La jauge des actions mondiales a chuté mardi, les investisseurs devenant prudents avant les données clés sur les prix à la consommation aux États-Unis, tandis que l'impasse sur le plafond de la dette américaine a déclenché une forte vente de bons du Trésor à court terme.

Les prévisions décevantes de sociétés telles que PayPal et Skyworks, fournisseur d'Apple, ont pesé sur le sentiment alors que les marchés attendent une réunion entre le président Joe Biden et les principaux parlementaires républicains sur le relèvement du plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars.

Les investisseurs craignent un défaut de paiement du gouvernement dès le 1er juin si le Congrès ne parvient pas à sortir de l'impasse. Le secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti lundi que si le plafond n'était pas relevé, l'économie américaine en souffrirait énormément et le dollar, monnaie de réserve mondiale, s'en trouverait affaibli.

"Si Janet Yellen a raison au sujet de la date de début juin, il faut faire attention aux billets à plus courte échéance. Nos calculs montrent qu'elle n'a pas tort", a déclaré Steven Ricchiuto, économiste en chef américain chez Mizuho Securities USA LLC à New York.

Le rendement des bons du Trésor à un mois a augmenté de 23,8 points de base pour atteindre un sommet de 5,689 % et les rendements des bons à deux mois ont grimpé à un sommet de 5,283 %, car les investisseurs ont vendu des billets qui arrivent à échéance à peu près au moment où la limite de la dette pourrait être atteinte.

Les rendements des deux bons du Trésor ont baissé plus tard tandis que les rendements des bons du Trésor à plus long terme ont légèrement augmenté, les investisseurs attendant une lecture de l'indice américain des prix à la consommation mercredi qui pourrait modifier les spéculations du marché sur la date à laquelle la Fed pourrait réduire les taux d'intérêt.

Le marché se concentre sur l'IPC de base et si celui-ci reste élevé, cela remettrait en question la conviction du marché que la Fed réduira ses taux plus tôt que tard, a déclaré Kevin Flanagan, responsable de la stratégie des revenus fixes chez WisdomTree.

"Je ne serais pas surpris de voir le marché se replier un peu", a-t-il déclaré. "Je dirais que les rendements des bons du Trésor ont trop baissé, trop tôt.

Le marché s'attend à ce que l'indice CPI ait augmenté de 0,4 % en avril par rapport au mois précédent et de 5,5 % par rapport à l'année précédente sur une base non corrigée des variations saisonnières, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 1,2 point de base pour atteindre 4,024 %.

Le dollar a légèrement progressé face aux principales devises, l'indice du dollar augmentant de 0,168%.

L'indice MSCI des performances des actions mondiales a clôturé en baisse de 0,46% après que les données douanières ont montré que les importations de la Chine se sont fortement contractées en avril, tandis que les exportations ont augmenté à un rythme plus lent, renforçant les signes d'une faible demande intérieure.

"En ce qui concerne le marché chinois, les investisseurs s'interrogent sur la solidité de la reprise", a déclaré Frank Benzimra, responsable de la stratégie des actions asiatiques de la Société Générale, basé à Hong Kong.

Une série de mises à jour négatives de la part des entreprises a sapé le sentiment en Europe, conduisant l'indice pan-régional STOXX 600 à perdre 0,33%.

L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,17 %, l'indice S&P 500 a perdu 0,46 % et l'indice Nasdaq Composite a chuté de 0,63 %.

Les prix du pétrole ont augmenté et ont inversé une baisse de plus de 2% plus tôt dans la session, les marchés ayant pris en compte les plans du gouvernement américain pour remplir la réserve de pétrole d'urgence du pays et anticipé une demande saisonnière plus élevée.

Le prix du Brent a augmenté de 43 cents, soit 0,6%, à 77,44 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a clôturé en hausse de 55 cents, soit 0,8%, à 73,71 dollars.

L'or a progressé, les investisseurs cherchant à se protéger de l'incertitude économique tout en se positionnant pour les données sur l'inflation américaine afin d'obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis à 2 042,90 dollars l'once, soit une hausse de 0,5 %.