Les actions mondiales ont perdu du terrain tandis que le dollar a réduit ses pertes mercredi après que la Réserve fédérale américaine a mis en pause ses hausses de taux d'intérêt, comme cela était largement attendu, mais a signalé qu'elle pourrait augmenter les taux d'un demi-point de pourcentage supplémentaire d'ici la fin de l'année.

La banque centrale a publié de nouvelles projections économiques qui suggèrent que les coûts d'emprunt sont susceptibles d'augmenter d'un demi-point de pourcentage supplémentaire d'ici la fin de l'année 2023 en raison d'une économie plus forte que prévu et d'une baisse plus lente de l'inflation.

Le Comité fédéral de l'open market, qui fixe les taux d'intérêt, a déclaré dans une déclaration unanime publiée à l'issue de sa dernière réunion de deux jours que "le maintien de la fourchette cible (des taux d'intérêt) lors de cette réunion permet au comité d'évaluer les informations supplémentaires et leurs implications pour la politique monétaire".

"De cette manière, les décideurs politiques peuvent conserver une certaine flexibilité en fonction de l'évolution de l'économie et de l'inflation. En observant la résilience de l'économie, la Fed reste en alerte plutôt que de baisser la garde trop tôt", a déclaré Angelo Kourkafas, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones, à St Louis.

"Le message est clair à partir de l'IPC et de l'IPP : nous continuons à voir des progrès, mais avec une inflation toujours supérieure à l'objectif de 2 %, la Fed ne peut pas encore crier victoire", a-t-il déclaré.

"L'idée d'une réduction des taux n'est pas à l'ordre du jour pour cette année.

Après la déclaration de la Fed, l'indice Dow Jones Industrial Average a accentué ses pertes, perdant 388,86 points, soit 1,14 %, pour atteindre 33 823,26 points. Le S&P 500 est devenu négatif et était en dernier lieu en baisse de 23,81 points, soit 0,54%, à 4 345,2 tandis que le Nasdaq Composite a également viré au rouge, en baisse de 77,68 points, soit 0,57%, à 13 495,65.

La jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,23% après avoir augmenté jusqu'à 0,61% plus tôt dans la session.

En ce qui concerne les bons du Trésor, les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 1,6 point de base à 3,823%, par rapport à 3,839% mardi. L'obligation à 30 ans était en baisse de 4,9 points de base pour un rendement de 3,8923%, contre 3,941%. L'obligation à 2 ans était en hausse de 5,8 points de base pour un rendement de 4,7537%, contre 4,696%.

Du côté des devises, l'indice du dollar Index a reculé de 0,116%, l'euro a progressé de 0,17% à 1,0809 dollar. Le yen japonais s'est renforcé de 0,14% par rapport au billet vert, à 140,01 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2638 dollar, en hausse de 0,21% sur la journée.

Dans le secteur de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole brut ont accentué leurs pertes après les nouvelles de la Fed. La matière première avait déjà abandonné ses gains antérieurs, les traders ayant mis en balance l'accumulation importante et inattendue de pétrole brut aux États-Unis avec les prévisions de croissance de la demande.

Le pétrole brut américain s'est récemment établi en baisse de 1,66 % à 68,25 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 73,20 dollars, en baisse de 1,47 %.