Une nouvelle série de réductions de prix par les principaux détaillants américains et des données montrant un ralentissement des dépenses de consommation pourraient renforcer la confiance de la Réserve fédérale dans la baisse de l'inflation et réduire les bénéfices des entreprises qui ont accaparé une part plus importante du revenu national depuis le début de la pandémie de grippe A (COVID-19).

Le département du commerce a indiqué jeudi que la croissance de l'économie américaine était plus lente qu'initialement prévu, avec un taux annuel de 1,3 % au cours des trois premiers mois de l'année, contre une estimation initiale de 1,6 %.

La majeure partie du changement provient d'un ralentissement du rythme des dépenses de consommation, ce qui indique que l'un des piliers de l'économie pourrait ralentir conformément aux attentes des responsables de la Fed et pourrait également contribuer à réduire l'inflation.

De nouvelles données sur l'inflation seront publiées vendredi. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle ait augmenté de 2,7 % en rythme annuel en avril, ce qui correspond à la hausse enregistrée en mars. La Fed utilise l'inflation PCE pour fixer son objectif d'inflation de 2 %, et les décideurs politiques craignent que les progrès vers ce niveau ne se soient arrêtés après un déclin constant depuis le pic de plus de 7 % en juin 2022.

Lors de sa réunion des 11 et 12 juin, la banque centrale américaine devrait maintenir son taux d'intérêt de référence dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 %, où il se trouve depuis juillet dernier. Les responsables de la Fed ont déclaré que la prochaine étape consistera probablement à abaisser les taux d'intérêt, mais pas avant d'être assurés que l'inflation reprendra son déclin vers les 2 %.

Les données révisées sur le produit intérieur brut, qui ont également légèrement réduit les estimations de l'inflation au premier trimestre, pourraient contribuer à cette évolution, tout comme la récente série d'annonces de réductions de prix de la part des entreprises.

"La demande globale plus faible et l'inflation plus basse au premier trimestre devraient être un soulagement pour la Fed et le marché plutôt qu'une préoccupation" d'une chute économique rapide, a déclaré Tuan Nguyen, économiste chez RSM US, qui a fait valoir que les nouvelles données devraient soutenir les arguments en faveur d'une réduction des taux de la Fed "plus tôt que plus tard".

CHANGEMENT DE PAYSAGE

Walgreens, qui dit "comprendre que nos clients sont sous pression financière", a rejoint cette semaine Target, Walmart et d'autres détaillants dans de vastes réductions de prix axées sur l'alimentation et d'autres produits de base.

Les responsables de la Fed ont déclaré qu'ils pensaient que les consommateurs étaient globalement en bonne santé, avec un taux de chômage faible et des salaires en hausse. Mais ils ont également noté des signes de tension parmi les ménages à faibles revenus, notamment l'augmentation des taux de défaut de paiement des prêts et des emprunts par carte de crédit.

Les baisses de prix annoncées ce mois-ci pourraient montrer que ce même sentiment s'installe dans les bureaux des dirigeants d'entreprise et déclenche le type de dynamique que les décideurs politiques de la Fed s'attendaient à voir s'installer à terme : Une lutte pour les parts de marché alors que le pouvoir de fixation des prix de l'ère pandémique s'estompe, tout comme les profits élevés qui l'ont suivi.

Les données publiées jeudi par le département du commerce comprenaient une estimation des bénéfices des entreprises pour les trois premiers mois de l'année. Même si les bénéfices ont légèrement baissé, ils ont continué à représenter une part importante des revenus de l'ensemble des travailleurs et des entreprises.

La part des bénéfices des entreprises a augmenté pendant la pandémie, car les chaînes d'approvisionnement bloquées et les paiements de transfert aux particuliers liés à la pandémie ont laissé aux consommateurs confinés chez eux de l'argent à dépenser pour des biens qui étaient devenus rares - une recette pour des hausses de prix et des marges plus élevées. Lorsque les restrictions imposées par la pandémie ont été levées et que les événements en personne ont repris, ce surplus de pouvoir d'achat s'est déplacé vers les voyages, les restaurants et d'autres services - et l'inflation a grimpé là aussi.

Ces dernières semaines, les responsables de la Fed ont déclaré qu'ils pensaient que la situation avait changé, les entreprises affirmant généralement que leur capacité à augmenter les prix avait diminué par rapport aux deux dernières années. Dans le dernier "Livre beige" de la Fed, recueil d'anecdotes sur l'économie, le sentiment que les consommateurs deviennent plus sélectifs et exercent une pression sur les entreprises est largement répandu.

"Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux prix, ce qui risque de peser sur les marges bénéficiaires. Nous devrions nous attendre à davantage de remises et d'incitations, car certains consommateurs sont confrontés à des prix élevés persistants", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial, après la publication du rapport de la Fed.