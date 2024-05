Les banques américaines sont confrontées à des défis importants en matière de données et de modélisation pour prédire l'impact du changement climatique sur leurs portefeuilles de prêts, a déclaré jeudi la Réserve fédérale après sa première analyse sur la question.

Dans cet exercice, entrepris sur plusieurs mois en 2023, la banque centrale a cherché à comprendre comment les prêteurs gèreraient les risques liés à la hausse des températures et au changement des politiques extérieures.

Elle a constaté un large éventail d'approches, selon le rapport. Dans de nombreux cas, les prêteurs ont fait appel à des fournisseurs externes pour combler les lacunes en matière de données et de modélisation.

"Les participants ont suggéré que les risques liés au climat sont très incertains et difficiles à mesurer", indique le rapport.

Les banques participantes étaient les plus grandes du pays : Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Wells Fargo.

Les porte-parole de Morgan Stanley et de Citigroup se sont refusés à tout commentaire. Les représentants des autres banques n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les banques ont abordé à la fois les pertes potentielles liées aux ouragans et aux autres catastrophes naturelles, et l'impact des changements de politiques.

Ces dernières années, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont également demandé aux banques de procéder à une analyse des risques climatiques.

Certains experts du secteur affirment que les risques climatiques pourraient mettre en péril des billions de dollars d'actifs, mais d'autres se demandent si les recherches actuellement disponibles montrent que le changement climatique constitue une menace immédiate grave pour la stabilité des banques, au même titre qu'une récession.

Contrairement aux tests de résistance effectués par la Fed pour déterminer si les banques peuvent continuer à prêter en cas de récession, cet exercice n'aura pas d'incidence sur les exigences en matière de fonds propres.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale n'essaierait pas d'utiliser sa politique pour atteindre des objectifs climatiques, et qu'elle devrait s'en tenir à la gestion des risques pour le système bancaire.

Cette position contraste avec celle de la BCE et de la BoE, dont les responsables affirment vouloir soutenir la transition énergétique et qui ont toutes deux déclaré que les banques devraient agir pour gérer les risques climatiques. Les deux banques centrales ont publié des estimations des coûts potentiels des politiques environnementales et des événements météorologiques.

La Fed n'a pas fourni d'estimation du montant que les banques pourraient perdre.

Un document confidentiel préparé par Citigroup dans le cadre de l'exercice a montré un impact hypothétique relativement faible sur les comptes de la banque, a rapporté Reuters ce mois-ci. (Reportage de Isla Binnie et Michelle Price ; Rédaction de Jamie Freed)