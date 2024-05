Pendant près de 40 ans, Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, a fait partie d'une révolution qui a vu la banque centrale américaine offrir des commentaires de plus en plus détaillés et abondants sur l'économie et la politique monétaire.

Alors qu'elle s'apprête à prendre sa retraite obligatoire en juin, la présidente de la Fed de Cleveland a une dernière pensée : Avec une économie en mutation suite à la pandémie de COVID-19 et avec l'incertitude qui entoure même les aspects fondamentaux du fonctionnement de l'économie, la précision peut être un ennemi.

Les marchés veulent certainement savoir exactement... "quand allez-vous baisser les taux ?". C'est sur cela qu'ils se concentrent", a déclaré Mme Mester, 65 ans, lors d'un entretien avec Reuters en marge d'une conférence de la Fed d'Atlanta cette semaine. "Le public ... ne veut pas entendre un tas de choses compliquées. Il veut savoir ce qu'il pense vraiment".

"Nous sommes devenus beaucoup plus transparents au fil du temps", a-t-elle ajouté, mais "nous ne sommes pas prévoyants. Nous ne savons pas exactement comment les choses vont se passer... Si l'économie évolue différemment de ce que vous attendez, et de manière sensiblement différente, ... votre politique doit y répondre".

Étant donné l'ampleur de l'inconnu, elle a déclaré que la Fed devrait intégrer davantage cette incertitude dans la manière dont elle parle de sa politique, en se concentrant moins sur des perspectives de base ou "modales" et davantage sur une poignée de résultats les plus probables - ou scénarios - qui aideraient le public à mieux se concentrer sur la manière dont les décideurs politiques réagiraient lorsque l'économie, comme cela se produira inévitablement, ferait quelque chose de différent de ce qui est prévu.

"Si vous ne communiquez que la vision modale, vous communiquez mal votre vision réelle de l'économie au public", a déclaré Mme Mester, en se référant aux projections économiques faites au début de la pandémie comme un exemple extrême de la façon dont toute perspective repose sur des séries d'hypothèses qui, selon elle, deviennent de plus en plus difficiles à formuler.

UNE DISCUSSION ACTIVE

Mme Mester prend sa retraite avant que la Fed ne procède à un examen, qui devrait débuter dans le courant de l'année, de la manière dont la banque centrale définit sa politique, des outils qu'elle utilise pour mettre en œuvre ses décisions et de la stratégie de communication - un domaine qui, selon elle, nécessite un travail particulier.

La conférence de la Fed d'Atlanta, qui s'est tenue cette semaine à Amelia Island, en Floride, s'est concentrée sur certaines des questions auxquelles la banque centrale souhaite répondre au sujet de l'économie post-pandémique, montrant un sentiment partagé parmi les décideurs politiques que l'ère à venir, associée à des relations commerciales changeantes et à une géopolitique volatile, pourrait s'avérer difficile à gérer pour les banques centrales.

David Zervos, stratège en chef du marché chez Jefferies, a fait valoir, par exemple, que le recours de la Fed à l'achat d'obligations pendant la crise pourrait être l'un des éléments qui ont émoussé l'impact final de la politique monétaire lorsque les taux ont commencé à augmenter, parce qu'il a importé dans le bilan de la Fed des pertes qui auraient autrement été supportées par le public et qui ont fait baisser les dépenses.

D'autres se sont penchés sur la manière dont le marché immobilier américain pourrait atténuer l'impact de la banque centrale au lieu de l'amplifier, comme cela avait été le cas dans le passé, et ont mis en garde contre le fait que les vastes mesures de soutien économique mises en œuvre par la Fed pendant la pandémie pourraient réinitialiser la base de référence pour ce qu'elle serait appelée à faire au cours du prochain choc.

"Il s'agit d'une discussion active (...) sur la manière dont nous devons envisager le long terme", a déclaré Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, lors d'un entretien avec des journalistes en marge de la conférence de l'île d'Amelia. "Nous savons que des changements sont intervenus à cause de la pandémie, dans la manière dont les marchés du travail fonctionnent, en termes de diversification de la chaîne d'approvisionnement, et toutes ces choses qui pourraient modifier le niveau de base de l'énergie dans l'économie.

Les analystes essaieront de comprendre comment cela se passera à long terme.

Mais la politique monétaire est chargée de stabiliser les prix et l'emploi à court et moyen terme, un exercice qui se concentre traditionnellement sur la gestion de la demande, car c'est l'aspect de l'économie le plus immédiatement influencé par les taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de l'emprunt d'argent.

Cependant, elle dépend également de la manière dont l'économie est censée évoluer dans le temps, et ce calcul devient compliqué si des éléments tels que la productivité, le taux d'intérêt neutre ou la probabilité et l'impact des chocs d'offre ne sont pas relativement stables ou, du moins, s'ils n'évoluent pas d'une manière familière et quelque peu prévisible.

RENFORCER LA CRÉDIBILITÉ

Selon Mme Mester, la pandémie a essentiellement placé les banquiers centraux dans le rôle d'épidémiologistes et de virologues - ce qui est loin d'être leur spécialité - puisque toute perspective plausible pour l'économie dépendait d'hypothèses sur les infections, les variantes virales et les vaccins.

De même, a-t-elle ajouté, si les décideurs politiques ne peuvent plus supposer que les chocs d'offre s'estompent rapidement, par exemple, ou s'ils constatent que l'économie réagit différemment qu'auparavant à un niveau donné de taux d'intérêt, la modélisation et la projection économiques perdent leur assise.

"Cela augmente le niveau d'incertitude et il faut donc devenir beaucoup plus agile. Comment s'organiser pour être bien positionné quelle que soit l'évolution de la situation ? Mme Mester a expliqué que l'hypothèse initiale selon laquelle la hausse de l'inflation en 2021 serait "transitoire" a retardé des hausses de taux d'intérêt qui, selon elle, auraient pu commencer plus tôt et se dérouler avec moins de risques et d'effets dramatiques.

Une meilleure communication sur le degré d'ignorance de la Fed pourrait permettre d'éviter ce genre d'erreur à l'avenir en discutant, dans chaque déclaration de politique générale ou dans des documents moins fréquents tels que le rapport semestriel de politique monétaire au Congrès, des scénarios économiques les plus probables et de la "fonction de réaction" que les responsables de la Fed utiliseraient pour y répondre.

Faire en sorte que le groupe disparate de la Fed, composé de sept gouverneurs et de douze présidents de banques de réserve, soit sur la même longueur d'onde au sujet de cette approche pourrait être un défi, a reconnu Mme Mester. Mais selon elle, la crédibilité de la banque centrale serait renforcée si elle se montrait franche sur l'étendue des résultats possibles plutôt que de permettre à des attentes plus précises de se développer et de se révéler ensuite erronées.

"Choisissons trois scénarios marquants. Il y en aura un qui aura probablement un peu plus de poids [...]. Voici ce que nous pensons qu'il va se passer. Voici ce que nous pensons qu'il va se passer. Cependant, nous avons ces risques alternatifs.

"Ce n'est pas une chose banale à faire", a-t-elle déclaré, mais "cela ne peut que renforcer votre crédibilité".