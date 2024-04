Les actions américaines ont fortement baissé mardi, rejoignant leurs homologues mondiaux sur la voie d'une perte mensuelle, alors que les investisseurs attendent des données économiques cruciales et que la Réserve fédérale se réunit pour sa réunion de politique générale de deux jours.

L'or a chuté, le dollar a rebondi et les rendements de référence du Trésor américain ont augmenté après que le département du travail a fait état d'une croissance des coûts de l'emploi plus forte que prévu au premier trimestre, ce qui ne devrait pas modifier la position restrictive de la Fed.

"La vente a été déclenchée par l'indice du coût de l'emploi plus élevé que prévu", a déclaré Jay Hatfield, gestionnaire de portefeuille chez InfraCap à New York. "Les investisseurs se positionnent avant la conférence de presse qui suivra la réunion de la Fed et qui devrait être favorable à l'adoption d'une position hawkish.

Les trois principaux indices américains sont en passe de connaître leur première perte mensuelle en pourcentage depuis octobre.

"Nous avons atteint de nouveaux sommets pour le S&P cette année, mais il arrive un moment où le marché doit digérer ces gains", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef de CFRA Research à New York. Le vieil adage "vendre en mai" s'est peut-être vérifié un mois plus tôt que prévu.

Le Comité de l'open market de la Réserve fédérale (FOMC) se réunit mardi pour sa réunion de politique monétaire, qui devrait se terminer mercredi par une décision de laisser le taux cible des Fed funds dans la fourchette 5,25 %-5,50 %.

La déclaration qui l'accompagne, ainsi que la conférence de presse ultérieure du président de la Fed, Jerome Powell, seront analysées à la recherche d'indices sur la voie que la banque centrale entend suivre en matière de réduction des taux d'intérêt.

"Nous savons que la Fed va être hawkish, et il y aura des questions sur les augmentations de taux", a ajouté M. Hatfield. "Ce sera la réponse monétaire, en fonction de l'ampleur de la pression qu'il exercera sur ce point.

La saison des résultats du premier trimestre est arrivée à mi-parcours, avec une série de résultats très médiatisés attendus cette semaine, notamment ceux d'Amazon.com et d'Apple Inc.

Les analystes prévoient désormais une croissance globale des bénéfices du S&P 500 au premier trimestre de 6,0 % en glissement annuel, contre une estimation de 5,1 % au 1er avril, selon les données de LSEG.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 407,17 points, soit 1,06 %, pour atteindre 37 978,92. Le S&P 500 a perdu 47,17 points, soit 0,92 %, à 5 069 et le Nasdaq Composite a chuté de 180,07 points, soit 1,13 %, à 15 803,01.

Les actions européennes ont terminé en baisse, car une série de résultats décevants a affaibli le sentiment des investisseurs, alors que les données économiques étaient positives et qu'il était plus probable que la Banque centrale européenne réduise ses taux d'intérêt en juin.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,68 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,79 %.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,57 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,38 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 1,24 %.

Le dollar a repris de la vigueur par rapport à un panier de devises mondiales et le yen s'est affaibli par rapport au billet vert, limitant ses gains à la suite d'une intervention monétaire présumée de la part des autorités japonaises lundi.

L'indice du dollar a augmenté de 0,57%, l'euro a baissé de 0,37% à 1,0679 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,86% par rapport au billet vert, à 157,70 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2503 dollar, en baisse de 0,46% sur la journée.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté après la publication d'un rapport sur les coûts de l'emploi plus élevé que prévu, les investisseurs attendant la décision de la Fed.

Les obligations de référence à 10 ans ont perdu 18/32 pour atteindre un rendement de 4,684%, contre 4,612% lundi dernier.

L'obligation à 30 ans a perdu 25/32 points pour atteindre un rendement de 4,7881 %, contre 4,737 % lundi soir.

Les prix du brut ont baissé en raison de l'apaisement des tensions géopolitiques, les pourparlers de paix entre Israël et le Hamas ayant progressé et les données américaines montrant une production et des exportations de brut en hausse.

Le brut américain a chuté de 0,85% pour s'établir à 81,93 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 87,86 dollars le baril, en baisse de 0,61% sur la journée.

Le prix de l'or a chuté à son plus bas niveau en une semaine avant la réunion de la Fed, mais est resté sur la voie d'un troisième gain mensuel consécutif.

L'or au comptant a chuté de 1,8 % pour atteindre 2 292,69 dollars l'once.