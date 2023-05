Les actions mondiales ont reculé mercredi, tandis que le dollar a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire depuis février pour s'échanger à son plus haut niveau en six semaines, reflétant l'aversion au risque des investisseurs, alors qu'aucune avancée n'est encore en vue concernant le plafond de la dette américaine.

Le président démocrate Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy ont discuté pendant une heure afin d'éviter un éventuel défaut de paiement de la dette américaine.

À l'issue de la réunion, M. McCarthy, président de la Chambre des représentants, a déclaré à la presse que les deux parties restaient très éloignées d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette.

Il a toutefois déclaré : "Il est possible de parvenir à un accord d'ici la fin de la semaine. Il n'est pas si difficile de parvenir à un accord".

L'indice MSCI All-World a reculé de 0,1 %, tandis que l'indice européen STOXX 600 < .STOXX > a baissé de 0,1 % et que les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont fait preuve d'un peu plus de dynamisme, avec une hausse de 0,3 %.

Sans accord, dans environ deux semaines, le gouvernement pourrait ne pas être en mesure de payer ses factures, et les économistes estiment que les risques de récession augmentent.

"Compte tenu des hausses de taux agressives et des inversions de courbe, nous pensons qu'il y aura une récession aux États-Unis plutôt qu'un atterrissage en douceur", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank, en faisant référence à la façon dont les rendements des bons du Trésor à court terme ont grimpé au-dessus de ceux des obligations à plus long terme - ce que l'on appelle l'inversion de courbe et qui est un signe certain de la nervosité des investisseurs.

Le mois dernier, le dollar s'est apprécié de 2 % par rapport à un panier de devises principales, les investisseurs se méfiant de plus en plus d'un ralentissement brutal de l'économie américaine.

"Une période de réduction des risques par les investisseurs mondiaux pourrait commencer à peser plus lourdement sur les monnaies à bêta élevé telles que les monnaies des marchés émergents et des matières premières, au moins jusqu'à ce qu'un accord soit conclu", a déclaré Lee Hardman, stratège de la MUFG.

Les monnaies à bêta élevé - qui ont tendance à être plus volatiles - telles que la livre sont en forte hausse depuis le début de l'année, tout comme les monnaies des marchés émergents, telles que le peso mexicain ou le real brésilien, qui ont également progressé.

Le Dollar Index, qui s'échangeait mercredi autour de son plus haut niveau depuis début avril, a gagné plus de 1,5 % au cours de la semaine dernière, ce qui constitue sa plus forte progression d'une semaine sur l'autre depuis fin février.

Les données économiques récentes indiquent un ralentissement de l'économie américaine à la suite d'une série de hausses de taux par la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation élevée. Selon l'outil CME FedWatch, les marchés estiment que la Fed devrait réduire ses taux vers la fin de l'année, mais certains responsables de la Fed s'en tiennent à une rhétorique hawkish.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que la Fed devrait rester "super forte" dans la lutte contre l'inflation même si le taux de chômage commence à augmenter plus tard dans l'année, tandis que le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il était prématuré de discuter de baisses de taux d'intérêt.

Home Depot, l'un des principaux détaillants, a publié des prévisions à la baisse mardi, alors que les ventes au détail américaines du mois d'avril ont été mitigées, les consommateurs resserrant les cordons de la bourse.

TOKYO A-GO-GO

Dans le même temps, des données publiées mercredi ont montré que l'économie japonaise est sortie de la récession et a connu une croissance plus rapide que prévu au cours du premier trimestre. Le Nikkei a dépassé les 30 000 points pour la première fois en 18 mois. L'indice a augmenté de 15 % cette année grâce à l'afflux d'investisseurs étrangers, dont l'investisseur milliardaire Warren Buffett.

Le dollar s'est apprécié par rapport au yen, gagnant 0,5 % pour s'échanger à 137,02 pour un yen. Le yuan offshore s'est affaibli, passant sous la barre des 7 pour un dollar pour la première fois en cinq mois.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,2 % à 70,72 dollars le baril, tandis que le pétrole brut Brent a baissé de 0,1 % à 74,83 dollars.