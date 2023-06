(Mise à jour des prix après l'ouverture des marchés américains, ajout de commentaires, signature)

Les marchés boursiers asiatiques : * Les traders sont presque certains que la Fed va suspendre ses hausses de taux d'intérêt mercredi

* Les actions européennes gagnent du terrain, le dollar est proche de son plus bas niveau depuis trois semaines

* La livre sterling touche un nouveau plus haut d'un mois, les obligations britanniques se stabilisent

Les actions mondiales ont légèrement progressé et le dollar est tombé à son plus bas niveau en quatre semaines mercredi, après que le dernier relevé de l'inflation américaine a renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine ne relèvera pas ses taux d'intérêt dans le courant de la séance.

LES PRIX À LA

prix à la production

ont baissé plus que prévu en mai et la hausse annuelle de l'inflation à la production a été la plus faible depuis près de deux ans et demi, selon les données du département du travail.

Ces données ont été publiées après que l'indice des prix à la consommation (IPC) ait montré mardi que les prix avaient à peine augmenté en mai, avec une hausse de seulement 0,1 % par rapport au mois précédent.

Les données ont semblé soutenir l'opinion des traders selon laquelle il est peu probable que la Fed relève ses taux plus tard dans la journée de mercredi. Selon l'outil FedWatch du CME Group, il y a désormais plus de 95 % de chances que la banque centrale ne bouge pas.

"Après la baisse de l'inflation hier et l'amélioration des chiffres aujourd'hui, les marchés s'attendent à ce que la Fed fasse une pause dans ses hausses de taux aujourd'hui", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

À Wall street, le Dow Jones Industrial Average a perdu 136,57 points, soit 0,4 %, à 34 075,55, le S&P 500 a gagné 12,64 points, soit 0,29 %, à 4 381,65 et le Nasdaq Composite a ajouté 54,67 points, soit 0,4 %, à 13 627,99.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,40 % et la jauge MSCI des actions à travers le monde a gagné 0,46 %, atteignant son plus haut niveau depuis avril 2022.

Les données de mercredi ont également fait baisser les rendements du Trésor américain, les obligations de référence à 10 ans ayant baissé de 5,5 points de base à 3,784 %, contre 3,839 % mardi. L'obligation à 30 ans a baissé de 4,4 points de base pour atteindre un rendement de 3,8969 %, contre 3,941 %. L'obligation à 2 ans a baissé de 7,4 points de base pour atteindre un rendement de 4,6222%, contre 4,696%.

Sur le front des devises, le Dollar Index a atteint son plus bas niveau en quatre semaines et s'est replié de 0,532%, tandis que l'euro a progressé de 0,53% à 1,0848 dollar. Le yen s'est renforcé de 0,59 % par rapport au billet vert, à 139,40 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2694 $, en hausse de 0,65 %.

Les prix du pétrole ont augmenté après les prévisions optimistes de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'OPEP concernant la demande de pétrole.

Le pétrole brut américain a récemment augmenté de 0,42 % pour atteindre 69,71 dollars le baril et le Brent était à 74,66 dollars, en hausse de 0,5 % sur la journée.