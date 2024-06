"Les anticipations actuelles des marchés nous semblent très prudentes" (Allianz GI)

"Nous n’attendons pas de décision de la part de la Fed lors de la réunion du 11-12 juin, en attente de convictions plus fortes sur la pérennité de la décélération de l’inflation pour entamer son cycle de baisse des taux", souligne Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors. Il anticipe " dans les prochains mois une approche plus équilibrée entre ses deux objectifs - stabilité des prix et plein emploi – qui plaide pour une première baisse en septembre".



"Les anticipations actuelles des marchés nous semblent très prudentes, et sont à mettre à profit pour renforcer des positions de pentification et de duration sur la courbe des taux US", poursuit Franck Dixmier.