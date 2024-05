Les actions mondiales se sont rapprochées de leurs niveaux records lundi, dans une semaine où les chiffres de l'inflation pourraient faire pencher la balance en faveur d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, tandis que les données sur l'activité chinoise mettront à l'épreuve l'optimisme quant à une reprise durable dans la deuxième économie mondiale.

Alors que les données sur l'inflation américaine occuperont le devant de la scène, les rapports sur les ventes au détail et la production industrielle en Chine pourraient également avoir un impact important sur le sentiment général des investisseurs.

Le ministère chinois des finances a déclaré lundi qu'il commencerait la vente tant attendue de 1 000 milliards de yuans (140 milliards de dollars) d'obligations à plus long terme pour aider à financer les dépenses de relance à l'intérieur du pays.

L'amélioration du sentiment a contribué à porter les blue chips chinoises à un plus haut de sept mois et les ondes positives se sont propagées en Europe, où le STOXX 600 s'est maintenu près de ses records et où les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté de 0,2 à 0,3 %.

"Les traders d'actions américaines, ainsi que les traders d'obligations, d'or et de dollars (enfin, tout le monde en fait), chercheront à commencer la semaine en massant les expositions avant l'IPP américain, l'IPC et les ventes au détail", a déclaré Chris Weston, stratège chez Pepperstone.

L'indice MSCI All-World a légèrement augmenté lundi et se trouve désormais à moins de 0,5 % des records atteints en mars.

Au niveau mondial, tout dépend maintenant de la question de savoir si le rapport d'avril sur l'inflation aux États-Unis montrera une modération après trois mois de surprises à la hausse. Selon les prévisions médianes, les prix à la consommation de base devraient augmenter de 0,3 % au cours du mois, contre 0,4 % en mars, ce qui ramènerait le taux annuel à 3,6 %.

Les données sont si importantes que l'arrondi à la deuxième décimale pourrait faire toute la différence.

"Notre prévision non arrondie de l'IPC de base à 0,27 % m/m suggère des risques plus importants d'une surprise dovish par rapport à une augmentation arrondie de 0,2 %", ont noté les analystes de TD Securities.

Un chiffre bas augmenterait probablement les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait assouplir sa politique monétaire dès le mois de juillet, ce qui n'est actuellement évalué qu'à 25 % de chances. De même, une inflation élevée pourrait repousser une baisse des taux au-delà de septembre et remettre en cause les prévisions d'un assouplissement de 42 points de base cette année.

Les chiffres des prix à la production, des ventes au détail et des demandes d'allocations chômage aux États-Unis sont également attendus, ainsi que les derniers rapports sur l'inflation européenne qui devraient renforcer les attentes d'une réduction des taux d'intérêt en juin de la part de la Banque centrale européenne.

De nombreux intervenants de la Fed se succéderont cette semaine pour informer les marchés de leurs réflexions, notamment le président de la Fed, Jerome Powell, qui s'entretiendra avec le directeur de la banque centrale néerlandaise mardi.

DES RÉSULTATS AMÉRICAINS EN HAUSSE

Avec 80 % de l'indice S&P 500 ayant publié leurs résultats, les entreprises sont en passe d'avoir augmenté leurs bénéfices de 7,8 %, soit bien plus que les prévisions d'avril (5,1 %).

Une fois que Nvidia aura publié ses résultats le 22 mai, les bénéfices trimestriels des entreprises dites "Magnificent Seven" devraient bondir de 49 %, selon les données du LSEG.

Parmi les entreprises qui publient leurs résultats cette semaine figurent Walmart, Home Depot et Cisco.

Les indices boursiers mondiaux ont également atteint des niveaux record au cours des dernières semaines, même si les marchés réduisent certains de leurs paris les plus agressifs concernant les baisses de taux cette année.

Selon Bruce Kasman, responsable de la recherche économique chez JPMorgan, "une interprétation simple de la performance des marchés financiers est qu'il y a plus de force sous-jacente dans l'économie mondiale que prévu et que les taux d'intérêt plus élevés reflètent la croissance mondiale plutôt que de l'entraver".

"Nous penchons dans cette direction puisque nos prévisions de croissance et de taux directeurs pour 2024 sont toutes deux revues à la hausse."

La surperformance relative de l'économie américaine continue de soutenir le dollar, tandis que seule la menace d'une intervention japonaise l'empêche de repasser la barre des 160 yens.

La Banque du Japon a envoyé lundi un signal optimiste aux marchés en réduisant le montant des obligations d'État japonaises qu'elle proposait d'acheter dans le cadre d'une opération régulière, ce qui a poussé les rendements à la hausse.

Le dollar s'est échangé à 155,87 yens, tandis que l'euro a progressé de 0,1 % à 1,0785 dollar, après avoir rencontré une résistance autour de 1,0791 dollar la semaine dernière.

L'or s'est replié de 0,8 % à 2 340 dollars l'once, après avoir gagné 2,5 % la semaine dernière, en raison de la demande des fonds d'investissement et de la poursuite des achats de la part de la Chine.

Les prix du pétrole ont augmenté, les contrats à terme sur le brut Brent progressant de 0,5 % à 83,18 dollars le baril, tandis que le brut américain était en hausse de 0,6 % à 78,72 dollars. (1 $ = 7,2339 yuans chinois)