(Ajout d'un commentaire au paragraphe 19, prix du pétrole et de l'or, mise à jour des prix)

* Wall Street rebondit après la vente des actions de la Fed.

* Les bénéfices d'Apple, d'Amazon et de Meta en ligne de mire

* Les rendements des bons du Trésor baissent en raison des craintes concernant la santé des banques régionales

* La Banque d'Angleterre maintient ses taux d'intérêt à un niveau inhabituel

* Les prix du pétrole chutent de 2 % suite à de fausses rumeurs de cessez-le-feu au Proche-Orient.

* Graphique : Taux de change mondiaux http://tmsnrt.rs/2egbfVh

NEW YORK/LONDRES, 1er février (Reuters) - Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi jeudi sur les anticipations de baisses d'intérêt de la Réserve fédérale et d'autres banques centrales, mais pas aussi rapidement qu'espéré, tandis que les rendements des bons du Trésor ont de nouveau glissé en raison des inquiétudes concernant les banques régionales américaines.

Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a repoussé les spéculations du marché selon lesquelles les taux seraient réduits en mars, ce qui a déclenché un mouvement de vente à Wall Street qui s'est prolongé jusqu'à jeudi, jusqu'à ce que les investisseurs se tournent vers les résultats des entreprises.

L'indice MSCI des performances des actions dans 47 pays a d'abord fluctué avant de remonter, les investisseurs attendant les résultats des grandes capitalisations que sont Apple Inc, Amazon.com et Meta Platforms après la cloche.

De nombreux investisseurs avaient déjà écarté l'idée que de nombreuses baisses de taux étaient à venir, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

"Pour la plupart des investisseurs, l'important est la tendance à la baisse des taux, même si elle n'est pas aussi rapide que certains le souhaiteraient", a déclaré M. Meckler, ajoutant que l'attention se porte désormais sur les bénéfices et sur la capacité des grandes capitalisations à soutenir leurs prix.

"Les bénéfices finiront par être bons. Nous passerons à des taux plus bas, peut-être que le pire est passé", a-t-il déclaré.

Les ventes d'iPhone d'Apple devraient afficher la meilleure croissance depuis cinq trimestres, mais les analystes prévoient une année difficile pour l'entreprise en Chine. Les traders sont impatients de voir si Amazon peut tirer profit de son poids en matière de livraison en augmentant les revenus de son service "Buy With Prime".

L'indice mondial MSCI de tous les pays a augmenté de 0,70 %. À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,9 %, le S&P 500 de 1,17 % et le Nasdaq Composite de 1,3 %.

Les contrats à terme ont réduit les paris pour une réduction des taux en mars à 36,5 %, contre près de 90 % à la fin de l'année 2023, et ont augmenté la probabilité d'une réduction à 93,3 % lors de la réunion de la Fed en mai, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La lutte de la Fed contre l'inflation a reçu un coup de pouce jeudi, avec des données montrant que la productivité des travailleurs américains a augmenté plus rapidement que prévu au quatrième trimestre, ce qui a permis de contenir les coûts unitaires de main-d'œuvre.

Les données du département du travail ont également montré que l'élan du marché de l'emploi s'estompe progressivement, ce qui pourrait contribuer à freiner l'inflation des salaires. D'autres données ont montré que les premières demandes d'allocations de chômage ont atteint leur plus haut niveau en deux mois la semaine dernière.

Le dollar a reculé par rapport à l'euro et au yen, tandis que la livre sterling a rebondi à la suite de la réunion de la Banque d'Angleterre, qui a déclaré qu'il fallait davantage de preuves d'un ralentissement de l'inflation avant de réduire les taux d'intérêt.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, a baissé de 0,53 %. L'euro a augmenté de 0,48% à 1,0868 $, le yen s'est renforcé de 0,38% à 146,32 par dollar et la livre sterling était à 1,2744 $, en hausse de 0,47% sur la journée.

Lors de la réunion de la BoE, six des neuf décideurs politiques ont voté pour le maintien des coûts d'emprunt à 5,25 %, leur niveau le plus élevé depuis 16 ans, deux ont voté pour une hausse et un pour une baisse. Il s'agit de la première division en trois parties depuis le krach financier de 2008.

L'inflation dans la zone euro a diminué comme prévu le mois dernier, mais les pressions sous-jacentes sur les prix ont baissé moins que prévu, ce qui a probablement renforcé l'argument de la Banque centrale européenne selon lequel les réductions de taux ne devraient pas être précipitées.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,37 %.

Les bons du Trésor se sont fortement redressés, les rendements à 10 ans perdant 10 points de base à 3,865 %, sur fond de craintes concernant les banques régionales américaines après que les actions de New York Community Bancorp ont encore chuté en raison des inquiétudes concernant l'immobilier commercial.

L'indice KBW des banques régionales a chuté de 1,78 %.

"Si nous n'avions pas le problème de New York Bancorp, où les inquiétudes concernant le resserrement des conditions de crédit ont clairement affecté la rentabilité de cette banque, alors nous parlerions probablement d'une histoire différente pour les taux", a déclaré Paresh Upadhyaya, directeur de la stratégie des devises fixes d'Amundi US à Boston.

Les marchés asiatiques ont été agités durant la nuit. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique a chuté de 0,4%, bien que le sentiment ait été soutenu par les blue chips chinoises qui ont mis fin à une baisse de quatre jours, ainsi que par de meilleures enquêtes sur les prix de l'immobilier et la fabrication.

Le Nikkei japonais a reculé de 0,8 % en raison de la hausse du yen. La Corée du Sud a rebondi de 1,8 % à la suite de données commerciales positives et d'une enquête montrant que l'activité industrielle a augmenté pour la première fois en 19 mois.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 2 % après de fausses spéculations sur le marché selon lesquelles Israël aurait accepté un cessez-le-feu à Gaza. Un responsable du Qatar a déclaré à Reuters que le Hamas avait reçu positivement une proposition de cessez-le-feu, mais qu'il n'y avait pas encore répondu.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 1,85 $ pour s'établir à 78,70 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont chuté de 2,03 $ pour s'établir à 73,82 $.

L'or s'est rapproché de son plus haut niveau en un mois après que les données aient montré que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté la semaine dernière.

Les contrats à terme sur l'or aux États-Unis se sont établis à 2071,10 $ l'once, soit une hausse de 0,2 %.