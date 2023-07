*

* Tesla a chuté de 10%, Netflix a glissé de 8,4% ; d'autres valeurs technologiques la semaine prochaine.

* Le rééquilibrage du Nasdaq pourrait entraîner des fluctuations de prix bizarres

* Les marchés se tournent vers la Fed, la BCE et la BOJ la semaine prochaine

* La baisse des demandes d'allocations chômage remet en cause l'idée que la Fed aura terminé son travail.

LONDRES, SYDNEY, 21 juillet (Reuters) - Les actions mondiales ont été modérées vendredi après les résultats de Tesla et de Netflix qui n'ont pas ébloui et avant une semaine chargée en décisions sur les taux d'intérêt des banques centrales.

L'indice MSCI World des actions mondiales, qui a progressé de plus de 16% cette année, est resté stable, tandis que le STOXX 600 européen a fait du surplace.

Les valeurs technologiques ont toutefois chuté en Europe et en Asie, à la suite des chutes vertigineuses de Tesla et de Netflix après la publication de leurs résultats, plus tôt dans la semaine

Les actions de TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde, ont chuté de 3,3 % vendredi après avoir mis en garde contre une baisse des ventes en 2023 et annoncé sa première baisse des bénéfices trimestriels depuis 2019. Un sous-indice des actions technologiques européennes a perdu 1,6 %.

Jeudi, le Nasdaq a chuté de 2 %, sa plus forte perte en une journée depuis mars. Les investisseurs ont pris leurs bénéfices sur fond d'inquiétudes concernant les valorisations des valeurs technologiques, qui ont été soutenues par l'exubérance concernant le potentiel de l'intelligence artificielle qui a aidé le Nasdaq à gagner environ 40 % depuis le début de l'année.

"Le marché est devenu très suracheté", a déclaré Patrick Spencer, vice-président des actions chez Baird. "Si vous n'avez pas joué sur ce marché, vous avez raté quelque chose.

Un rééquilibrage spécial de l'indice Nasdaq 100, qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui doit avoir lieu à la clôture des marchés vendredi, devrait également provoquer une "action excentrique des prix" dans les méga-capitalisations technologiques, a déclaré M. Spencer.

La refonte de l'indice, qui vise à réduire la forte pondération des géants de la technologie tels que Microsoft et Apple, pourrait exacerber les mouvements de ces actions au cours de la saison des bénéfices en cours, a ajouté M. Spencer. Mais il a également prédit que les investisseurs technologiques, toujours optimistes, utiliseraient la faiblesse soutenue des prix comme une "opportunité de recharger".

LE YEN EN CAVALE

En ce qui concerne les devises, le dollar a connu sa plus forte hausse face au yen en un mois, après que des sources familières avec les réflexions de la Banque du Japon aient déclaré que les responsables de la banque centrale penchaient pour le maintien de sa politique de contrôle des rendements la semaine prochaine.

Le dollar a augmenté de 0,66% sur la journée pour atteindre un maximum de 141,00. Il y a une semaine, il s'échangeait en dessous de 138.

La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne se réunissent la semaine prochaine, et l'on s'attend à ce qu'elles relèvent à nouveau leurs taux après leur cycle de resserrement monétaire le plus agressif depuis des décennies.

Les perspectives de la Fed seront suivies de près, car la banque centrale américaine doit trouver un équilibre entre une inflation supérieure à l'objectif fixé dans une économie qui semble piétiner et le risque que les hausses de taux mises en œuvre jusqu'à présent ne provoquent une profonde récession.

Les investisseurs "pensaient que le match était sur le point de se terminer, mais il semble que nous entrions dans les prolongations", a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management. "Il y aura beaucoup de destruction dans l'économie", a-t-il ajouté, si la Fed reste déterminée à ramener l'inflation à son objectif d'environ 2 %.

Sur les marchés obligataires, les bons du Trésor se sont calmés après avoir passé la séance précédente à s'attendre à un nouveau discours de la Fed en réponse à une baisse inattendue des demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt, sont restés stables sur la journée, à environ 4,84 %, dans les premiers échanges européens vendredi.

Les rendements du Trésor à dix ans ont reculé de 1 point de base à 3,858 % vendredi, après avoir augmenté de 11 points de base la veille.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans, baromètre du coût de la dette dans la zone euro, est resté stable à 2,449%.

L'indice du dollar américain a reculé de 0,2 % vendredi, après avoir progressé de 0,5 % au cours de la nuit, soit la plus forte hausse en une journée depuis la mi-mai.

Les contrats à terme indiquaient que le S&P et le Nasdaq 100 augmenteraient de 0,2 % chacun au début des négociations à New York.

Ailleurs, les prix du pétrole étaient en hausse. Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 1 % à 80,41 $ le baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 1 % à 76,40 $.

Le prix de l'or est resté stable à 1 970 dollars l'once.