L'indice mondial des actions MSCI a augmenté jeudi à son plus haut niveau depuis avril 2022 grâce à de solides données économiques américaines, mais le Dollar Index a glissé après que la Banque centrale européenne ait relevé ses taux d'intérêt un jour après que la Réserve fédérale ait fait une pause dans ses hausses.

Alors que les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont été plus élevées que prévu, les ventes au détail ont augmenté de manière inattendue en mai, les consommateurs ayant augmenté leurs achats de véhicules à moteur et de matériaux de construction, ce qui pourrait contribuer à éviter une récession à court terme.

L'euro a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans face au yen japonais et son plus haut niveau depuis quatre semaines face au dollar après que la BCE a porté ses taux d'intérêt à 3,5 %, un niveau inégalé depuis deux décennies, et qu'elle a annoncé d'autres hausses.

Les marchés boursiers ont été agités mercredi après que la Fed a indiqué qu'elle pourrait procéder à deux nouvelles hausses de taux cette année, suite à la pause qu'elle a marquée en juin. Mais jeudi après-midi, le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets de 14 mois grâce à des données économiques optimistes.

La hausse des demandes d'allocations de chômage a contribué à alimenter les paris selon lesquels la Fed ne procéderait pas à de nouvelles hausses de taux. Selon Irene Tunkel, stratège en chef pour les actions américaines chez BCA Research, cette situation, combinée à des ventes au détail plus élevées que prévu, semble constituer "les ingrédients d'un atterrissage en douceur" pour l'économie américaine.

"Il s'agit presque d'un point idéal", a déclaré Mme Tunkel, soulignant également que les données chinoises ont stimulé les stocks d'énergie et les prix du pétrole. "Le sentiment est donc positif.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 447,13 points, soit 1,32%, à 34 426,46 ; tandis que l'indice S&P 500 a augmenté de 56,06 points, soit 1,28%, à 4 428,65. Le Nasdaq Composite a gagné 166,26 points, soit 1,22%, à 13 792,74.

L'indice MSCI des actions mondiales a gagné 1,04 %.

Du côté des devises, le Dollar Index a perdu 0,787%, l'euro a gagné 1,06% à 1,0946$.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,18 % par rapport au billet vert, à 140,30 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2779 dollar, en hausse de 0,93 % sur la journée.

Les rendements du Trésor américain sur les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 7 points de base à 3,728%, contre 3,798% mercredi dernier. L'obligation à 30 ans a baissé de 3,3 points de base pour atteindre un rendement de 3,8485%, contre 3,881%. L'obligation à 2 ans a perdu 5,9 points de base pour un rendement de 4,6481%.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont augmenté en raison de la baisse du dollar et des données montrant une augmentation du nombre de raffineries en Chine, principal importateur de pétrole brut, bien qu'une toile de fond économique faible ait limité les gains.

Le pétrole brut américain a augmenté de 3,44% à 70,62 dollars le baril et le Brent était à 75,67 dollars, en hausse de 3,37% sur la journée.

Le prix de l'or est remonté d'un plus bas de trois mois, le dollar et les rendements obligataires ayant baissé après les données économiques américaines, bien que les inquiétudes concernant de nouvelles hausses de taux de la Fed aient limité les gains.

L'or au comptant a augmenté de 0,7 % pour atteindre 1 957,08 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,18% à 1 958,80 dollars l'once.