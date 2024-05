Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont baissé vendredi, les traders bloquant leurs profits après que l'indice de référence ait atteint un plus haut de six semaines lors de la séance précédente, mais elles étaient en passe de réaliser un quatrième gain hebdomadaire consécutif sur les paris de réduction des taux dans la plus grande économie du monde.

** L'indice de référence KOSPI était en baisse de 17,82 points, soit 0,65%, à 2.735,18, à 0141 GMT.

** Pour la semaine, l'indice KOSPI a gagné 0,3%.

** Les responsables de la Réserve Fédérale n'ont pas encore ouvertement changé d'avis sur le calendrier des réductions de taux, bien que les investisseurs soient convaincus qu'elles commenceront cette année après que les données aient montré un ralentissement de l'inflation aux États-Unis.

** Les fabricants de puces et de batteries sud-coréens ont été à l'origine de la baisse de l'indice de référence. Les actions de Samsung Electronics ont chuté de 0,51% et celles de son homologue SK Hynix ont perdu 0,83%, tandis que Samsung SDI et SK Innovation ont baissé de 1,36% et 1,73%, respectivement.

** Sur les 932 titres échangés, 271 ont progressé et 607 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 218,1 milliards de wons (161,09 millions de dollars) sur le marché principal.

** Le won était coté à 1 356,2 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,83% de moins que sa clôture précédente à 1 345,0.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans sont restés inchangés à 104,54.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 0,3 point de base à 3,377%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 0,2 point de base à 3,456%.

(1 $ = 1 353,9400 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)