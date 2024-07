Les actions mondiales sont restées stables tandis que les rendements du Trésor américain ont baissé mardi, les marchés ayant pris en compte les données montrant un marché de l'emploi toujours tendu ainsi que les perspectives de réduction des taux d'intérêt après les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

La Fed a encore besoin de plus de données avant de réduire les taux d'intérêt pour s'assurer que les récentes lectures plus faibles de l'inflation reflètent correctement les pressions sous-jacentes sur les prix, a déclaré M. Powell.

a déclaré lors d'une conférence

au Portugal mardi.

Ses commentaires sont intervenus après que les données du département du travail ont montré mardi que l'emploi dans l'Union européenne était en baisse.

les offres d'emploi

une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont augmenté de 221 000 pour atteindre 8,140 millions le dernier jour de mai, le niveau le plus bas depuis février 2021 et légèrement supérieur aux attentes de Wall Street.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 3,2 points de base à 4,447 %.

"En écoutant certains de ses commentaires, il semble qu'il prépare le terrain pour des réductions peut-être en septembre, c'est là que le marché pense qu'elles vont commencer", a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Sierra Mutual Funds à Santa Monica, en Californie.

"Nous avons constaté une légère augmentation des offres d'emploi, ce qui semble indiquer que le marché du travail tient bon. Les rendements obligataires ont baissé, je pense que c'est en partie à cause des propos de Powell, qui semble avoir un ton plus dovish", a ajouté M. St-Aubin.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 0,03 % pour atteindre 804,05. En Europe, l'indice STOXX 600 a baissé de 0,44%, le rebond des actions françaises après le premier tour des élections législatives s'étant estompé.

À Wall Street, l'indice de référence S&P 500 est resté stable au cours d'un marché agité, les actions des secteurs de la consommation discrétionnaire et des services aux collectivités ayant été les principales gagnantes, tandis que les actions des secteurs de la santé et de l'énergie ont été les plus pénalisantes.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 54,42 points, soit 0,14 %, à 39 115,10, le S&P 500 a gagné 0,25 point, soit 0,00 %, à 5 475,19 et le Nasdaq Composite a gagné 21,71 points, soit 0,12 %, à 17 901,01.

Les prix du pétrole ont réduit les gains antérieurs alors que la trajectoire prévue pour l'ouragan Beryl a continué à s'éloigner des principales zones de production offshore dans le nord du golfe du Mexique réglementé par les États-Unis.

Le Brent a baissé de 0,01% à 86,60 dollars le baril, tandis que le brut américain a perdu 0,24% à 83,19 dollars le baril.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,04% à 105,80. L'euro était en baisse de 0,05% à 1,0733 $.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,06% à 161,56. Il a atteint 161,745 mardi, son niveau le plus élevé en près de 38 ans, principalement en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon.

Le prix de l'or a baissé. L'or au comptant a perdu 0,34 % à 2 323,71 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont baissé de 0,08 % à 2 325,80 $ l'once.

(1 $ = 161,5900 yens) (Reportage de Chibuike Oguh à New York, édition de Chris Reese)