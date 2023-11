Les actions mondiales ont oscillé autour de leurs plus hauts niveaux depuis trois mois mercredi et le dollar a trouvé un soutien alors que les investisseurs ont tempéré leur enthousiasme initial quant à la perspective d'une série de réductions des taux d'intérêt américains.

L'indice MSCI All-World a baissé de 0,1%, pour la deuxième journée consécutive à la baisse de Wall Street, après que les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale n'aient pas apporté de nouvelles informations sur la façon dont les décideurs politiques envisagent les taux d'intérêt.

Au cours de la nuit, le S&P 500 a interrompu une série de cinq victoires consécutives et a baissé de 0,2 %. Le fabricant de puces Nvidia a annoncé un chiffre d'affaires bien supérieur aux attentes de Wall Street après la clôture du marché, mais les actions ont chuté de 1,7 % en raison des perspectives négatives de la société concernant les ventes en Chine.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont baissé de 0,3 % dans les échanges européens, tandis que ceux sur le S&P 500 n'ont baissé que de 0,1 %. Les volumes devraient être faibles jusqu'à la fin de la semaine en raison du jour férié de Thanksgiving, jeudi, aux États-Unis.

"Nous sommes à un moment où le marché se consolide et, en particulier à l'approche de la fête de Thanksgiving, nous ne nous attendons pas à voir de grands mouvements dans les prochains jours", a déclaré Fiona Cincotta, stratège de marché chez City Index.

Les minutes de la Fed ont montré que les décideurs politiques s'engageaient à "procéder avec prudence" à partir de maintenant, ce que les traders n'ont pas interprété comme une nouvelle information, et ne contenaient pas non plus de confirmation que les décideurs politiques avaient exclu d'autres hausses de taux.

"Ils n'ont pas pu écarter complètement cette possibilité. Cela aurait créé un mouvement de marché plus important", a déclaré M. Cincotta.

"C'est là que nous en sommes sur le marché : d'une manière générale, cela soutient les actions et, d'une manière générale, cela ne soutient pas le dollar américain", a-t-elle ajouté.

L'indice du dollar a progressé de 0,25 % sur la journée, augmentant pour la deuxième fois consécutive, mais il est toujours en passe de réaliser sa pire performance mensuelle depuis un an, avec une baisse de 2,7 %.

L'indice MSCI des actions mondiales, quant à lui, a augmenté de 8,2 % en novembre, marquant son plus grand rallye mensuel depuis la fin de 2020, et son plus haut niveau depuis la mi-août.

Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont légèrement baissé à 4,41 %. Ils ont perdu environ 50 points de base depuis que la Fed a maintenu ses taux au début du mois.

Les marchés à terme des taux d'intérêt ne voient pratiquement aucune chance que la Fed augmente à nouveau ses taux et prévoient environ 90 points de base de réduction des taux jusqu'en 2024, avec 30 % de chances qu'elles commencent dès le mois de mars.

"Puisque la Fed estime qu'un atterrissage en douceur est en vue, il serait insensé de le risquer en augmentant les taux plus que nécessaire", a déclaré Philip Marey, stratège principal de Rabobank pour les États-Unis.

"Si nous devions voir des données économiques et inflationnistes plus solides avant la réunion de décembre, les taux à plus long terme sont susceptibles de rebondir et de se substituer à une hausse des taux. Par conséquent, nous ne prévoyons pas de nouvelles hausses".

PERSPECTIVES POUR LE YEN

En ce qui concerne les devises, le dollar, qui a glissé depuis le rapport bénin de la semaine dernière sur l'inflation américaine, s'est redressé par rapport à un certain nombre d'autres devises, après avoir atteint des plus bas de plusieurs mois.

Il s'est légèrement raffermi face à l'euro à 1,0897 $ et a progressé de 0,5 % face au yen à 149,13 yens.

"Nous nous attendons à ce que les écarts de rendement obligataire restent un soutien pour le yen et le renminbi alors que l'inflation aux États-Unis continue de se modérer et que les investisseurs anticipent de nouvelles baisses de taux de la part de la Fed", a déclaré Jonathan Petersen, économiste principal chez Capital Economics.

Le yuan chinois, qui a gagné 2 % la semaine dernière, était en baisse de 0,2 % à 7,1575 contre le dollar.

Deux sources ont déclaré à Reuters mardi que les principales banques publiques chinoises ont acheté du yuan pour accélérer son redressement ces derniers temps.

Le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt présentera son budget d'automne plus tard dans la journée, qui devrait contenir des plans de réduction d'impôts pour les entreprises. Les investisseurs suivront de près l'impact de ces cadeaux sur les plans d'emprunt du Royaume-Uni, ce qui pourrait avoir une incidence sur la livre sterling et les rendements des obligations d'État.

La livre sterling était en baisse de 0,1 % par rapport au dollar, à 1,2525 $, et de 0,1 % par rapport à l'euro, à 87,12 pence.

Dans les matières premières, les contrats à terme sur le brut Brent ont baissé de 0,4 % à 82,17 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le cuivre ont baissé de 0,5 % à 8 404 $ la tonne, après avoir atteint un plus haut de deux mois mardi.

Le bitcoin a augmenté de 2,2 % à 36 573 $, se remettant d'un creux de 35 651 $ après que le chef de Binance, Changpeng Zhao, ait démissionné et plaidé coupable d'avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent dans le cadre d'un règlement de 4,3 milliards de dollars qui résout une enquête de plusieurs années sur la bourse de crypto-monnaies.

Le propre jeton de Binance était en hausse de 5,3 % sur la journée à 237,30 $, après avoir perdu près de 10 % la veille dans sa plus forte baisse en une journée depuis un an.