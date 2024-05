Les actions mondiales se sont raffermies lundi, les investisseurs se préparant à une série de données sur l'inflation qui pourraient ouvrir la voie à une réduction des taux européens dès la semaine prochaine et à un assouplissement de la politique américaine d'ici quelques mois.

Les jours fériés en Grande-Bretagne et aux États-Unis ont rendu les échanges difficiles avant les chiffres de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle de base (PCE), la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale.

L'indice MSCI le plus large des actions a gagné 0,2 %, après avoir glissé de 0,38 % la semaine dernière et s'est rapproché d'un sommet historique de plus de 796.

"Le chemin vers l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale semble plus long et plus ardu que prévu l'année dernière", a déclaré Bruno Schneller, directeur général d'Erlen Capital Management.

Selon un sondage Reuters, les prévisions médianes attendues cette semaine font état d'une hausse de 0,3 % en avril, ce qui maintiendrait le rythme annuel à 2,8 %, avec des risques à la baisse.

La reprise économique américaine reste inégale, avec des secteurs tels que l'industrie manufacturière montrant des signes de ralentissement, tandis que les services restent résistants, a déclaré Bruno Schneller, directeur général d'Erlen Capital Management.

"Ce scénario complexe retarde probablement toute réduction potentielle des taux à la fin de 2024 ou au-delà, ce qui nécessite un suivi continu des données entrantes pour évaluer le calendrier et le rythme appropriés des ajustements de la politique monétaire", a déclaré Schneller.

Les chiffres de l'inflation dans la zone euro sont également attendus vendredi et les économistes pensent qu'une hausse attendue à 2,5 % ne devrait pas empêcher la Banque centrale européenne d'assouplir sa politique la semaine prochaine.

Les décideurs Piero Cipollone et Fabio Panetta ont tous deux indiqué une réduction prochaine au cours du week-end, tandis que les marchés impliquent une probabilité de 88 % d'un assouplissement à 3,75 % le 6 juin.

L'économiste en chef de la BCE a déclaré au Financial Times que la banque centrale était prête à commencer à réduire ses taux, mais que la politique devrait rester restrictive cette année.

Une enquête a montré que le moral des entreprises allemandes a stagné en mai, en deçà des prévisions d'amélioration. "L'économie allemande sort progressivement de la crise", selon le rapport.

L'indice de référence allemand DAX était en hausse de 0,1 %.

La Banque du Canada pourrait également assouplir sa politique monétaire la semaine prochaine, tandis que la Fed attendrait jusqu'en septembre pour prendre ses premières mesures.

Au moins huit responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine, dont deux fois l'influent directeur de la Fed de New York, John Williams.

Le directeur de la Banque du Japon (BOJ) a déclaré lundi qu'elle procéderait avec prudence en ce qui concerne les cadres de ciblage de l'inflation, ajoutant que certains défis étaient "particulièrement difficiles" pour le Japon après des années de politique monétaire ultra-légère.

La BOJ tiendra sa réunion de politique générale le 14 juin et il est possible qu'elle s'écarte de la tendance mondiale et qu'elle augmente à nouveau ses taux, même si ce n'est que de 0,15 %.

JEU D'ATTENTE

Les actions européennes ont été modérées lundi, plusieurs marchés importants étant fermés et les investisseurs adoptant une attitude prudente avant les données sur l'inflation de cette semaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,1% à 0958 GMT. Les marchés américains et britanniques étant fermés ce lundi, l'activité commerciale a été faible sur l'ensemble des marchés.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq sont restés stables, le marché devant ouvrir mardi. Le Nasdaq a atteint des records la semaine dernière après que Nvidia ait dépassé les attentes.

Sur les marchés des devises, l'attention s'est à nouveau portée sur le yen et le risque d'une intervention japonaise avant le niveau de 160,00. Le dollar s'est établi à 156,91 yens, ayant gagné 0,9 % la semaine dernière et proche de son récent sommet de 160,245. Le Japon a renouvelé ses efforts pour contrer les chutes excessives du yen lors d'une réunion du Groupe des Sept (G7) en fin de semaine, après qu'une récente augmentation des rendements obligataires à leur plus haut niveau depuis 12 ans n'ait pas réussi à ralentir le déclin de la monnaie.

L'euro a progressé de 0,2 % pour atteindre 1,0866 dollar, à court de son récent sommet à 1,0895 dollar.

L'or a augmenté d'environ 0,4 % pour atteindre 2 343 dollars l'once, après avoir reculé de 3,4 % la semaine dernière et s'être éloigné d'un sommet historique de 2 449,89 dollars.

Les prix du pétrole sont restés proches de leurs plus bas niveaux depuis quatre mois, en raison des inquiétudes concernant la demande, alors que la saison de conduite aux États-Unis débute cette semaine. Les investisseurs attendent de voir si l'OPEP+ débattra de nouvelles réductions de production lors d'une réunion en ligne le 2 juin, bien que les analystes doutent qu'il y ait un consensus en faveur d'une telle décision.

Le Brent était en hausse de 20 cents à 82,32 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 22 cents à 77,94 dollars le baril.