Les actions asiatiques ont légèrement augmenté mardi, les données économiques américaines ayant renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait ne pas augmenter ses taux d'intérêt lors de sa réunion de la semaine prochaine.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,17%, effaçant les pertes antérieures, tandis que le Nikkei de Tokyo a gagné 0,65%.

Les contrats à terme indiquent que les actions européennes devraient ouvrir en demi-teinte, avec l'Eurostoxx 50 en baisse de 0,05%, le DAX allemand en baisse de 0,06% et le FTSE en baisse de 0,04%.

L'indice australien S&P/ASX 200 a perdu 1 %, tandis que le Dollar Index a bondi de 1 % après que la banque centrale ait relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point pour atteindre leur plus haut niveau depuis 11 ans.

La Reserve Bank of Australia a également averti qu'un nouveau resserrement pourrait être nécessaire pour s'assurer que l'inflation revienne à son niveau cible.

"Si la décision du mois de mai de relever les taux d'intérêt était 'finement équilibrée', alors la hausse d'aujourd'hui aurait dû être une évidence étant donné que la jauge d'inflation mensuelle a augmenté et qu'environ un quart de la main-d'œuvre australienne est sur le point de recevoir une augmentation de salaire exceptionnelle", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

La décision de la RBA ouvre la voie à une série de décisions de politique monétaire de la part des principales banques centrales à travers le monde, la Fed, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon devant tenir leurs réunions de politique générale la semaine prochaine.

Une série de données économiques ainsi que la rhétorique dovish des responsables de la Fed la semaine dernière ont renforcé les paris sur le fait que la Fed s'abstiendra de relever ses taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent désormais à 82 % les chances que la Fed ne bouge pas, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 36 % de chances enregistrés une semaine plus tôt.

Les données de la nuit ont montré que le secteur des services américain a à peine progressé en mai, les nouvelles commandes ayant ralenti, poussant une mesure des prix payés par les entreprises pour les intrants à un plus bas de trois ans, ce qui pourrait aider la Fed dans sa lutte contre l'inflation.

Le secteur des services représente plus des deux tiers de l'économie américaine.

"L'indice envoie un autre signal que la demande se refroidit et que le resserrement cumulatif fonctionne à travers l'économie, donnant une marge de manœuvre à la Fed pour faire une pause en juin afin d'évaluer davantage les conditions", ont déclaré les stratèges de Saxo Markets dans une note à ses clients.

Les données de vendredi ont montré que les emplois non agricoles américains ont augmenté de 339 000 postes en mai, mais une augmentation du taux de chômage à 3,7 %, son plus haut niveau depuis sept mois, a suggéré un assouplissement des conditions du marché de l'emploi.

"Le risque tactique pour les investisseurs en actions à très court terme est que la Fed saute une réunion et augmente les taux en juillet et non en juin", a déclaré Gary Dugan, CIO de Dalma Capital.

"Le dynamisme de la croissance, la question du plafond de la dette qui n'est plus à l'ordre du jour et la lenteur de la Fed pourraient bien déclencher une nouvelle hausse des actions.

En Chine, les attentes croissantes d'un assouplissement de la politique pour soutenir la reprise économique lente ainsi que les discussions "franches" entre les hauts fonctionnaires américains et chinois ont contribué à améliorer le sentiment. L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 0,68 %, tandis que l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,09 %.

Sur les marchés pétroliers, les prix ont baissé pour abandonner la plupart des gains de la session précédente après que le premier exportateur mondial, l'Arabie Saoudite, ait déclaré qu'elle réduirait davantage sa production. Le pétrole brut américain a baissé de 0,26% à 71,96 dollars le baril et le Brent était à 76,58 dollars, en baisse de 0,17% sur la journée.

Les stratèges de Saxo ont déclaré que les inquiétudes liées à la récession, les signes plus fermes de réduction des taux de la Fed ou les mesures de relance de la Chine pourraient être nécessaires pour renverser le sentiment sur les marchés de l'énergie.

"Néanmoins, les risques d'un marché plus serré au second semestre demeurent, l'OPEP s'efforçant d'assurer la stabilité du marché.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six grands pairs, a reculé de 0,144%, l'euro progressant de 0,12% à 1,0725 dollar.

Le yen s'est affaibli de 0,10 % à 139,44 pour un dollar, tandis que la livre sterling a atteint 1,2448 $, en hausse de 0,09 % sur la journée.

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin était en dernier lieu à 25 780 $, après avoir décroché de plus de 5% au cours de la nuit après que l'autorité américaine de réglementation des valeurs mobilières a poursuivi la bourse de cryptomonnaies Binance, dans un nouveau coup dur pour l'industrie.