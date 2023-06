Les actions mondiales ont augmenté mardi, profitant d'une session optimiste à Wall street avant les données clés sur l'inflation américaine qui pourraient influencer les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'inflation des consommateurs mardi et les données sur le commerce de gros mercredi pourraient proposer aux investisseurs des preuves du succès de la Fed dans la maîtrise des pressions sur les prix, et une indication de l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt américains.

En Europe, le STOXX 600 a augmenté de 0,3 % dans les premiers échanges, grâce à des gains dans le secteur de la technologie, les actions de Hexagon ayant augmenté de 4,6 % après que le groupe industriel suédois a déclaré avoir signé un accord de collaboration avec Nvidia.

Les actions de Nvidia ont augmenté de près de 200 % cette année, portant brièvement la valeur de marché de la société à plus de 1 000 milliards de dollars, l'enthousiasme des investisseurs pour tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle ayant stimulé l'ensemble du secteur.

L'anticipation d'un afflux de capitaux dans les entreprises liées aux puces a également contribué à faire grimper l'indice japonais Nikkei à son plus haut niveau depuis 33 ans mardi.

Lundi, le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint leurs plus hauts niveaux de clôture depuis avril 2022.

Le S&P 500 est entré dans un marché technique haussier, car les gains des poids lourds du marché que sont Amazon, Apple et Tesla l'ont fait progresser de plus de 20 % par rapport à ses plus bas niveaux d'octobre 2022. Depuis le début de l'année, le S&P a gagné 13 %, mais son équivalent à poids égal, qui dilue l'impact des plus grandes entreprises de l'indice, n'a progressé que de 3 %.

La Fed devrait faire une pause dans ses augmentations de taux, mais les hausses surprises de la Banque de réserve d'Australie et de la Banque du Canada la semaine dernière ont rappelé aux investisseurs qu'une pause dans un cycle de taux n'est parfois que cela et ne marque pas nécessairement le passage à des baisses de taux.

"Pour moi, c'est 50/50 - ils pourraient augmenter les taux - et je pense qu'ils devraient le faire, car cela leur donnera plus de flexibilité en juillet et pour le reste de l'année", a déclaré Michael Hewson, stratégiste en chef de CMC Markets.

"Nous sommes plus proches de l'apogée de la Fed que de toute autre chose. Pour moi, la question est donc de savoir combien de temps le dollar a encore du jus avant de redescendre. C'est l'élément clé pour moi, parce que je ne peux pas dire, avec un certain degré de confiance, que la Fed a plus de 25 points de base à perdre, si c'est le cas, et je ne peux pas dire la même chose pour la BCE ou la Banque d'Angleterre", a-t-il ajouté.

La BoE se réunit la semaine prochaine et devrait relever ses taux d'intérêt d'un quart de point supplémentaire, à partir de 4,50 % actuellement.

UN PROBLÈME TRÈS BRITANNIQUE

Toutefois, les données publiées mardi, qui font état d'une accélération de la croissance des salaires au Royaume-Uni au cours des trois mois précédant avril, pourraient compliquer les choses pour la banque centrale, qui est déjà aux prises avec une inflation plus de quatre fois supérieure à son objectif de 2 %.

"La principale conclusion est que non seulement le chômage n'a pas augmenté, mais que nous avons une forte croissance de l'emploi et que la croissance des salaires est extrêmement élevée en ce moment, ce qui va mettre la Banque d'Angleterre très mal à l'aise", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principal des marchés chez City Index.

Les marchés monétaires montrent que les opérateurs anticipent désormais un pic des taux britanniques à environ 5,6 % d'ici février, contre un taux terminal de 4,85 % d'ici novembre il y a un mois.

La Banque centrale européenne, quant à elle, devrait relever ses taux de 25 points de base jeudi et signaler qu'elle dispose d'une plus grande marge de manœuvre pour resserrer sa politique, tandis que la Banque du Japon devrait maintenir sa politique ultra-libre après sa réunion de vendredi.

En ce qui concerne les devises, le Dollar Index, qui mesure la performance de la monnaie américaine par rapport à six autres, a baissé de 0,3 % à 103,27. La livre sterling a augmenté de 0,4 % par rapport au dollar, à 1,2566 $, après les données sur les salaires au Royaume-Uni, tandis que l'euro a augmenté de 0,43 %, à 1,0802 $.

Le dollar a baissé de 0,1% contre le yen à 139,51.

Dans les matières premières, les contrats à terme sur le brut Brent, qui sont 40% en dessous de ce qu'ils étaient en temps utile, étaient en dernière hausse de 0,85% à 72,47 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 0,5% à 67,49 $. L'or a augmenté de 0,3 % pour atteindre 1 964 dollars l'once.