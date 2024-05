Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté lundi après qu'une enquête américaine clé a montré une augmentation des prévisions d'inflation des consommateurs, signe que les réductions de taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde pourraient être retardées. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI a perdu 7,26 points, soit 0,27%, à 2 720,37 à 02:51 GMT.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 1,89% et son homologue SK Hynix a gagné 1,33%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 0,78%. ** Le débat sur la question de savoir si les taux d'intérêt américains sont suffisamment élevés s'est approfondi parmi les responsables de la Réserve fédérale cette semaine, et pourrait être ravivé après qu'une enquête clé ait montré un bond dans les attentes des consommateurs en matière d'inflation.

** Le président américain Joe Biden est prêt à annoncer de nouveaux tarifs douaniers chinois dès la semaine prochaine, ciblant des secteurs stratégiques, y compris une augmentation importante des taxes sur les véhicules électriques (VE), selon trois personnes familières avec le sujet.

** Le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao étaient respectivement en baisse de 1,26% et NON DISPONIBLE.

** Sur les 933 titres échangés, 380 ont progressé et 499 ont reculé.

** Les étrangers ont été acheteurs nets d'actions d'une valeur de 5,5 milliards de wons sur le marché principal lundi.

** Le won était coté à 1 370,4 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,17% de moins que sa clôture précédente à 1 368,1.

** Dans les transactions offshore, le won était coté à 1 368,6 pour un dollar, en hausse de 0,1% sur la journée, tandis que dans les transactions à terme non livrables, son contrat à un mois était coté à 1 365,5.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,05 point à 104,31.