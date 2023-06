Les actions américaines ont atteint de nouveaux sommets pour l'année vendredi, permettant aux actions mondiales d'enregistrer des gains pour la semaine, alors que les paris croissants sur le fait que la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux la semaine prochaine ont éclipsé les inquiétudes concernant l'épuisement des liquidités sur les marchés américains.

Soutenu par l'envolée de Tesla Inc, qui a bondi de 5,7 %, le S&P 500 a atteint des niveaux inégalés depuis le mois d'août, avant de se replier à la mi-journée et de rester inchangé. Le Nasdaq Composite et le Dow Jones Industrial Average ont également réduit leurs gains antérieurs pour rester stables.

En Europe, l'indice STOXX 600 a perdu 0,13 %, mais l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a fait un bond de 0,74 % au cours de la nuit. Combiné aux gains enregistrés à Wall street, l'indice MSCI le plus large des actions mondiales a ajouté 0,14% pour se situer sous un plus haut de 13 mois. Pour la semaine, l'indice des actions mondiales pourrait enregistrer une hausse de 0,4 %.

"À partir d'aujourd'hui, le S&P 500 est de nouveau dans un marché haussier", a déclaré Arthur Hogan, stratège en chef du marché chez Briley Wealth, notant que l'indice a terminé la journée de jeudi avec un gain de 20 % par rapport à ses récents creux. "La seule chose qui pourrait faire basculer la charrue, c'est une Fed trop agressive".

Selon les données de Refinitiv, l'indice S&P 500 a progressé de 20 % par rapport à son plus bas niveau de clôture du 12 octobre. La définition la plus communément admise d'un marché haussier est une hausse de 20 % par rapport à un point bas, et une baisse de 20 % par rapport à un point haut pour un marché baissier, mais cette définition est sujette à interprétation.

Les traders misent aujourd'hui à 73 % sur le maintien des taux par la Fed le 14 juin, dans une fourchette de 5 % à 5,25 %, interrompant ainsi son cycle de hausse le plus agressif depuis les années 1980.

Les paris en faveur d'une pause ont été soutenus par les données de jeudi qui ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an et demi, ce qui indique un relâchement du marché du travail susceptible d'étouffer davantage l'inflation.

Les investisseurs espèrent également que la Fed mettra en pause sa campagne d'augmentation des taux, car une bizarrerie dans les négociations sur le plafond de la dette américaine a constitué une menace potentielle pour la liquidité du marché.

On s'attend à ce que le gouvernement américain se précipite pour vendre de la dette à court terme afin de réapprovisionner son compte général du Trésor (TGA), potentiellement à des rendements si élevés que les banques augmentent les taux de dépôt afin de rivaliser pour le financement, réduisant ainsi l'intérêt pour les actifs plus risqués tels que les actions.

"Nous sommes tous préoccupés par la liquidité", a déclaré Ben Jones, directeur de la recherche macroéconomique chez Invesco. La Fed, a-t-il ajouté, "veut toujours resserrer" sa politique et pourrait donc permettre à la reconstruction de la TGA de drainer les liquidités des marchés sans intervenir pour fournir d'autres outils de soutien.

Cette crainte n'a toutefois pas dominé les échanges vendredi.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré le 19 mai qu'il n'était toujours pas clair si les taux d'intérêt américains devraient encore augmenter, et que les risques d'un resserrement excessif ou d'un resserrement insuffisant étaient devenus plus équilibrés.

LES TAUX D'INTÉRÊT SONT PLUS ÉQUILIBRÉS.

L'incertitude quant aux perspectives des taux américains a soutenu les rendements du Trésor.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui sont extrêmement sensibles aux attentes en matière de politique monétaire, ont augmenté de 7 points de base pour atteindre 4,589 %, tandis que le rendement des bons de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 3,9 points de base pour atteindre 3,753 %.

L'indice du Dollar Index, qui mesure la performance de la monnaie américaine par rapport à six autres, a rebondi de 0,21 % à 103,47.

L'euro a glissé de 0,32 % à 1,0748 $, juste en dessous du plus haut de deux semaines atteint jeudi à 1,0787 $.

Ailleurs, la livre turque a atteint un nouveau record de 23,54 pour un dollar, même si la nomination par le Président Tayyip Erdogan d'un banquier américain au poste de chef de la banque centrale a envoyé un signal fort en faveur d'un retour à une politique plus orthodoxe.

La semaine dernière, M. Erdogan a remis l'ancien ministre des finances Mehmet Simsek à son poste. M. Simsek a déclaré cette semaine que les principes directeurs de l'économie seraient la transparence, la cohérence, la responsabilité et la prévisibilité.

Le bitcoin, principal actif cryptographique, a décroché de 0,2 % à 26 648 $ après que la bourse de cryptomonnaies Binance a déclaré qu'elle suspendait les dépôts en dollars et qu'elle interromprait bientôt les canaux de retrait de devises fiat à la suite d'une mesure de répression de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).

Le pétrole brut a légèrement augmenté, mais les gains ont été tempérés par un rapport selon lequel les États-Unis et l'Iran étaient proches d'un accord nucléaire, bien que les démentis des deux parties l'aient maintenu à un niveau inférieur à celui de la séance précédente.

La perspective d'un accord, qui aurait inclus la possibilité d'un million de barils supplémentaires par jour de l'offre iranienne, a d'abord fait chuter les prix du brut.

Les contrats à terme sur le brut Brent ont chuté de 0,9 % à un moment donné, avant de faire marche arrière et de se stabiliser à 76,00 dollars le baril. Le pétrole brut West Texas Intermediate était également stable à 71,28 dollars le baril.