taux dimanche, limitant ainsi la pression à la baisse sur le yuan, mais comme la déflation menace, les analystes considèrent qu'il est possible de continuer à stimuler la politique.

Il n'en va pas de même pour les États-Unis, où la hausse des prix à la production et à la consommation a conduit les marchés à revoir à la baisse les prévisions de réduction des taux d'intérêt.

"Le risque pour le rallye est une reprise plus forte de l'inflation conduisant à des rendements plus élevés", a déclaré Alain Bokobza, responsable de l'allocation d'actifs mondiale, dans une note de la Société Générale.

Des baisses de taux non récessionnistes poussant les rendements à la hausse et un ralentissement de la croissance du Nasdaq pourraient alimenter la volatilité, ce qui, selon la note, est probable au second semestre de cette année.

Les contrats à terme ont chuté, ce qui signifie qu'il y a 28 % de chances que les taux soient réduits en mai.

SUSPENDU À NVIDIA

La surprise sur l'inflation signifie que le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, publié cette semaine, semblera daté, mais toute discussion sur le calendrier des réductions potentielles sera prise en compte.

De nombreux intervenants de la Fed se sont exprimés cette semaine sur les perspectives, notamment Philip Jefferson, vice-président de la Fed, et Christopher Waller, gouverneur, qui sont particulièrement intéressants.

Le changement de cap du marché sur les taux a vu les rendements des bons du Trésor à deux ans atteindre un sommet de 4,72 % en 2024 vendredi, avant de se stabiliser à 4,64 %. Les contrats à terme sur le Trésor ont peu évolué lundi, le marché au comptant étant fermé.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,1 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont augmenté de 0,21 %, aidés par les espoirs de Nvidia de dépasser les attentes déjà stratosphériques.

L'action du fabricant de puces a bondi de 46 % depuis le début de l'année et a représenté plus d'un quart des gains du S&P 500. L'optimisme est de mise puisque sur les 80 % de résultats publiés par le S&P 500 jusqu'à présent, 75 % ont dépassé les prévisions.

La hausse des rendements obligataires a soutenu le dollar à 149,99 yens, bien que la possibilité d'une intervention de la Banque du Japon pour soutenir le yen ait jusqu'à présent plafonné la paire de devises à 150,88.

L'indice du dollar s'est légèrement raffermi, tandis que l'euro s'est orienté à la baisse sur la journée à environ 1,0770 $.

La hausse des rendements n'a pas empêché l'or de se raffermir de 0,2 % à environ 2 015 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont baissé alors que les doutes sur la demande se sont heurtés à la menace de perturbations de l'offre au Moyen-Orient.

Le Brent a glissé de 12 cents à 83,35 dollars le baril, tandis que le brut américain pour avril a augmenté de 11 cents à 79,30 dollars le baril.