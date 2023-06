L'indice mondial des actions a gagné du terrain lundi, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont également augmenté avant les principaux chiffres de l'inflation américaine et les décisions sur les taux d'intérêt prises plus tard cette semaine par la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales.

Le dollar américain a progressé alors que la Fed devrait terminer sa réunion mercredi sans relever ses taux d'intérêt, ce qui serait la première fois qu'elle ne le fait pas depuis janvier 2022.

Toutefois, les contrats à terme sur le pétrole brut ont été vendus et ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis début mai, en raison des inquiétudes concernant l'augmentation de l'offre mondiale et la croissance de la demande avant les données sur l'inflation et la réunion de la Fed.

Les investisseurs surveilleront les données de l'indice des prix à la consommation (IPC), qui seront publiées mardi, et les données de l'indice des prix à la production, qui seront publiées mercredi, afin de déterminer dans quelle mesure le cycle de resserrement de la Fed est parvenu à freiner l'inflation élevée. La semaine dernière, l'indice de référence S&P 500 a progressé de 20 % par rapport à son plus bas niveau du 12 octobre, annonçant le début d'un nouveau marché haussier, selon la définition de certains acteurs du marché.

Les gains de l'indice boursier reflètent en partie les attentes d'une pause dans le resserrement de la politique monétaire de la Fed et d'une baisse de l'IPC et de l'IPP par rapport au mois précédent, ont déclaré les gestionnaires de fonds et les stratèges.

"Les investisseurs attendent avec impatience une pause de la Fed dans le cycle de hausse des taux depuis qu'ils ont commencé il y a plus d'un an. Ils essaient de prendre de l'avance", a déclaré Burns McKinney, gestionnaire de portefeuille chez NFJ Investment Group à Dallas.

En particulier, M. McKinney a constaté lundi une surperformance des secteurs de croissance sensibles aux taux d'intérêt, tels que la technologie, car les paris sur une inflation faible donneraient à la Fed le feu vert pour cesser d'augmenter les taux, au moins lors de la réunion de cette semaine.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 63,24 points, soit 0,19 %, pour atteindre 33 940,02 points, tandis que le S&P 500 a gagné 20,48 points, soit 0,48 %, pour s'échanger à 4 319,34 points et que le Nasdaq Composite a grimpé de 134,50 points, soit 1,01 %, pour atteindre 13 393,64 points.

L'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,36 %, ce qui le maintient proche du pic de la séance de vendredi, qui était son niveau le plus élevé depuis mai 2022. L'indice paneuropéen STOXX 600 avait précédemment clôturé en hausse de 0,16%.

Les opérateurs évaluent à environ 74 % les chances que la Fed maintienne ses taux et à 26 % les chances qu'elle les augmente de 25 points de base, selon le

CME FedWatch.

Alors que la Fed devrait maintenir ses taux, les hausses de taux surprises de la Banque de réserve d'Australie et de la Banque du Canada la semaine dernière ont maintenu les investisseurs attentifs à l'idée d'un cycle de resserrement prolongé.

La Banque du Japon doit rendre sa décision sur les taux vendredi et devrait maintenir sa politique ultra-libre. L'inflation des prix de gros au Japon a ralenti pour le cinquième mois consécutif en mai, selon les données disponibles.

En ce qui concerne les bons du Trésor américain, les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 2,6 points de base à 3,771%, contre 3,745% vendredi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 2,9 points de base pour atteindre un rendement de 3,9163 %, contre 3,887 %. L'obligation à 2 ans a baissé de 0,4 point de base pour atteindre un rendement de 4,6002%, contre 4,604%.

Sur le plan des devises, le Dollar Index, qui mesure le cours du billet vert par rapport à un panier de devises majeures, était en hausse de 0,145%, et l'euro en hausse de 0,02% à 1,0749$.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,20 % par rapport au billet vert, à 139,63 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2499 $, en baisse de 0,56 % sur la journée.

Les prix du pétrole ont chuté avant les réunions de politique des banques centrales sur fond d'inquiétudes concernant les perspectives de la demande chinoise et l'augmentation de l'offre russe.

Le pétrole brut américain s'est établi en baisse de 4,35 % à 67,12 dollars le baril et le Brent s'est établi à 71,84 dollars, en baisse de 3,94 % sur la journée.