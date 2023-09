L'indice mondial des actions a baissé lundi, alors que les rendements obligataires ont augmenté et que les investisseurs ont continué à digérer les indications de la banque centrale de la semaine dernière selon lesquelles les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps.

Le dollar a atteint un

11 mois

contre le yen japonais, le plus haut depuis près de 10 mois contre un panier de devises, après que la Réserve fédérale américaine ait indiqué la semaine dernière qu'elle pourrait encore augmenter les taux d'intérêt et qu'elle les maintiendrait probablement à un niveau plus élevé pendant plus longtemps que les investisseurs ne l'avaient prévu.

Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, M. Powell a évoqué les risques économiques américains suivants : la grève des ouvriers de l'automobile, une éventuelle fermeture du gouvernement fédéral, la reprise des remboursements des prêts étudiants, la hausse des prix de l'énergie et l'augmentation des coûts d'emprunt à long terme.

Lundi, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'une inflation supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale restait un risque plus important qu'une politique restrictive de la Fed ralentissant l'économie plus que nécessaire.

L'indice MSCI All-World était en baisse de 0,51 % sur la journée et se dirigeait vers sa plus forte baisse mensuelle de l'année, à savoir 3,7 %.

"Les rendements continuent d'augmenter, ce qui exerce une pression à la baisse sur les actions, mais il semble que les marchés fassent preuve d'une plus grande résilience. Les secteurs de la technologie et de la croissance résistent mieux aujourd'hui", a déclaré Mona Mahajan, responsable de la stratégie d'investissement chez Edward Jones.

Jusqu'à la prochaine estimation de l'inflation, prévue pour vendredi, et la saison de publication des résultats du troisième trimestre, qui commence en octobre, les investisseurs "pourraient rester dans un mode attentiste", a déclaré Mme Mahajan.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 157,67 points, soit 0,46 %, à 33 806,17, le S&P 500 a perdu 8,62 points, soit 0,20 %, à 4 311,44 et le Nasdaq Composite a perdu 20,25 points, soit 0,15 %, à 13 191,56.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,97 %.

En ce qui concerne les bons du Trésor américain, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans s'est renforcé après trois semaines consécutives de gains sur les attentes que les taux américains resteraient plus longtemps élevés que prévu.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 8,1 points de base à 4,521%, contre 4,44% vendredi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 11,8 points de base pour atteindre un rendement de 4,6397 %, contre 4,522 %. L'obligation à deux ans a baissé de 0,9 point de base pour atteindre un rendement de 5,1141%, contre 5,123%.

Sur le plan des devises, l'indice du dollar a augmenté de 0,455 %, l'euro ayant baissé de 0,69 % à 1,0578 $. La livre sterling s'échangeait pour la dernière fois à 1,22 $, en baisse de 0,31 % sur la journée.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,36% par rapport au billet vert, à 148,90 pour un dollar, proche des 150 pour un dollar, niveau que de nombreux traders considèrent comme une limite à l'intervention de la Banque du Japon. La semaine dernière, la BOJ a

a maintenu la semaine dernière

sa politique monétaire ultra-libre.

Dans un discours prononcé lundi, le gouverneur Kazuo Ueda a réaffirmé la détermination de la banque centrale en matière de taux d'intérêt et a déclaré qu'il existait une "très grande incertitude" quant à la poursuite de l'augmentation des prix et des salaires par les entreprises.

Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont légèrement baissé dans des échanges agités lundi, alors que la Russie a assoupli son interdiction de carburant, après des gains antérieurs sur des perspectives d'approvisionnement plus strictes, tandis que les investisseurs ont anticipé des taux d'intérêt élevés qui pourraient freiner la demande.

Le pétrole brut américain a récemment baissé de 0,93% à 89,19 dollars le baril et le Brent était à 92,72 dollars, en baisse de 0,59% sur la journée.