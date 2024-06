Les actions mondiales ont atteint des records mercredi, portées par un rallye des actions technologiques qui a fait du fabricant de puces Nvidia l'entreprise la plus précieuse au monde, tandis que le dollar a stagné après que les données sur les ventes au détail aux États-Unis aient suggéré que les taux pourraient baisser cette année.

L'indice MSCI All-World était en hausse de 0,15 % à 805,12, après avoir atteint un record historique de 805,43.

La hausse des valeurs technologiques américaines mardi a permis à Nvidia de détrôner Microsoft, ce qui a stimulé les actions des fabricants de puces en Asie dans la nuit.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont également augmenté, ceux du Nasdaq 100, à forte composante technologique, progressant de 0,23 % et ceux du S&P 500 de 0,1 %. En Europe, le STOXX 600 a baissé de 0,1 %.

La livre a augmenté après que des données aient montré que l'inflation britannique est revenue à l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre en mai pour la première fois depuis 2021.

La baisse de l'inflation sera bien accueillie par le Premier ministre Rishi Sunak et la BoE - mais elle est probablement arrivée trop tard pour renverser la fortune de Sunak lors des élections du mois prochain ou pour provoquer une baisse des taux de la banque centrale jeudi.

"Avec une inflation britannique de 2 % et une inflation américaine - si vous prenez l'indice PCE - de 2,7 %, ce n'est guère perturbant", a déclaré Samy Chaar, économiste chez Lombard Odier, en référence à la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale, l'indice des dépenses de consommation personnelle (Personal Consumption Expenditures).

"Cela donne de la crédibilité à l'idée que la Banque d'Angleterre agisse en août au plus tard et qu'elle soit suivie par la Fed en septembre", a-t-il ajouté.

La livre sterling, qui a baissé d'environ 0,2 % depuis le début du mois, s'est échangée pour la dernière fois à 1,2728 dollar, en hausse de 0,15 %, tandis que l'euro a augmenté de 0,1 % à 1,0747 dollar, mais a encore baissé de 1 % en juin.

La monnaie unique est sous pression depuis que le président français Emmanuel Macron a convoqué des élections anticipées la semaine dernière, après que son parti centriste au pouvoir a été battu par l'extrême droite lors des élections au Parlement européen.

Les marchés américains étaient fermés mercredi, ce qui a permis de contenir la volatilité globale du marché.

ESPOIRS DE BAISSE DES TAUX

Les données publiées mardi montrent que les ventes au détail aux États-Unis ont à peine augmenté en mai et que les chiffres du mois précédent ont été révisés considérablement à la baisse, ce qui suggère que l'activité économique est restée terne au deuxième trimestre.

Les chiffres ont conduit à une légère augmentation des attentes de réduction des taux pour septembre, les traders estimant à 67 % la probabilité d'un assouplissement par rapport à 61 % la veille, selon l'outil FedWatch du CME. Les marchés prévoient 48 points de base de réduction cette année.

"La Fed aura besoin de plus de données pour étayer ses arguments en faveur d'une baisse des taux et les investisseurs ne devraient pas réagir de manière excessive à un ou deux points de données", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement chez OCBC.

La semaine dernière, la faiblesse de l'inflation américaine a contrasté avec l'attitude globalement optimiste des responsables de la Fed, qui ont ramené à une seule leur précédente projection médiane de trois réductions de taux d'un quart de point cette année.

"Les baisses de taux sont plus importantes pour 2025, mais ce n'est pas grave car on espère qu'elles seront plus importantes au cours des deux prochaines années, même si 2024 reste incertain, et cela maintiendra les marchés à flot", a déclaré M. Menon.

Les responsables de la Fed sont à la recherche d'une confirmation supplémentaire du ralentissement de l'inflation et de tout signe d'alerte provenant d'un marché de l'emploi encore fort, alors qu'ils s'orientent prudemment vers ce que la plupart d'entre eux attendent comme une ou deux réductions de taux d'ici la fin de l'année.

L'indice du dollar, qui mesure la performance de la monnaie américaine par rapport à six autres devises, est resté stable à 105,19.

Le yen japonais a dérivé, laissant le dollar pratiquement inchangé à 157,92, près des plus hauts de six semaines de la semaine dernière.

Le yen a perdu un tiers de sa valeur par rapport au dollar au cours des quatre dernières années et demie, principalement en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt au Japon et aux États-Unis.

Le compte rendu de la réunion d'avril de la Banque du Japon a montré que les responsables politiques ont débattu de l'impact que la faiblesse du yen pourrait avoir sur les prix, certains évoquant la possibilité de relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu si l'inflation dépasse les prévisions.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont augmenté, les contrats à terme sur le pétrole Brent progressant de 0,6 % à 85,80 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont gagné 0,48 % pour s'échanger à 81,96 dollars.