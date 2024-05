Les indices boursiers mondiaux ont peu varié lundi, tandis que l'indice du dollar américain a baissé, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine de cette semaine qui devraient être déterminantes pour les perspectives des taux d'intérêt américains.

Alors que le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis occupera probablement le devant de la scène, les données sur les prix à la production aux États-Unis sont également attendues cette semaine, ainsi que les derniers rapports sur l'inflation européenne qui devraient renforcer les attentes d'une réduction des taux d'intérêt en juin de la part de la Banque centrale européenne.

Les ventes au détail chinoises et d'autres données sont également attendues.

Cette semaine, de nombreux intervenants de la Réserve fédérale, dont le président de la Fed, Jerome Powell, feront part de leurs commentaires.

Les investisseurs se sont concentrés sur l'inflation alors qu'ils évaluent la date à laquelle la banque centrale américaine est susceptible de réduire ses taux. Les marchés évaluent à environ 80 % la probabilité d'une réduction des taux d'ici la réunion de septembre de la Fed, avec près de 44 points de base (pb) de réductions totales attendues en 2024, selon les données de LSEG.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'IPC de base, très surveillé, augmente de 0,3 % au cours du mois, contre 0,4 % en mars, pour un gain annuel de 3,6 %, contre 3,8 %.

Paul Nolte, conseiller principal en gestion de patrimoine et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l'Illinois, a déclaré que les rapports sur l'IPC et l'IPP seront importants pour les investisseurs, mais il a ajouté qu'"il y a eu tellement de discussions sur le consommateur. Est-il à bout de souffle ? Et peut-il encore se permettre de dépenser ? L'IPC va résumer une grande partie de ces questions".

La saison des résultats du premier trimestre aux États-Unis touche à sa fin, mais les investisseurs prendront connaissance cette semaine des rapports de certains grands détaillants américains, dont Walmart et Home Depot.

"Les bénéfices de Walmart et de Home Depot seront intéressants pour avoir une idée de la façon dont le consommateur se porte", a déclaré M. Nolte.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 71,25 points, soit 0,18 %, à 39 441,59, le S&P 500 a perdu 2,30 points, soit 0,04 %, à 5 220,38 et le Nasdaq Composite a gagné 37,45 points, soit 0,23 %, à 16 378,31.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 0,47 point, soit 0,06%, à 782,53, et l'indice STOXX 600 a légèrement augmenté de 0,02%.

Les actions chinoises ont baissé. Le ministère des finances chinois a déclaré lundi qu'il commencerait la vente tant attendue de 1 000 milliards de yuans (138,23 milliards de dollars) d'obligations du Trésor à long terme qui, Pékin l'espère, aidera à stimuler les secteurs clés d'une économie en perte de vitesse cette semaine.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,1% à 105,21.

La surperformance relative de l'économie américaine continue de soutenir le dollar, tandis que seule la menace d'une intervention japonaise l'empêche de repasser la barre des 160 yens.

La Banque du Japon a envoyé lundi un signal optimiste aux marchés en réduisant le montant des obligations d'État japonaises qu'elle propose d'acheter dans le cadre d'une opération régulière.

Face au yen japonais, le dollar était en hausse de 0,3 % à 156,20 et l'euro était en hausse de 0,19 % à 1,0789 $.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 2,3 points de base à 4,481%, contre 4,504% vendredi dernier.

Le pétrole brut américain a augmenté de 86 cents pour s'établir à 79,12 dollars le baril, et le Brent a gagné 57 cents à 83,36 dollars. L'or au comptant a baissé de 1% à 2 336,76 dollars l'once.