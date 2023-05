Les progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine ont soutenu les actions mondiales et fait chuter le prix de l'or à son plus bas niveau depuis deux mois jeudi, tandis que le chiffre d'affaires exceptionnel du fabricant de puces Nvidia a fait grimper le Nasdaq d'environ 2 %, un marché à forte composante technologique.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté et le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois.

Les marchés européens ont chuté sous la pression de l'annonce de l'entrée en récession de la plus grande économie du continent, l'Allemagne.

Le président américain Joe Biden et le principal républicain du Congrès Kevin McCarthy se sont rapprochés d'un accord sur le plafond de la dette américaine, selon une personne au fait des discussions. Les deux parties n'étaient plus qu'à 70 milliards de dollars d'écart sur un accord, selon la source.

Le Dow Jones Industrial Average a inversé les pertes précédentes et a augmenté de 14,17 points, soit 0,04%, pour atteindre 32 812,29 à 14h16 EDT (1816 GMT).

Le S&P 500 a gagné 43,38 points, soit 1,05%, à 4 158,62. Le Nasdaq Composite a gagné 238,79 points, soit 1,91%, à 12 722,95, soutenu par les résultats du géant de la fabrication de puces Nvidia. Les actions de Nvidia ont augmenté de 26 %.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a gagné 0,27 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,3 %, portant ses pertes sur trois jours consécutifs à environ 2,7 %. Les pertes récentes des valeurs de luxe et les inquiétudes concernant les négociations pour relever le plafond de la dette américaine et éviter un défaut de paiement ont pesé sur les cours.

La mise à jour des chiffres du PIB allemand a montré que la puissance de la zone euro est entrée en récession au cours des premiers mois de l'année, alors qu'une première lecture laissait penser le contraire.

Ces données ont exercé une pression sur l'euro, qui a perdu 0,2 %.

L'Asie a été divisée au cours de la nuit, le Japon ayant progressé mais Hong Kong ayant chuté de près de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas de l'année, en raison de nouvelles préoccupations géopolitiques concernant les géants chinois de la technologie cotés à Hong Kong tels que Tencent , Alibaba , AIA et Meituan .

L'annonce de progrès dans les négociations sur la dette américaine est intervenue alors que les opérateurs s'inquiètent d'un éventuel défaut de paiement au début du mois de juin.

Un abaissement de la note de crédit pourrait affecter le prix de milliers de milliards de dollars de titres de la dette du Trésor. L'avertissement lancé mercredi par Fitch à ce sujet a été suivi jeudi par sa petite rivale DBRS.

Sur le front des taux d'intérêt, le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, publié mercredi, a montré que les décideurs politiques étaient "généralement d'accord" sur le fait que la nécessité de nouvelles hausses de taux "était devenue moins certaine".

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré jeudi que le temps était peut-être venu pour la banque centrale américaine d'appuyer sur le bouton pause de sa campagne de hausse des taux d'intérêt afin d'évaluer l'impact des resserrements passés.

"La plupart des données de la matinée étaient favorables à un nouveau resserrement de la Fed, les traders ont donc ignoré le commentaire de Susan Collins selon lequel une pause dans les taux nous donnerait l'occasion d'évaluer les mesures prises jusqu'à présent", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, et les données de la semaine précédente ont été révisées à la baisse.

a déclaré

.

L'indice du Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux majeurs, a augmenté pour atteindre 104,2.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté pour atteindre 3,8038%. Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des opérateurs concernant la hausse des taux des fonds fédéraux, a grimpé à 4,4935 %.

L'or a chuté à son plus bas niveau en deux mois jeudi, l'optimisme concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine ayant réduit la demande de lingots en tant que valeur refuge et les données économiques solides ayant alimenté les paris sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Fed.

"C'est un coup double pour l'or. ... Si un accord est conclu au cours du week-end, cela éliminera le plus grand risque de la table", a déclaré M. Moya.

L'or au comptant a baissé de 0,74% à 1 942,48 dollars l'once, et les contrats à terme sur l'or ont baissé de 1,1% à 1 943,70 dollars.

Les prix du pétrole ont baissé de 3 dollars le baril après que le vice-premier ministre russe Alexander Novak ait minimisé la perspective de nouvelles réductions de la production de l'OPEP+ lors de sa réunion de la semaine prochaine.

Le brut américain a terminé en baisse de 3,38% à 71,83 dollars le baril, et le brut Brent s'est établi en baisse de 2,68% à 76,26 dollars.