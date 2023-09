Les actions mondiales ont chuté pour la cinquième séance consécutive, le dollar a atteint son niveau le plus élevé depuis mars et le franc suisse a chuté jeudi, alors que les dernières décisions des banques centrales en matière de taux d'intérêt ont continué à produire des surprises.

Les actions européennes ont chuté après que la Réserve fédérale américaine ait signalé qu'elle avait probablement au moins une autre augmentation dans le réservoir après sa hausse historiquement rapide des taux au cours des 18 derniers mois.

Les cambistes ont cependant été pris au dépourvu lorsque la Banque nationale suisse a maintenu ses taux de manière inattendue et que la Norvège, qui avait relevé ses taux comme tout le monde s'y attendait, a également surpris en signalant qu'elle pourrait procéder à une nouvelle hausse en décembre.

Et la journée européenne ne faisait que commencer.

La livre sterling, qui est en baisse depuis juillet, était en baisse à 1,23 $ avant un appel potentiellement serré à la Banque d'Angleterre après des données sur l'inflation plus faibles que prévu cette semaine.

Goldman Sachs et d'autres banques ont abandonné leurs appels précédents en faveur d'une nouvelle augmentation des taux et les investisseurs ont mis environ 50 % de chances sur une pause de la part de la BoE, contre seulement 20 % mardi.

D'autres analystes ont déclaré qu'ils pensaient toujours qu'une dernière hausse des taux de la BoE était l'issue la plus probable après un récent bond des prix mondiaux du pétrole, mais ils ont souligné que cela pouvait aller dans les deux sens.

"Nous maintenons notre appel à une hausse, mais nous considérons maintenant qu'il s'agit d'un tirage au sort", a déclaré Allan Monks, économiste chez JP Morgan.

Sur les marchés obligataires, cela signifie que la recherche de l'insaisissable pic des taux se poursuit.

Reflétant la hausse des rendements du Trésor américain, le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis six mois, à savoir 2,73 %, et le rendement des obligations britanniques à 10 ans a augmenté pour atteindre 4,25 %, après être tombé mercredi à son plus bas niveau depuis le mois de juillet.

FED UP

Au cours de la nuit en Asie, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 1,6 %, ce qui constitue sa plus forte baisse depuis le début du mois d'août. Le Nikkei japonais n'a fait que légèrement mieux avec une perte de 1,4 %.

Alors qu'une réunion cruciale de la Banque du Japon doit encore avoir lieu cette semaine, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis dix ans.

Bien que ce mouvement indique que le Japon pourrait enfin s'éloigner de sa politique d'argent facile et de "contrôle de la courbe des rendements", il suivait également les rendements du Trésor américain à 10 ans qui avaient augmenté à 4,43 %, un pic de 16 ans, dans le sillage de la Fed.

Ben Luk, stratégiste senior multi-actifs chez State Street Global Markets, a déclaré que le ton général de la réunion de la Fed de mercredi, bien qu'il ne soit pas excessivement hawkish, comprenait deux surprises.

Les prévisions pour 2024 étaient légèrement plus élevées que ce qui était généralement attendu et les commentaires laissaient entendre que la croissance américaine se maintiendrait même si les taux restaient élevés pendant un certain temps.

La prévision médiane pour le taux des fonds fédéraux est de 5,1 % d'ici la fin de l'année, contre 4,6 % estimés en juin.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de devises, a atteint 105,59 jeudi, son niveau le plus élevé depuis le 9 mars, poussant le yen près de son niveau le plus faible depuis novembre.

La chute des marchés boursiers européens s'est également traduite par une cinquième journée consécutive de baisse de l'indice MSCI des actions mondiales, sa plus longue série de pertes depuis le mois de mars.

À Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 étaient en baisse de 0,4 %, ce qui ne laisse présager aucun rebond, tandis que les prix du pétrole, qui sont en hausse depuis que l'Arabie saoudite et la Russie se sont mises d'accord pour réduire leur production, ont enregistré leur plus forte baisse en un mois.

Le Brent a chuté de 1,3 % à 92,30 dollars le baril et le brut américain de 1,1 % à 88,63 dollars le baril. L'or était également en légère baisse à 1 927,96 dollars l'once.